自由開講》藍白彈劾還沒成案 就搶上《新華社》

2025/12/27 11:00

◎ 再米

在台灣，彈劾總統依憲法必須有嚴格門檻、具體事證與憲政程序；但在藍白的政治操作裡，程序還沒開始，對外宣傳卻已經完成，甚至搶先登上中國官媒《新華社》。這一幕，荒謬得令人錯愕，也危險得令人警醒。

藍白高調喊出「彈劾賴清德」，國內尚未形成任何正式成案、監察體系也未啟動，卻已被《新華社》完整轉載、放大宣傳，搭配熟悉的中國敘事：台灣內部動盪、民主失能、領導人失去正當性。這不是單純的「被引用」，而是一次赤裸裸的政治輸出──把台灣內部政爭，主動送進北京的宣傳機器。

更諷刺的是，藍白口口聲聲自稱「監督政府」、「捍衛中華民國憲政」，卻對自身言行被中國官媒當作統戰素材毫無警覺，甚至毫不避諱。當《新華社》引用在野政治人物的言論，從來不是為了台灣的民主健全，而是為了證明「台灣民主亂象叢生」、「不值得信任」。藍白若真不知此理，只能說是政治幼稚；若明知仍為之，問題就更嚴重了。

彈劾是憲政制度中極為嚴肅的最後手段，不是政黨動員的口號，更不是搶聲量的工具。今天還沒進入制度審查，就先在中國官媒「定調賴清德有罪」，這不只是踐踏程序正義，更是在削弱台灣民主對外的整體可信度。北京不必出手，只要轉載、包裝，台灣內部就有人替它完成工作。

回顧近年，北京最樂見的從來不是台灣政黨良性競爭，而是制度被消耗、憲政被濫用、民主被說成一場鬧劇

當彈劾尚未成案，卻先成為《新華社》的頭條素材，台灣社會就該看清楚：有些人真正關心的不是憲法，而是政治算計；不是民主品質，而是如何讓政爭「外銷」成為中國話語。

台灣的民主，不能被這樣廉價消費。

（作者為退休人士）

