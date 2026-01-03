自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台海不是內海 國際航行瓦解一中神話

2026/01/03 20:00

◎ 衛重華

越南外交部發言人范秋姮。（中央社資料照）越南外交部發言人范秋姮。（中央社資料照）

中央社日前在記者會上對越南外交部的提問，問題聚焦於近期有來自八個不同國家的十二艘海軍艦艇穿越台灣海峽，其中甚至包含越南軍艦，是否代表越南重視台海的航行自由？

越南外交部發言人范秋姮的回應，並未迴避，反而明確援引一九八二年《聯合國海洋法公約》，強調台灣海峽屬於用於國際航行的海峽，各國依法享有航行自由與穿越自由。這番話看似中性，實則在國際法理上，對中共長年主張的「台灣海峽內水化」形成直接否定

所謂一中原則的實際操作，從來不只是外交口號，而是透過法理與敘事，試圖將台灣海峽轉化為中國內海，進而將台灣問題內政化、區域安全問題私有化。然而，只要有國家公開承認台灣海峽是國際航道，就等於在法律上否認中共對該水域的排他主權主張。這不是價值宣示，而是國際秩序的技術性否決。越南此次公開表態尤其關鍵，因為它不是美國或日本這類民主同盟，而是中共長期宣稱的「社會主義兄弟國」，卻在南海與台海問題上，用國際法站到了反對內水化的那一側

更值得注意的是，這已不是單一事件，而是結構性的趨勢。近年來，穿越台灣海峽的國家，已從美日英法加澳，擴散至德國、荷蘭、義大利、印度，甚至越南。這些國家或許在外交辭令上仍保留模糊空間，但在實際行動上，卻不斷以軍艦航線寫下事實，將台灣海峽重新錨定為國際公共通道這種集體行動，正在形成一個去中心化、無需宣誓、卻高度一致的東亞反共安全共識。

近年來，多國各有軍艦通過台灣海峽，將台灣海峽重新錨定為國際公共通道；圖為德國海軍印太特遣隊軍艦。（ADIZ提供）近年來，多國各有軍艦通過台灣海峽，將台灣海峽重新錨定為國際公共通道；圖為德國海軍印太特遣隊軍艦。（ADIZ提供）

中共之所以對此異常焦躁，正因為它同時輸掉了法理戰、敘事戰與心理戰。當越來越多國家不再接受「歷史權利」或「內水主張」這套帝國語言，而直接回到《聯合國海洋法公約》的規範，中共便失去了重新定義秩序的能力。當航行自由不再只是美國口中的原則，而成為多國艦艇的日常實踐，一中原則就不再是不可挑戰的神話，而是一個被逐步掏空的政治標語

台灣海峽的真正變化，不在於某一次軍艦通過，而在於國際社會已開始用行動回答一個問題：誰在破壞現狀，誰在維護秩序。當連越南都公開站在國際法的一側，中共所謂「全世界都承認一中」的說法，已經在現實中逐步破產東亞反共聯盟不是誰刻意組成的，而是中共以擴張與威嚇，一步一步逼出來的。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書