自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～馮睎乾》中共大外宣內幕

根據錄音對話，落日海盜自稱中共解放軍的掮客，向徐某人拋出每月4萬歐元（約新台幣148萬元，或港幣36萬元）的金錢誘餌（每月分兩期，在月中及月尾支付），要求他指出台灣軍事的不足，令台灣人喪失防禦信心，又說徐某人的評論可以「讓『中天』轉一下」。
名家分享

名家分享

2025/12/24 10:00

◎ 馮睎乾

海外華人軍事網紅「說真話的徐某人」最近在YouTube發布了一段43分鐘的電話錄音（注1），指證一個網名叫「落日海盜」的中共網紅（X帳號bright_hawkins）曾試圖招募他為中共做大外宣。我聽了那段錄音，發現訊息量很大，除了披露中共藉網紅做外宣的操作方式，也可能洩漏了中共軍方對攻台的真實態度。

海外華人軍事網紅「說真話的徐某人」最近在YouTube發布了一段43分鐘的電話錄音說中共高價招募。（取自貼文）海外華人軍事網紅「說真話的徐某人」最近在YouTube發布了一段43分鐘的電話錄音說中共高價招募。（取自貼文）

根據錄音對話，落日海盜自稱中共解放軍的掮客，向徐某人拋出每月4萬歐元（約新台幣148萬元，或港幣36萬元）的金錢誘餌（每月分兩期，在月中及月尾支付），要求他指出台灣軍事的不足，令台灣人喪失防禦信心，又說徐某人的評論可以「讓『中天』轉一下」。錄音曝光後，落日海盜已刪除所有社群帳號。

這段錄音到底講了什麼呢？以下是我自己整理的六個重點。

一、誰是 「落日海盜」？

這個中共軍方中間人（即另類扯皮條）的背景及價值觀，其實已很有趣味。據錄音對話所說，落日海盜曾在北京市公安局情報偵蒐輿情處任職，自稱天主教徒，現在四出拉攏海外網紅做中共大外宣，只是為錢——他給網紅的錢，自己要抽三成。

落日海盜早年欠下一屁股債，全靠為他口中的「組織」或「黨國」做掮客，才能償清債務。但他慨嘆「還完債就孑然一身」，所以要繼續幹下去，「因為我最終還是要回我的費城，踏踏實實地跟我老婆、兒子過日子。」可見他眼中只有錢，心繫的也不是「祖國」，而是美國的幸福生活。

落日海盜又自揭「組織」找他做這種勾當的原因——就是看準他貪財，事業又沒有起色。他有次問自己的上線：「領導，我都離開組織多少年了，怎麼又來找我？」領導答得坦白：「瞅你就混得不怎麼樣吧。」

二、要求徐某人做什麼？

落日海盜表明，希望徐某人講講台海戰爭，「實話實說」、「客觀地」指出台灣軍事的不足，藉此「搞亂台灣內部對自己防禦的信心」。落日海盜有句令我難忘的soundbite：「在海外的中文社區裏邊，保持中立和客觀本身就足以對台獨進行一種殺傷和震懾。」——聽到這句話後，哈，我馬上就想起幾個經常對台海局勢擺出「客觀中立」姿態的台灣名人。

落日海盜表明，希望徐某人指出台灣軍事力量的不足，藉此「搞亂台灣內部對自己防禦的信心」。（資料照）落日海盜表明，希望徐某人指出台灣軍事力量的不足，藉此「搞亂台灣內部對自己防禦的信心」。（資料照）

除了唱衰台灣軍事，發揮「外宣」作用，徐某人也被要求客觀談論烏克蘭的軍事不足，作為解放軍的「內參」。落日海盜坦承，中共軍方對烏克蘭問題也認識不深，「我們的內參系統充斥無用且白癡的廢物」，只懂翻譯外媒觀點，所以徐某人的評論對軍方內部也有參考價值。落日海盜又說，打擊烏克蘭也可打擊到台灣的軍力自信，「外宣」和「內參」可以同步進行。

三、被收買的網紅有什麼利益？

徐某人問，如果接了這個工作，除了每月收款4萬歐元，中共會不會幫忙增加流量？落日海盜答：「流量沒法幫你刷，因為刷的話很容易暴露。」他指出，外國調查公司很容易查到假帳號、假流量，然後外媒就可以把大外宣網紅都統統曝光。不過他隨即補充，「組織」可以安排一些公司業務給你。

接中共的job不一定需要直接收錢，這應該是常識吧

四、怎樣做大外宣？

除了上述的「保持中立和客觀」，落日海盜還披露了兩個大外宣策略：一是「潤物細無聲」，二是「小罵大幫忙」。

「潤物細無聲」五字源出杜甫詩〈春夜喜雨〉，現在竟被中共五毛組織挪用為宣傳方針，真是有辱斯文。落日海盜稱，「潤物細無聲」是「上面」定的調子，就是要有長期規劃，宣傳不能太張揚外露。他舉了尚未正式加盟的網紅袁騰飛作例子，其任務只是「宣傳良好的中國文化就行了」。

錄音提到如知名網紅袁騰飛宣揚中國文化。（擷取自袁騰飛YouTube畫面）錄音提到如知名網紅袁騰飛宣揚中國文化。（擷取自袁騰飛YouTube畫面）

另一方面，跟「組織」合作的網紅也可以對共產黨「小罵大幫忙」。徐某人問「邊界」是什麼。落日海盜馬上舉了政經網紅「小島大浪吹」作例子，指他是「另一個系統的（大外宣）」，但言論令「組織」對他有點不滿，原因是他沒有給「毛主席」留足夠的面子。徐某人追問，到底是給「毛主席」留面子，抑或給「習主席」？落日海盜答：「習主席是絕對不能罵的。你可以小罵共產黨，習是絕對不能罵的。」

五、中共喜歡找什麼網紅？

在X坐擁最大流量的「李老師不是李老師」，落日海盜說這個不能合作，因為「上面」定的調子就是「不能太出椽子」——意思是被收買者不能太出眾、走得太前，也不能是已被官方點名的人。

落日海盜說，「組織」最喜歡找些不夠突出，但有點影響力的人，這些人也要「形象好」、「身家乾淨」（即表面上跟「組織」無聯繫，甚至跟政治無關）。落日海盜舉例，在費城找了三個講修車的博主，日本找了兩個美食博主，義大利則找了兩個談音樂的博主，都屬於「乾淨」的網紅，有利於向受眾宣傳中國。

落日海盜說：「黨國是一個很務實的人，你知道吧？黨國看的是數字，就是你這個東西影響力只要高了，就行。」

錄音指網紅可以「小罵大幫忙」，但對中國國家主席習近平是絕對不能罵的。（法新社檔案照）錄音指網紅可以「小罵大幫忙」，但對中國國家主席習近平是絕對不能罵的。（法新社檔案照）

六、中共會不會打台灣？

儘管落日海盜不能代表習近平或中共軍方，但畢竟是為軍方做事的，他在錄音中不小心說漏嘴的一句話，或許值得台灣人參考。他說： 「台灣我估計是不會攻，但是攻台這個工作、這個辦公室，又不會撤。他們每天都要往上交東西，這個道理你懂。」說穿了，就是對台認知戰必須做下去，即使沒有人計劃真正開打。箇中目的已昭然若揭：中共希望用心理戰嚇唬台灣人，誘騙台灣投降（即所謂「和平統一」、「一國兩制」），讓習近平不費一兵一卒實現他的春秋大夢。

以上就是錄音的主要內容。順著這個認知戰「扯皮條」提供的線索，我做了少許調查，不妨補充一點：被收買的網紅除了做「外宣」工作，也會向自己的受眾搜集情報，再轉給「組織」交差。例如那個「小島大浪吹」，上月就曾經在自己的YouTube做小型民調：

名家分享～馮睎乾》中共大外宣內幕中國國台辦日前宣稱，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，越早實現祖國統一，越有利於台灣發展。（路透檔案照）

「如果中國在收復臺灣的時候，日本參戰，你贊成解放軍行使反擊權打到東京嗎？」

答案選項分為「贊成」、「反對」和「無所謂」，共收集了8.2萬票，連結見此

連字眼也用上「收復」（而非「侵略台灣」），你就知道「小島大浪吹」是什麼背景了。我認為這些「民調」數據對中共「內參」非常有用：透過網紅與受眾的互動，中共就能輕易獲得許多真實的情報。至於蒙在鼓裏的網民，自以為在一個「客觀中立」的自媒體表達意見，卻不知道自己正在協助中共做政治、軍事的戰略分析。

「小島大浪吹」日前就曾經在自己的YouTube做小型民調。（擷取自「小島大浪吹」YouTube畫面）「小島大浪吹」日前就曾經在自己的YouTube做小型民調。（擷取自「小島大浪吹」YouTube畫面）

海外的華人自媒體，不管是中國人、台灣人或香港人經營的，都必然有些在暗中為「組織」服務，這不是陰謀論，而是擺在眼前的事實。明辨是非對錯，是所有人應該盡力做的事，並非什麼「捉鬼」。至於哪些人特別容易被「組織」招攬、哪些人喜歡標榜「客觀中立」、哪些人在刻意洗白自己以示「乾淨」⋯⋯諸如此類問題，值得天天收看網上影音頻道的人細心思考。

後記：彭載舟測試

根據「習主席絕對不能罵」、「小罵大幫忙」指引，我想到近年有一個題材明顯是「越界」的——公開談論2022年在北京四通橋掛「反習」標語的彭載舟。翻查當年的評論，不少海外華人自媒體都有聲援或討論，我自己也寫過兩篇文（見下面的連結）。但有哪些天天出片的人卻「沉默是金」呢？儘管這個「彭載舟測試」不一定能夠精準偵測到隱蔽的大外宣網紅，但我覺得某程度上，也能說明你追蹤的網絡評論員是什麼樣的人。

2022年10月13日中國公民彭載舟（本名彭立發）在北京四通橋懸掛反共反習近平布條，事件轟動一時。（資料照，擷取自時代雜誌官網）2022年10月13日中國公民彭載舟（本名彭立發）在北京四通橋懸掛反共反習近平布條，事件轟動一時。（資料照，擷取自時代雜誌官網） 覆舟水是蒼生淚

彭載舟已被悄悄槍斃了？

注1

說真話的徐某人：外宣招募錄音未消音完整版

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾十三維度臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書