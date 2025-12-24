名家分享～馮睎乾》中共大外宣內幕

根據錄音對話，落日海盜自稱中共解放軍的掮客，向徐某人拋出每月4萬歐元（約新台幣148萬元，或港幣36萬元）的金錢誘餌（每月分兩期，在月中及月尾支付），要求他指出台灣軍事的不足，令台灣人喪失防禦信心，又說徐某人的評論可以「讓『中天』轉一下」。

◎ 馮睎乾

海外華人軍事網紅「說真話的徐某人」最近在YouTube發布了一段43分鐘的電話錄音（注1），指證一個網名叫「落日海盜」的中共網紅（X帳號bright_hawkins）曾試圖招募他為中共做大外宣。我聽了那段錄音，發現訊息量很大，除了披露中共藉網紅做外宣的操作方式，也可能洩漏了中共軍方對攻台的真實態度。

海外華人軍事網紅「說真話的徐某人」最近在YouTube發布了一段43分鐘的電話錄音說中共高價招募。（取自貼文）

根據錄音對話，落日海盜自稱中共解放軍的掮客，向徐某人拋出每月4萬歐元（約新台幣148萬元，或港幣36萬元）的金錢誘餌（每月分兩期，在月中及月尾支付），要求他指出台灣軍事的不足，令台灣人喪失防禦信心，又說徐某人的評論可以「讓『中天』轉一下」。錄音曝光後，落日海盜已刪除所有社群帳號。

請繼續往下閱讀...

這段錄音到底講了什麼呢？以下是我自己整理的六個重點。

一、誰是 「落日海盜」？

這個中共軍方中間人（即另類扯皮條）的背景及價值觀，其實已很有趣味。據錄音對話所說，落日海盜曾在北京市公安局情報偵蒐輿情處任職，自稱天主教徒，現在四出拉攏海外網紅做中共大外宣，只是為錢——他給網紅的錢，自己要抽三成。

落日海盜早年欠下一屁股債，全靠為他口中的「組織」或「黨國」做掮客，才能償清債務。但他慨嘆「還完債就孑然一身」，所以要繼續幹下去，「因為我最終還是要回我的費城，踏踏實實地跟我老婆、兒子過日子。」可見他眼中只有錢，心繫的也不是「祖國」，而是美國的幸福生活。

落日海盜又自揭「組織」找他做這種勾當的原因——就是看準他貪財，事業又沒有起色。他有次問自己的上線：「領導，我都離開組織多少年了，怎麼又來找我？」領導答得坦白：「瞅你就混得不怎麼樣吧。」

二、要求徐某人做什麼？

落日海盜表明，希望徐某人講講台海戰爭，「實話實說」、「客觀地」指出台灣軍事的不足，藉此「搞亂台灣內部對自己防禦的信心」。落日海盜有句令我難忘的soundbite：「在海外的中文社區裏邊，保持中立和客觀本身就足以對台獨進行一種殺傷和震懾。」——聽到這句話後，哈，我馬上就想起幾個經常對台海局勢擺出「客觀中立」姿態的台灣名人。

落日海盜表明，希望徐某人指出台灣軍事力量的不足，藉此「搞亂台灣內部對自己防禦的信心」。（資料照）

除了唱衰台灣軍事，發揮「外宣」作用，徐某人也被要求客觀談論烏克蘭的軍事不足，作為解放軍的「內參」。落日海盜坦承，中共軍方對烏克蘭問題也認識不深，「我們的內參系統充斥無用且白癡的廢物」，只懂翻譯外媒觀點，所以徐某人的評論對軍方內部也有參考價值。落日海盜又說，打擊烏克蘭也可打擊到台灣的軍力自信，「外宣」和「內參」可以同步進行。

三、被收買的網紅有什麼利益？

徐某人問，如果接了這個工作，除了每月收款4萬歐元，中共會不會幫忙增加流量？落日海盜答：「流量沒法幫你刷，因為刷的話很容易暴露。」他指出，外國調查公司很容易查到假帳號、假流量，然後外媒就可以把大外宣網紅都統統曝光。不過他隨即補充，「組織」可以安排一些公司業務給你。

接中共的job不一定需要直接收錢，這應該是常識吧。

四、怎樣做大外宣？

除了上述的「保持中立和客觀」，落日海盜還披露了兩個大外宣策略：一是「潤物細無聲」，二是「小罵大幫忙」。

「潤物細無聲」五字源出杜甫詩〈春夜喜雨〉，現在竟被中共五毛組織挪用為宣傳方針，真是有辱斯文。落日海盜稱，「潤物細無聲」是「上面」定的調子，就是要有長期規劃，宣傳不能太張揚外露。他舉了尚未正式加盟的網紅袁騰飛作例子，其任務只是「宣傳良好的中國文化就行了」。

錄音提到如知名網紅袁騰飛宣揚中國文化。（擷取自袁騰飛YouTube畫面）

另一方面，跟「組織」合作的網紅也可以對共產黨「小罵大幫忙」。徐某人問「邊界」是什麼。落日海盜馬上舉了政經網紅「小島大浪吹」作例子，指他是「另一個系統的（大外宣）」，但言論令「組織」對他有點不滿，原因是他沒有給「毛主席」留足夠的面子。徐某人追問，到底是給「毛主席」留面子，抑或給「習主席」？落日海盜答：「習主席是絕對不能罵的。你可以小罵共產黨，習是絕對不能罵的。」

五、中共喜歡找什麼網紅？

在X坐擁最大流量的「李老師不是李老師」，落日海盜說這個不能合作，因為「上面」定的調子就是「不能太出椽子」——意思是被收買者不能太出眾、走得太前，也不能是已被官方點名的人。

落日海盜說，「組織」最喜歡找些不夠突出，但有點影響力的人，這些人也要「形象好」、「身家乾淨」（即表面上跟「組織」無聯繫，甚至跟政治無關）。落日海盜舉例，在費城找了三個講修車的博主，日本找了兩個美食博主，義大利則找了兩個談音樂的博主，都屬於「乾淨」的網紅，有利於向受眾宣傳中國。

落日海盜說：「黨國是一個很務實的人，你知道吧？黨國看的是數字，就是你這個東西影響力只要高了，就行。」

錄音指網紅可以「小罵大幫忙」，但對中國國家主席習近平是絕對不能罵的。（法新社檔案照）

六、中共會不會打台灣？

儘管落日海盜不能代表習近平或中共軍方，但畢竟是為軍方做事的，他在錄音中不小心說漏嘴的一句話，或許值得台灣人參考。他說： 「台灣我估計是不會攻，但是攻台這個工作、這個辦公室，又不會撤。他們每天都要往上交東西，這個道理你懂。」說穿了，就是對台認知戰必須做下去，即使沒有人計劃真正開打。箇中目的已昭然若揭：中共希望用心理戰嚇唬台灣人，誘騙台灣投降（即所謂「和平統一」、「一國兩制」），讓習近平不費一兵一卒實現他的春秋大夢。

以上就是錄音的主要內容。順著這個認知戰「扯皮條」提供的線索，我做了少許調查，不妨補充一點：被收買的網紅除了做「外宣」工作，也會向自己的受眾搜集情報，再轉給「組織」交差。例如那個「小島大浪吹」，上月就曾經在自己的YouTube做小型民調：

中國國台辦日前宣稱，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，越早實現祖國統一，越有利於台灣發展。（路透檔案照）



「如果中國在收復臺灣的時候，日本參戰，你贊成解放軍行使反擊權打到東京嗎？」

答案選項分為「贊成」、「反對」和「無所謂」，共收集了8.2萬票，連結見此：

連字眼也用上「收復」（而非「侵略台灣」），你就知道「小島大浪吹」是什麼背景了。我認為這些「民調」數據對中共「內參」非常有用：透過網紅與受眾的互動，中共就能輕易獲得許多真實的情報。至於蒙在鼓裏的網民，自以為在一個「客觀中立」的自媒體表達意見，卻不知道自己正在協助中共做政治、軍事的戰略分析。

「小島大浪吹」日前就曾經在自己的YouTube做小型民調。（擷取自「小島大浪吹」YouTube畫面）

海外的華人自媒體，不管是中國人、台灣人或香港人經營的，都必然有些在暗中為「組織」服務，這不是陰謀論，而是擺在眼前的事實。明辨是非對錯，是所有人應該盡力做的事，並非什麼「捉鬼」。至於哪些人特別容易被「組織」招攬、哪些人喜歡標榜「客觀中立」、哪些人在刻意洗白自己以示「乾淨」⋯⋯諸如此類問題，值得天天收看網上影音頻道的人細心思考。

後記：彭載舟測試

根據「習主席絕對不能罵」、「小罵大幫忙」指引，我想到近年有一個題材明顯是「越界」的——公開談論2022年在北京四通橋掛「反習」標語的彭載舟。翻查當年的評論，不少海外華人自媒體都有聲援或討論，我自己也寫過兩篇文（見下面的連結）。但有哪些天天出片的人卻「沉默是金」呢？儘管這個「彭載舟測試」不一定能夠精準偵測到隱蔽的大外宣網紅，但我覺得某程度上，也能說明你追蹤的網絡評論員是什麼樣的人。

2022年10月13日中國公民彭載舟（本名彭立發）在北京四通橋懸掛反共反習近平布條，事件轟動一時。（資料照，擷取自時代雜誌官網） 覆舟水是蒼生淚

彭載舟已被悄悄槍斃了？

注1

說真話的徐某人：外宣招募錄音未消音完整版



（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾十三維度臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法