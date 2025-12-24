自由電子報
名家分享~賴寇蒂》1219捷運兇案之後：社會焦慮從何而來？ 政府該如何收斂風險、安定人心

2025年，立法院對警政相關預算的大幅刪減與凍結，已經影響到城市運作的安全。如果首都市長蔣萬安認為城市需要更高層級的安全配置，那麼這個聲音，不該只停留在市府內部，應讓立法院理解治理後果。
2025/12/24 13:30

◎ 賴寇蒂

1219捷運兇案發生至今，相關討論在社群平台上的熱度仍未明顯下降。這樣的持續關注，反映的不只是對案件本身的好奇，而是一種更深層、尚未被完全安置的社會焦慮。

從目前已公開的資訊來看，張姓兇嫌的金流結構、生活型態與行兇準備過程，並不完全符合傳統認知中的「典型孤狼（lone actor）」模型；然而，同時也尚未出現可支持「組織犯罪或明確指揮鏈」的關鍵證據

尤其兇嫌在案後突然死亡，未留下任何宣言、遺書或訊息，使社會在真相尚未完全釐清前，無法理解其行兇動機

這樣的「動機空白」，正是目前社群討論難以平息的原因

北捷連續攻擊案事發至今，社群平台的討論熱度尚未下降。（圖取自臉書，本報合成）北捷連續攻擊案事發至今，社群平台的討論熱度尚未下降。（圖取自臉書，本報合成）

當原因不明，社會自然會產生疑問：這是否只是個人行為？是否還存在其他未知的風險？

社會焦慮的核心來源

目前社群對案情的疑問，主要集中在三個面向：

一、金流問題

一名長期缺乏穩定收入的個體，為何會傾盡所有資源，長時間投入於具高度攻擊性的裝備準備？

若僅以「個人崩潰」解釋，這種高成本、低回報、甚至自我毀滅式的行為模式，仍難以完全說明。

二、動機問題

張姓兇嫌究竟是基於利益、意識形態，或單純的心理內爆而行動？

在缺乏任何自述文本的情況下，社會只能在空白中反覆推測。

三、死亡原因問題

張姓兇嫌其死亡究竟屬於自殺、意外，或是否涉及外力？

只要此一關鍵事實尚未被清楚釐清，各種揣測便難以停止。

然而，真正讓焦慮持續放大的，並不只限於上述三點，還包括幾個結構性因素；而這些因素，正是即使在案情尚未完全釐清前，政府與社會也可以先行修補的部分

在真相釐清前 可先行修補的關鍵環節

一、去除可複製性焦慮

人們真正害怕的，往往不是「這個人是誰」，而是這類行為是否容易被模仿、被複製

張姓兇嫌無預告、無宣言的行動模式，反而顯示其高度個人化，而這也顯示那些在網上「預告」或者「放話」的模仿犯，並非是同一種類型的犯罪者。

因此，警方對於所謂「模仿犯」與網路揚言者的快速查緝與澄清，本質上並非單純執法，而是主動去除社會對「是否即將出現下一波」的焦慮預期

二、修補公共安全場域的信任感

捷運與商圈屬於高度日常、也高度信任的公共空間。暴力事件發生於此，會對市民產生「安全契約被打破」的心理衝擊。

因此，提升見警率、清楚說明場域風險分級、以及讓民眾理解哪些狀態已被納入常態警戒，本身就是一種信任修復工程

1219北捷連續攻擊案後，警方在台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（資料照）1219北捷連續攻擊案後，警方在台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（資料照）

三、降低影像造成的時間膨脹效應

由於這次的犯罪往上出現許多路人提供的多角度拍攝，經過反覆播放與剪輯，會使觀者心理中被重建為「漫長、失控、無法阻止」

建議警政提供經「時間校正」的事件流程圖卡，有助於避免視覺碎片，能夠稍微收斂群眾的時間認知。

四、化解跨節點移動所帶來的無所不在感

事件被感知為在不同地點出現，容易讓民眾產生危險隨時可能出現的心理印象。

五、整合資訊碎片化所造成的認知真空

當官方資訊更新節奏落後於社群流動，各種推測便容易填補空白

重點不在於一次性說明全部真相，而在於建立穩定、可預期的更新節奏，讓社會知道「資訊仍在持續收斂中」。

對此，台北市警察局22日下午舉行「1219台北市隨機襲擊事件偵辦進度說明」記者會，還原張姓兇嫌犯案全過程透過清楚說明事件的實際時間軸、移動範圍與已完成的封控節點，有助於將恐懼重新錨定回「已被界定的風險範圍」

政府的角色：收斂不確定性，而非急於定調

在案件尚未完全偵破前，社會出現不安與疑問是可以理解的。但此時政府最重要的角色，不是急於為事件定性，而是主動收斂不確定性

值得肯定的是，相關單位已開始進行多項收斂動作，包括提升交通樞紐與人潮密集場所的戒備層級、強化捷運警力與跨單位聯防，以及檢討大型活動與商圈的安全配置

接下來，更關鍵的是將這些作為制度化可追蹤化，讓民眾看得到進度、也能監督改善。

在真相完全釐清之前，社會焦慮不會憑空消失。

它只會在「看不到改變」時繼續累積。

這幾天，我們看到台北市政府嘗試提升警政能量、討論警員配槍與前線應變，這些方向正確，也反映第一線警力所承受的真實壓力。

畢竟，城市安全最終繫於站在最前線的人

針對防範類似1219北捷連續攻擊案發生，警政署將強化提升快打部隊功能。（資料照）針對防範類似1219北捷連續攻擊案發生，警政署將強化提升快打部隊功能。（資料照）

市民的安全不能只依賴口頭承諾

但如果我們誠實面對現實，就會知道：很多安全承諾，並不是卡在市長的口諭，而是資源是否足夠？預算是否到位？

今年（2025）立法院對警政相關預算的大幅刪減與凍結，已經影響到辦公修繕、刑事調查、毒品檢測、裝備維護、警員傷殘補償，甚至是教育訓練與資訊系統。這些不是抽象的數字，而是每天在城市裡運作的安全憑藉。

也正因如此，這裡也誠懇地向台北市長蔣萬安呼籲：

如果首都市長認為城市需要更高層級的安全配置，那麼這個聲音，不該只停留在市府內部。

作為在野黨的首都市長，蔣萬安市長並非沒有影響力。相反地，市長實際處在一個能讓立法院理解治理後果的位置——立院預算刪凍不只是抽象的政治攻防，而是會實際反映在街頭、捷運、商圈，以及每一位市民的日常安全上

期待看到有權力說話的人，願意在關鍵的位置，把話說出來，為前線要資源，把市民的福祉，基層警員的安危放在執政的第一位——這也才是終極能夠讓市民感覺到安心的基礎。

今年（2025）立院對警政相關預算的刪凍已間接影響到民生安全，盼台北市長蔣萬安能發聲，守護每一位市民的日常安全。（資料照）今年（2025）立院對警政相關預算的刪凍已間接影響到民生安全，盼台北市長蔣萬安能發聲，守護每一位市民的日常安全。（資料照）

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

