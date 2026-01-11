自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》主權在民是文明底線──若共產黨自信治理 為何不敢面對選票？

2026/01/11 19:00

◎ 嶼明

在現代政治中，有一條文明社會共同遵守的最低原則──主權在民。人民必須能用選票選擇誰來治理，也必須能在必要時更替政權。當人民沒有這個權利時，無論政權包裝得多現代、多有效率，它的本質都只有兩種可能：帝制的現代形態，或剝削的制度化版本。然而，中國共產黨至今拒絕讓人民自由投票，卻同時宣稱自己擁有世界最佳的治理績效。問題就出在這裡：若績效真如宣傳般卓越，那它應該最不害怕選票

中國國家主席習近平至今仍拒絕讓人民自由投票，甚至將「要求投票」的聲音視為顛覆政權。（歐新社檔案照）中國國家主席習近平至今仍拒絕讓人民自由投票，甚至將「要求投票」的聲音視為顛覆政權。（歐新社檔案照）

一、績效若真好，選票會證明；不敢選，只能代表害怕人民

中共的政治敘事很簡單：「因為我們治理績效好，所以人民支持，所以我們可以長期執政。」若此論述成立，那麼最能證明民意支持的方式，就是舉辦真正的自由選舉。如果一個政權因為領導得好而自信滿滿，它理當歡迎選票作為認可。但事實是，中共不但不選，還把任何「要求投票」的聲音視為顛覆政權

這裡的矛盾十分清楚真正害怕選票的，不是人民，而是政權本身。因為一旦開放選舉：權力不再是黨的私有財產、地方勢力可能挑戰中央、忠誠度不再比能力更重要、貪腐與濫權會被迫曝光。換句話說，民主對人民是保障，但對極權政體卻是威脅生存的制度性「天敵」。中共拒絕選票，恰好證明它對自己宣稱的「支持度」並沒有真正信心

二、中共論述的最大笑點：既然績效決定正當性，那績效差時是否該下台？

中共統治邏輯的另一個致命矛盾是：「因為治理好，所以我們可以永久執政。」那麼，反過來說是否代表：當房地產崩盤、當青年失業率攀升、當地方政府財政破洞、當民生壓力沉重、當社會矛盾加劇、中共就應該依照自身標準，自動下台？若「績效」是正當性的來源，那「績效惡化」就必然意味著失去正當性。這是中共自己設定的邏輯，無法逃避。

中共近年來經濟衰退，房地產崩盤、民生壓力沉重，卻還自認為將國家治理得很好；中國房地產示意圖。（法新社檔案照）中共近年來經濟衰退，房地產崩盤、民生壓力沉重，卻還自認為將國家治理得很好；中國房地產示意圖。（法新社檔案照）

然而，中共只接受績效好的時候能延續權力，卻從不接受績效差時要交出權力。換言之，它把「績效」當成統治的宣傳，而非統治的約束。這不是制度，是話術；不是邏輯，是特權；不是政治學，而是政治魔術。

三、民主制度的核心在於可以「更換」──沒有更換，就不是主權在民

真正的民主制度如何處理績效？做得好，人民用選票獎勵你，做得差，人民用選票淘汰你。民主的關鍵不是永遠做對，而是永遠能被替換。因為「可替換性」才使權力能保持謙卑，不斷修正。

但中共的制度剛好相反：不能挑戰、不能批評、不能競爭、不能更換。這種制度不是因為「人民選擇」，而是因為人民從未被給予選擇。因此，中共所謂的「民意支持度」根本毫無意義。在不能選擇的地方，所有支持都是被強迫的；在不能替換的體制中，所有績效都是不需負責的

四、拒絕選票，就是拒絕人民做自己的主人

現代文明社會的正當性，不建立在政權的自我敘事，而建立在人民的自由意志。中共若真如宣傳所說，深得人民愛戴，它應該比任何人更樂於接受選舉的檢驗。但它不敢。正因為它清楚明白：一旦人民握回主權，權力不會再屬於那個壟斷政黨，而是屬於人民本身

中共若真如其所說，深得人民愛戴，應該樂於接受選舉的考驗；選票示意圖。（資料照）中共若真如其所說，深得人民愛戴，應該樂於接受選舉的考驗；選票示意圖。（資料照）

拒絕選票，就是拒絕人民；

拒絕人民，就是拒絕文明。

這不是「中國特色」，而是獨裁統治最本質、不願承認的核心

（作者為開業建築師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書