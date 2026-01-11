自由開講》主權在民是文明底線──若共產黨自信治理 為何不敢面對選票？

◎ 嶼明

在現代政治中，有一條文明社會共同遵守的最低原則──主權在民。人民必須能用選票選擇誰來治理，也必須能在必要時更替政權。當人民沒有這個權利時，無論政權包裝得多現代、多有效率，它的本質都只有兩種可能：帝制的現代形態，或剝削的制度化版本。然而，中國共產黨至今拒絕讓人民自由投票，卻同時宣稱自己擁有世界最佳的治理績效。問題就出在這裡：若績效真如宣傳般卓越，那它應該最不害怕選票。

中國國家主席習近平至今仍拒絕讓人民自由投票，甚至將「要求投票」的聲音視為顛覆政權。（歐新社檔案照）

一、績效若真好，選票會證明；不敢選，只能代表害怕人民

中共的政治敘事很簡單：「因為我們治理績效好，所以人民支持，所以我們可以長期執政。」若此論述成立，那麼最能證明民意支持的方式，就是舉辦真正的自由選舉。如果一個政權因為領導得好而自信滿滿，它理當歡迎選票作為認可。但事實是，中共不但不選，還把任何「要求投票」的聲音視為顛覆政權。

這裡的矛盾十分清楚：真正害怕選票的，不是人民，而是政權本身。因為一旦開放選舉：權力不再是黨的私有財產、地方勢力可能挑戰中央、忠誠度不再比能力更重要、貪腐與濫權會被迫曝光。換句話說，民主對人民是保障，但對極權政體卻是威脅生存的制度性「天敵」。中共拒絕選票，恰好證明它對自己宣稱的「支持度」並沒有真正信心。

二、中共論述的最大笑點：既然績效決定正當性，那績效差時是否該下台？

中共統治邏輯的另一個致命矛盾是：「因為治理好，所以我們可以永久執政。」那麼，反過來說是否代表：當房地產崩盤、當青年失業率攀升、當地方政府財政破洞、當民生壓力沉重、當社會矛盾加劇、中共就應該依照自身標準，自動下台？若「績效」是正當性的來源，那「績效惡化」就必然意味著失去正當性。這是中共自己設定的邏輯，無法逃避。

中共近年來經濟衰退，房地產崩盤、民生壓力沉重，卻還自認為將國家治理得很好；中國房地產示意圖。（法新社檔案照）

然而，中共只接受績效好的時候能延續權力，卻從不接受績效差時要交出權力。換言之，它把「績效」當成統治的宣傳，而非統治的約束。這不是制度，是話術；不是邏輯，是特權；不是政治學，而是政治魔術。

三、民主制度的核心在於可以「更換」──沒有更換，就不是主權在民

真正的民主制度如何處理績效？做得好，人民用選票獎勵你，做得差，人民用選票淘汰你。民主的關鍵不是永遠做對，而是永遠能被替換。因為「可替換性」才使權力能保持謙卑，不斷修正。

但中共的制度剛好相反：不能挑戰、不能批評、不能競爭、不能更換。這種制度不是因為「人民選擇」，而是因為人民從未被給予選擇。因此，中共所謂的「民意支持度」根本毫無意義。在不能選擇的地方，所有支持都是被強迫的；在不能替換的體制中，所有績效都是不需負責的。

四、拒絕選票，就是拒絕人民做自己的主人

現代文明社會的正當性，不建立在政權的自我敘事，而建立在人民的自由意志。中共若真如宣傳所說，深得人民愛戴，它應該比任何人更樂於接受選舉的檢驗。但它不敢。正因為它清楚明白：一旦人民握回主權，權力不會再屬於那個壟斷政黨，而是屬於人民本身。

中共若真如其所說，深得人民愛戴，應該樂於接受選舉的考驗；選票示意圖。（資料照）

拒絕選票，就是拒絕人民；

拒絕人民，就是拒絕文明。

這不是「中國特色」，而是獨裁統治最本質、不願承認的核心。

（作者為開業建築師）

