自由開講》極端貧富差距不是市場失靈 而是制度選擇的結果

關於全球貧富差距，公共討論長期陷入一個錯置的框架之中。不平等經常被理解為市場競爭的自然結果，或是個人能力、選擇與努力差異的累積。在這樣的敘事下，問題被簡化為價值立場之爭：是否該干預市場、是否會犧牲效率來換取公平。然而，正是在這種看似理性的辯論中，制度如何塑造結果、如何分配風險，卻逐漸退出了公共視野。

《2026年世界不平等報告》揭示的，並非新的道德爭議，而是一個被長期低估的制度風險。當全球不到0.001%、約六萬名超級富豪所掌控的財富，已超過全球底層半數人口總和的三倍時，問題早已不只是「差距是否過大」，而是這樣的結果，如何在制度層次被持續生產、合理化，甚至受到保護。

極端不平等並非市場失靈，而是既有制度在特定方向上「成功運作」的結果。當不平等被預設為個人選擇與市場互動的產物，制度設計如何放大資本優勢、壓縮公共調節空間，便不再需要被說明。不平等因此被視為單純的分配結果，而非會侵蝕民主品質與經濟韌性的結構性風險。

《世界不平等報告》指出，財富高度集中與稅制設計、資本利得課稅、跨境避稅機制及公共投資不足密切相關。當資本收益受到制度性保護，而公共部門的調節能力持續削弱，不平等便成為自我強化的結構。

在此架構下，風險分配日益不對稱。資本得以隔離下行風險，經濟波動與公共壓力卻被轉移至一般民眾與公共部門。當風險被個人化，治理便完成了去政治化。

對台灣而言，高度依賴外向型經濟與偏重勞動所得的財政結構，使制度調整空間更為有限。即使不平等已被普遍感知，治理工具仍顯不足，風險遂成為個人與家庭必須「自我承擔」的日常。

公共治理的核心，不在於保證結果一致，而在於界定哪些風險不應被個人化處理。當極端不平等已對民主穩定與社會信任構成實質壓力，繼續將其視為市場結果，等同於放棄制度層次的責任。

在不平等逐漸成為常態的時代，拒絕將問題政治化，本身就是一種政治選擇；而其代價，將是公共決策空間的持續收縮，以及民主制度對風險的失能回應。

（作者為教學研究助理）

