自由開講》從反共變返共 中國國民黨要何去何從？

◎ 于則章

中國國民黨黨主席鄭麗文日前才大聲要求身兼民進黨黨主席的賴清德總統放棄台獨黨綱，但沒多久就被踢爆但沒多久就被踢爆她有望在農曆年前後與中國國家主席習近平會晤。

但中共開出「三張門票」，第一是擋下賴政府的軍事採購預算，第二是阻止限制中國人民往來經商投資的立法進程，第三是要廢除中國國民黨黨章的反共條款，排除對統一有害的體制改革行動。雖然中國國民黨隨後透過官方臉書發聲明駁斥，卻還是被網友嘲諷「此地無銀三百兩」！

本報報導獨家掌握，國民黨正全力促成黨主席鄭麗文與中共總書記習近平於農曆年前後進行「鄭習會」。（資料照）中國國民黨之所以會如此越描越黑，除了是因為鄭麗文本人不久前才無視各界的批評祭拜吳石這一個潛伏在黨內給中共送情報的「匪諜」，害得蔣介石在中國兵敗如山倒痛失江山，從此「紅統色彩」鮮明外。

整個中國國民黨立法院黨團早就在立法院內遵從中共的指令，亂砍亂凍國防與國安預算，尤其是最近政府限制中國社交平台「小紅書」一年，曾修法要政府加強打擊詐騙的中國國民黨與民眾黨居然對此大肆撻伐，無論他們說得如何冠冕堂皇，明眼人一看都知道是在幫中共遂行認知作戰！

過去在兩蔣時代，打著「反共」之名在台灣實施長達近四十年的白色恐怖統治，中國國民黨總是以這是他們守護台灣免於被赤化的「反共」必要手段，來為他們無數人被害的家破人亡妻離子散的行為辯護。

而今，兩黨的遺體都還暫厝在桃園沒有下葬，整個中國民黨上上下下不分男女老少都急不可耐的「返共」充當中共的馬前卒惟恐落人後，這樣一個早就不反共的中國國民黨，不但背棄了兩蔣、背棄了歷史，更背棄了台灣主流民意，要何去何從？搞得大家真的很混亂！

藍白立委日前在立院程序委員會再次封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，綠營立委質疑國民黨為換「鄭習會」門票。（資料照）

或許，落葉歸根，全黨都以身作則向西回歸當個堂堂正正的中國人，才是他們唯一的救贖！

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

