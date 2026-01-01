自由開講》黃仁勳也難救？ 夜市式微背後的結構性警訊

◎ 陳琪

輝達執行長黃仁勳每次返台，總會被捕捉到現身夜市、大啖小吃的畫面，這些影像不只是科技教父的親民符號，更被視為「台灣味」的最佳代言。

然而，與這種象徵性熱度形成強烈對比的，卻是近年來夜市人潮明顯下滑、攤商營業額萎縮，甚至不少知名夜市陸續熄燈的現實。夜市並非一夕之間消失，而是在租金上漲、消費型態改變、勞動力短缺與法規壓力交織下，逐步失去競爭力。當「黃仁勳加持」都難以挽救夜市頹勢時，真正值得關注的已不是個別名人的情感連結，而是這個曾經高度自發、充滿草根創業能量的經濟型態，是否正在結構性退場。

黃仁勳（中）愛逛夜市，曾帶著台積電創辦人張忠謀（左）夫婦到寧夏夜市走訪。（資料照，台灣夜市商圈產業公會總會長林定國提供）

從消費面來看，夜市衰退反映的是整體內需結構的轉變。年輕世代的消費行為已明顯從「逛街型消費」轉向「目的型消費」，外送平台、商場美食街與品牌連鎖餐飲，正在取代隨機性高、品質不一的夜市選項。再加上物價上漲與實質薪資成長有限，消費者對於「性價比」的要求愈來愈高，夜市過往以便宜取勝的優勢逐漸消失，卻又難以同步升級品質與服務體驗。這使得夜市卡在「不夠便宜、也不夠精緻」的尷尬區間，既無法與連鎖體系競爭效率，也難以吸引願意付出溢價的消費族群，買氣自然逐年流失。

勞動與經營面向的問題則更為嚴峻。夜市攤商長期仰賴家庭勞動與高工時支撐，在高齡化與少子化的雙重壓力下，新一代不願接手、也不願投入高強度、低保障的攤販工作，使夜市經營面臨「無人可用」的困境。

士林陽明戲院過去周邊有不少小吃攤聚集，生意也好得嚇嚇叫。（資料照）

與此同時，食品安全、環保、消防與營業登記等法規要求日益嚴格，對資本與管理能力有限的小攤商而言，合規成本不斷上升，卻缺乏相應的輔導與轉型資源。結果是，守法經營者被成本壓垮，遊走灰色地帶者又面臨取締風險，整體生態陷入惡性循環，夜市逐漸從創業起點變成高風險行業。

若從產業政策角度觀察，夜市的式微其實揭示了台灣對「微型服務業升級」長期缺乏系統性想像。

相較於科技業能透過產業聚落、政府補助與資本市場不斷升級，夜市卻被浪漫化為「自然存在的文化風景」，而非需要治理與投資的經濟體系。夜市並非不能進化，而是缺乏能創造規模經濟的組織化工具，例如共用廚房、集中物流、數位點餐與品牌化管理。

當AI、半導體撐起高薪經濟，卻無法回流支撐基層服務業的生產力提升，夜市的衰退就不只是文化消失，而是所得結構斷裂的具體表現。黃仁勳或許能為夜市帶來短暫鎂光燈，但若沒有制度性的轉型設計，夜市終究難逃被時代淘汰的命運。

（作者為台北市民、自由業）



