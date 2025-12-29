自由電子報
自由開講》泰柬交火：挑釁的不是美製軍武，而是獨裁者的地圖

2025/12/29 17:00

◎ 張經偉

我國每每添購美國軍武、強化國防，在野政客乃至盧倩儀等「左派反戰學者」常抨擊此為「挑釁」云云。也許可反思最近的泰柬交火：如何才是挑釁？泰軍使用許多美製軍武。然而泰美軍事合作，效用不只在殺戮，也在救援：搶救泰國少年足球隊的「睡美人洞救援行動」泰美兩軍皆出動特戰部隊。顯然徒有「軍事合作」不全然等於「挑釁」更遑論「開戰」，促成戰事還需其他條件。

泰國與柬埔寨9日持續交火，死傷人數不斷上升，兩國均強調不會在捍衛主權問題上退讓。圖為大批柬埔寨民眾撤離衝突地區。（歐新社檔案照）泰國與柬埔寨9日持續交火，死傷人數不斷上升，兩國均強調不會在捍衛主權問題上退讓。圖為大批柬埔寨民眾撤離衝突地區。（歐新社檔案照）

「近現代東南亞，只有泰國未淪為帝國主義殖民地」這常見說法其實有破綻：曾經暹羅為一方霸主，東南亞諸邦向暹羅國王稱臣納貢。歐洲列強入侵，眾多暹羅屬國被英法奪去。然而任何的善惡二分都太簡化：部份邦國是主動靠向歐洲列強，以割斷對暹羅的附庸，例如南掌國王與法國外交官帕維（Auguste Pavie）的合作。「沒淪為殖民地的泰國」實為歐洲列強劃分完領土後，地圖上僅剩的暹羅勢力範圍。

是故，曾被列強奪走土地的「國恥論」在泰國三不五時燃起（當然，該論內容善惡二分）。強人總理鑾披汶·頌堪的影響最劇，二戰期間，披汶發動泰法戰爭，是為「收復失土」：披汶政府的「泛泰主義」地圖上，法屬印度支那（寮國、柬埔寨…）盡被畫入領土。

柬埔寨普里維希印度教神廟又稱「柏威夏寺」，為泰柬邊境主權爭議的核心象徵，歷來數度引發軍事衝突與外交爭端。（美聯社檔案照）柬埔寨普里維希印度教神廟又稱「柏威夏寺」，為泰柬邊境主權爭議的核心象徵，歷來數度引發軍事衝突與外交爭端。（美聯社檔案照）

如今泰柬交火，仍圍繞柬國邊境的柏威夏寺。該寺並非世界奇觀（吳哥窟明顯壯觀得多）、暹羅列王從未注意過它，此寺常為導火線，正是國恥論者、泛泰主義者心中的地圖：柬埔寨的那一端是「我們的」！是故，比起軍武，更加點燃戰火的因素，該是獨裁者們的地圖它煽動愛國狂熱者往地圖上有、但實際上沒有的「失土」衝鋒而去。披汶的「國恥地圖」至今揮之不去、毛澤東的「解放台灣地圖」依然鋪天蓋地…但蔣介石的「秋海棠地圖」在台灣還幾人當真？以此，台灣如何是挑釁惹事的一國？

（作者為清大歷史碩士、中學歷史教師）

