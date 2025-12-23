自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~陳英鈐》憲法法庭不完美的防呆機制

大法官必須以憲法為名，宣告法律違憲，立法機關轉過頭來立法限制大法官，這不就是大法官的宿命嗎。經歷過那麼多的挑戰，靠大法官自救，並不是完美的防呆機制。
名家分享

名家分享

2025/12/23 10:00

◎ 陳英鈐

一、 大法官開會門檻

扣除應參加、能參加而不參加的大法官名額、以及未能通過任命的空額人數，已經實施超過70年，憲法法庭19日的判決並非五人排除三人，而是遵循憲政慣例，護憲不得已的決定。這是不完美防呆機制產物，八位大法官都覺得很為難！

憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，判定「憲法訴訟法修正案」違憲。憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，判定「憲法訴訟法修正案」違憲。

二、 九大法官扣除七大法官名額

本來「司法院組織法」規定，大法官17人。司法院遷台後，經總統補提7人，監察院同意，只湊足九位大法官。其他七位大法官不知去向。

九位大法官一上任，就修正「司法院大法官會議規則」，以後大法官開會，「須有中央政府所在地全體大法官三分之二以上出席，如為決議，須有中央政府所在地全體大法官過半數之同意。」九位大法官自訂規則（有人稱為規則制訂權），利用「中央政府所在地全體大法官」取消大法官17人規定

若不這麼做，大法官恐怕關門很久。釋字第3號到第79號解釋都只有8到9位大法官參與，釋字第15號甚至只有7位大法官參加，不到大法官17人的半數。

大法官認為「憲法訴訟法修正案」失效理由表。（資料照，記者楊心慧製表）大法官認為「憲法訴訟法修正案」失效理由表。（資料照，記者楊心慧製表）

三、現有在職大法官扣除總額中的空額

立法院為了報復大法官釋字第76號解釋，國民大會、立法院、監察院都是國會，因而制定「司法院大法官會議法」（下稱會議法）規定：大法官必須有總額四分之三之出席，以及出席人數四分之三之同意，才能解釋憲法

1948到1976年，大法官進入冰河期，每年解釋不到10件，甚至2或3件也很常見，只宣告一個法律違憲。

因大法官未足額提名、病故、或請辭等原因，實際能行使職權大法官人數，幾乎都不到17人，若以17人為計算基礎，大法官將成為養老院。因此大法官以實際上能行使職權的「大法官現有總額」作為「大法官總額」的計算標準。

1993年大法官審理案件法改為，大法官必須有現有總額三分之二出席，及出席人三分之二同意，才能解釋憲法。

2020年憲訴法第30條修改為，憲法法庭判決，必須有「大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」

四、現有總額為憲政慣例

2016年，波蘭曾面臨憲法法院權力遭架空的危機，德國前聯邦憲法法院法官Dieter Grimm當時於《法蘭克福記事報》（FAZ）專欄撰文〈多數統治的界限〉，指出當時應審查的是，那些使法院無法履行其職責的法律，其本身是否已構成違憲。他主張，臨時修改出席門檻，讓現有憲法法院法官無法行使違憲審查，這違反憲法規定，應該適用舊的規定

近一年來，五位大法官邀三位大法官參加比賽，三位大法官堅持，湊不足10人，不符合新規定，他們拒絕參賽。這種見解和Dieter Grimm相反

五位大法官不得已，只好依照過去的慣例，扣除三人，賽事繼續。等比賽結束、冠軍出爐，三位大法官在場外高喊比賽無效。

德國前聯邦憲法法院法官Dieter Grimm2016年於《法蘭克福記事報》專欄撰文〈多數統治的界限〉，分析波蘭的憲法危機。（取自貼文）德國前聯邦憲法法院法官Dieter Grimm2016年於《法蘭克福記事報》專欄撰文〈多數統治的界限〉，分析波蘭的憲法危機。（取自貼文）

五、不完美的防呆機制

大法官必須以憲法為名，宣告法律違憲，立法機關轉過頭來立法限制大法官，這不就是大法官的宿命嗎。經歷過那麼多的挑戰，靠大法官自救，並不是完美的防呆機制

詳見：陳英鈐，《國會監督法與政治》，2025

（作者為中央大學法律與政府研究所教授）

本文經授權轉載自陳英鈐臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書