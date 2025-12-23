名家分享~陳英鈐》憲法法庭不完美的防呆機制

大法官必須以憲法為名，宣告法律違憲，立法機關轉過頭來立法限制大法官，這不就是大法官的宿命嗎。經歷過那麼多的挑戰，靠大法官自救，並不是完美的防呆機制。

◎ 陳英鈐

一、 大法官開會門檻

扣除應參加、能參加而不參加的大法官名額、以及未能通過任命的空額人數，已經實施超過70年，憲法法庭19日的判決並非五人排除三人，而是遵循憲政慣例，護憲不得已的決定。這是不完美防呆機制產物，八位大法官都覺得很為難！

憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，判定「憲法訴訟法修正案」違憲。

二、 九大法官扣除七大法官名額

本來「司法院組織法」規定，大法官17人。司法院遷台後，經總統補提7人，監察院同意，只湊足九位大法官。其他七位大法官不知去向。

九位大法官一上任，就修正「司法院大法官會議規則」，以後大法官開會，「須有中央政府所在地全體大法官三分之二以上出席，如為決議，須有中央政府所在地全體大法官過半數之同意。」九位大法官自訂規則（有人稱為規則制訂權），利用「中央政府所在地全體大法官」取消大法官17人規定。

若不這麼做，大法官恐怕關門很久。釋字第3號到第79號解釋都只有8到9位大法官參與，釋字第15號甚至只有7位大法官參加，不到大法官17人的半數。

大法官認為「憲法訴訟法修正案」失效理由表。（資料照，記者楊心慧製表）

三、現有在職大法官扣除總額中的空額

立法院為了報復大法官釋字第76號解釋，國民大會、立法院、監察院都是國會，因而制定「司法院大法官會議法」（下稱會議法）規定：大法官必須有總額四分之三之出席，以及出席人數四分之三之同意，才能解釋憲法。

1948到1976年，大法官進入冰河期，每年解釋不到10件，甚至2或3件也很常見，只宣告一個法律違憲。

因大法官未足額提名、病故、或請辭等原因，實際能行使職權大法官人數，幾乎都不到17人，若以17人為計算基礎，大法官將成為養老院。因此大法官以實際上能行使職權的「大法官現有總額」作為「大法官總額」的計算標準。

1993年大法官審理案件法改為，大法官必須有現有總額三分之二出席，及出席人三分之二同意，才能解釋憲法。

2020年憲訴法第30條修改為，憲法法庭判決，必須有「大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」

四、現有總額為憲政慣例

2016年，波蘭曾面臨憲法法院權力遭架空的危機，德國前聯邦憲法法院法官Dieter Grimm當時於《法蘭克福記事報》（FAZ）專欄撰文〈多數統治的界限〉，指出當時應審查的是，那些使法院無法履行其職責的法律，其本身是否已構成違憲。他主張，臨時修改出席門檻，讓現有憲法法院法官無法行使違憲審查，這違反憲法規定，應該適用舊的規定。

近一年來，五位大法官邀三位大法官參加比賽，三位大法官堅持，湊不足10人，不符合新規定，他們拒絕參賽。這種見解和Dieter Grimm相反。

五位大法官不得已，只好依照過去的慣例，扣除三人，賽事繼續。等比賽結束、冠軍出爐，三位大法官在場外高喊比賽無效。

德國前聯邦憲法法院法官Dieter Grimm2016年於《法蘭克福記事報》專欄撰文〈多數統治的界限〉，分析波蘭的憲法危機。（取自貼文）

五、不完美的防呆機制

大法官必須以憲法為名，宣告法律違憲，立法機關轉過頭來立法限制大法官，這不就是大法官的宿命嗎。經歷過那麼多的挑戰，靠大法官自救，並不是完美的防呆機制。

詳見：陳英鈐，《國會監督法與政治》，2025

（作者為中央大學法律與政府研究所教授）

本文經授權轉載自陳英鈐臉書

