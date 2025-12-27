研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（下）

人們或許因為工作忙碌、家庭牽絆、交通不便等因素，發現自己「想多親近自然卻做不到」，這種「落差感」可能就是導致負面感受的原因。

◎ 研之有物

我們來細看問卷調查結果，當中高達51.5% 的受訪者表示，自己「相當」或「非常」喜愛在自然中活動。另有 38.5% 的受訪者表示，他們每月會從事數次戶外活動，甚至更頻繁。而且當喜愛自然的程度越高，人們也越傾向頻繁接觸自然。

儘管約有 47.7% 的受訪者反應，戶外活動次數確實因疫情而減少，但該變項已被預先控制，且綜合考量民眾對於自然的高喜愛程度與頻繁接觸次數，疫情不太可能是導致負面感受的主因。

如此令人摸不著頭緒的結果，反而激發研究團隊的求知慾，在翻閱過往相關研究後，終於找到一個可能的解釋。

曾有研究指出，主觀福祉與造訪自然的頻率無關，反而與「時間長度」有關。意思就是，喜愛自然進而接觸自然的人，通常會希望花更多時間從事戶外活動，但有時希望很美好、現實卻很骨感，研究團隊推測：

喜愛自然比起實際接觸自然，較能促進個人的主觀福祉。實際接觸自然甚至對主觀福祉產生負向效果。

圖｜研之有物

壞天氣真的會影響心情嗎？

那麼，接觸自然所產生的負面感受，有沒有可能也是受到天氣或空氣品質等「環境因素」影響呢？

過去有關「天氣是否會影響心情」的研究結果長期莫衷一是，因此本研究嘗試將不會被個人心情影響的客觀環境因素，如氣象資料（氣溫、降雨）、空氣品質指數（AQI）納入分析，作為在統計上具有外來影響的「外生變項」。藉由排除外在環境的干擾，試圖更準確地觀察天氣與負面感受之間的真正關聯。

研究發現，只有 2019-2020 年 1 月的平均降雨量，有顯著降低接觸自然的頻率，但這與喜愛自然的感受並沒有直接關聯。只能說天氣會影響你「要不要外出」，但不一定會改變你「快不快樂」的心情。

讓我們來邏輯思考一下，生活中常聽到有人抱怨「下雨天哪都不想去」，似乎壞天氣真的會影響我們的出遊興致，但其實事情沒有表面上那麼簡單，人們之所以不想出門，可能是擔心雨天騎車危險、鞋襪濕掉、撐傘行動不便，並非真的很討厭戶外環境。

天氣真的會影響你的好心情嗎？還是你討厭的並不是自然現象，而是另有原因？

圖｜研之有物

多年來，廖培珊也參與了環境品質與生活滿意度的社會調查。與本次研究相似的是，我們原本以為像空氣品質這樣的客觀指標，會影響民眾對生活環境的滿意度；但研究卻顯示：

“影響生活滿意度的，往往不是客觀條件，更多的是人們對環境與自身處境的主觀感受。”

本次研究更進一步指出，主觀感受有提升人們生活品質與身心健康的潛力。

「提升生活品質的方法不一定只有經濟發展和建設。」廖培珊說道：「研究顯示，快樂感、生活滿意度與健康狀況互為因果，如果可以感受並喜愛大自然的美好，不僅能讓你的主觀福祉變高，也對維持我們的健康很有幫助喔！」

廖培珊是唸鄉村社會學出身，在該學科的薰陶下，她開始關注環境保育議題。多年來的研究讓她相信，與自然共存、享受自然之美，比起直接開發利用更有益處。

圖｜研之有物

本文經授權轉載自研之有物 想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel

採訪撰文｜田偲妤

美術設計｜蔡宛潔

