自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（下）

人們或許因為工作忙碌、家庭牽絆、交通不便等因素，發現自己「想多親近自然卻做不到」，這種「落差感」可能就是導致負面感受的原因。
研之有物

研之有物

2025/12/27 15:00

◎ 研之有物

我們來細看問卷調查結果，當中高達51.5% 的受訪者表示，自己「相當」或「非常」喜愛在自然中活動。另有 38.5% 的受訪者表示，他們每月會從事數次戶外活動，甚至更頻繁。而且當喜愛自然的程度越高，人們也越傾向頻繁接觸自然。

儘管約有 47.7% 的受訪者反應，戶外活動次數確實因疫情而減少，但該變項已被預先控制，且綜合考量民眾對於自然的高喜愛程度與頻繁接觸次數，疫情不太可能是導致負面感受的主因。

如此令人摸不著頭緒的結果，反而激發研究團隊的求知慾，在翻閱過往相關研究後，終於找到一個可能的解釋。

曾有研究指出，主觀福祉與造訪自然的頻率無關，反而與「時間長度」有關。意思就是，喜愛自然進而接觸自然的人，通常會希望花更多時間從事戶外活動，但有時希望很美好、現實卻很骨感，研究團隊推測：

“人們或許因為工作忙碌、家庭牽絆、交通不便等因素，發現自己「想多親近自然卻做不到」，這種「落差感」可能就是導致負面感受的原因。”

研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（下）喜愛自然比起實際接觸自然，較能促進個人的主觀福祉。實際接觸自然甚至對主觀福祉產生負向效果。
圖｜研之有物

壞天氣真的會影響心情嗎？

那麼，接觸自然所產生的負面感受，有沒有可能也是受到天氣或空氣品質等「環境因素」影響呢？

過去有關「天氣是否會影響心情」的研究結果長期莫衷一是，因此本研究嘗試將不會被個人心情影響的客觀環境因素，如氣象資料（氣溫、降雨）、空氣品質指數（AQI）納入分析，作為在統計上具有外來影響的「外生變項」。藉由排除外在環境的干擾，試圖更準確地觀察天氣與負面感受之間的真正關聯。

研究發現，只有 2019-2020 年 1 月的平均降雨量，有顯著降低接觸自然的頻率，但這與喜愛自然的感受並沒有直接關聯。只能說天氣會影響你「要不要外出」，但不一定會改變你「快不快樂」的心情。

讓我們來邏輯思考一下，生活中常聽到有人抱怨「下雨天哪都不想去」，似乎壞天氣真的會影響我們的出遊興致，但其實事情沒有表面上那麼簡單，人們之所以不想出門，可能是擔心雨天騎車危險、鞋襪濕掉、撐傘行動不便，並非真的很討厭戶外環境。

研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（下）天氣真的會影響你的好心情嗎？還是你討厭的並不是自然現象，而是另有原因？
圖｜研之有物

多年來，廖培珊也參與了環境品質與生活滿意度的社會調查。與本次研究相似的是，我們原本以為像空氣品質這樣的客觀指標，會影響民眾對生活環境的滿意度；但研究卻顯示：

“影響生活滿意度的，往往不是客觀條件，更多的是人們對環境與自身處境的主觀感受。”

本次研究更進一步指出，主觀感受有提升人們生活品質與身心健康的潛力。

「提升生活品質的方法不一定只有經濟發展和建設。」廖培珊說道：「研究顯示，快樂感、生活滿意度與健康狀況互為因果，如果可以感受並喜愛大自然的美好，不僅能讓你的主觀福祉變高，也對維持我們的健康很有幫助喔！」

研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（下）廖培珊是唸鄉村社會學出身，在該學科的薰陶下，她開始關注環境保育議題。多年來的研究讓她相信，與自然共存、享受自然之美，比起直接開發利用更有益處。
圖｜研之有物

本文經授權轉載自研之有物 想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel

相關文章 研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（上）

              研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（中）

採訪撰文｜田偲妤
美術設計｜蔡宛潔

延伸閱讀

廖培珊個人網頁

臺灣社會變遷基本調查計畫 2020 第八期第一次：環境組

https://srda.sinica.edu.tw/search/metadata/detail/C00369_2

Pei-shan Liao, Daigee Shaw, Le-Yu Chen, Chuan-Yao Lin, 2025, “Exploring the link between subjective well-being, nature enjoyment, and physical contact with nature”, Journal of Environmental Psychology, 104, 102617.

Pei-shan Liao, Daigee Shaw, Yih-Ming Lin, 2015, “Environmental quality and life satisfaction: Subjective vs. objective measures of air quality”, Social Indicators Research, 124（2）, 599-616.

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書