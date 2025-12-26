研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（中）

本研究聚焦的是享樂觀點的主觀福祉，關注的是一個人對於生活的整體「感知」與「評價」，包含情緒層面的「快樂感」、認知層面的「生活滿意度」。透過受訪者對兩種層面的自我評價，研究者便能取得可用於分析的快樂程度數據。

另類臺灣之光！一份「有感」的環境議題問卷

本次研究使用的問卷出自中研院發起的「臺灣社會變遷基本調查計畫」，自 1984 年開始執行以來，每年會針對全臺民眾進行兩份不同主題的大規模面訪調查，調查主題包括：家庭與教育、工作與生活、宗教文化、社會階層、健康與醫療照護等；有些主題每五年會重複調查，來了解變遷趨勢。

該計畫也代表臺灣於 2002 年成功加入「國際社會調查計畫」（International Social Survey Programme, ISSP），並開始採用 ISSP 推出的年度調查主題。

剛好 2020 年的調查主題就是「環境議題」，在 60 個核心題項中，有兩題關於「自然環境帶來的心理感受」就是由廖培珊和中研院社會所林宗弘研究員共同設計。經過問卷小組討論、訪談測試、大會表決等層層關卡，終於成為全球社會調查學者參考的問卷題目，可說是另類的臺灣之光。

廖培珊語帶自信地說：「這篇論文的一大目標，就是要應用我們臺灣團隊自己提出的題目，看看結果如何。」這兩題被國際認可的題目，就是本研究使用的「實際接觸自然」與「喜愛自然」問題，如下所示。你也可以試著回答，看看你的答案與多數民眾是否相同：

國際社會調查計畫 2020 年環境議題問卷中，以上兩題詢問「實際接觸自然頻率」、「喜愛自然程度」的問題，由中研院廖培珊、林宗弘研究員設計，用來分析自然環境帶來的心理感受。

圖｜研之有物（來源：Liao et al., 2025）

此外，本次研究主要是想了解接觸自然與「主觀福祉」的關係，廖培珊提到，社會調查學者通常會先界定研究要量測的概念，再來決定要怎麼設計問卷。

本研究聚焦的是享樂觀點的主觀福祉，關注的是一個人對於生活的整體「感知」與「評價」，包含情緒層面的「快樂感」、認知層面的「生活滿意度」。透過受訪者對兩種層面的自我評價，研究者便能取得可用於分析的快樂程度數據。

同時也會在統計分析時，一併納入受訪者的性別、年齡、居住區域、教育年數、就業狀態、每月收入、婚姻狀況等社會人口學變項，以及與主觀福祉息息相關的健康狀況自評。在控制這些背景因素之後，我們才能更清楚地理解接觸自然與主觀福祉之間的關聯。

然而，在 2020 年即將開始問卷調查之際，卻不幸遇上新冠疫情，這不僅讓面訪調查四處碰壁，也可能干擾研究結果。對此，廖培珊相當佩服團隊成員的先見之明，在疫情變嚴峻之前就先設下一道「防火牆」。

研究人員預先將一個「疫情如何改變日常生活與社交生活」的題組納入問卷，當中就問到「戶外休閒活動的頻率變化」。該問題可以幫助團隊在統計分析資料時，將疫情的影響量化並加以控制，讓後續分析聚焦在其他變項之間的關係，而不會被疫情造成的行為改變混淆。

問卷中關於「疫情如何改變日常生活與社交生活」的題組，可用來測量疫情相關因素，使研究在後續分析中得以控制疫情這個潛在的混淆變項。

圖｜臺灣社會變遷基本調查

驚人結果：常接觸自然不一定比較快樂

經過綜合分析上述資料、控制新冠疫情與各項人口背景因素後，一個顛覆既有印象的結果在眼前浮現：

喜愛自然與主觀福祉之間呈現正向關聯；但實際接觸自然卻與主觀福祉無關，甚至產生負向效果。

“換句話說，對自然的正向感知比起實際接觸，較能促進個人的主觀福祉。”

喜愛自然比起實際接觸自然，較能促進個人的主觀福祉。實際接觸自然甚至對主觀福祉產生負向效果。

圖｜研之有物

廖培珊坦言，當初得知這個結果時也感到很驚訝，尤其是實際接觸自然竟會產生負向效果。這不僅與我們的既定認知大相逕庭，也與多數西方研究的結論截然不同。

