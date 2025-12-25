自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（上）

中央研究院「研之有物」專訪院內人文社會科學研究中心廖培珊研究員，在透過問卷面訪全臺多地 1,839 位民眾後，研究團隊驚訝地發現，實際接觸自然不一定會令人感到快樂，甚至還伴隨負面感受，而真正產生快樂的泉源就藏在你的內心深處。
研之有物

研之有物

2025/12/25 17:00

◎ 研之有物

親近自然真的會心情愉快？

我們常聽到親近自然有益健康，大自然之美能讓我們心情愉快，進而達到舒壓、療癒身心的效果，但這種愉快感真的來自親近自然的行為嗎？中央研究院「研之有物」專訪院內人文社會科學研究中心廖培珊研究員，在透過問卷面訪全臺多地 1,839 位民眾後，研究團隊驚訝地發現，實際接觸自然不一定會令人感到快樂，甚至還伴隨負面感受，而真正產生快樂的泉源就藏在你的內心深處。

研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（上）我們從大自然中獲得的快樂，是源自行為還是感受呢？
圖｜iStock

探索大自然啟動的快樂機制

臺灣的自然環境豐富，島嶼被大海環繞，陸地上高山綿延，只需短時間就能上山下海、享受戶外活動。

多數研究證實，親近自然有助維持身心健康，但卻少有人從個人心理出發，探討該行為所引發的「主觀感受」在當中扮演的角色。這就產生一個有趣的問題：

能激發人們正向感知的，究竟是親近自然的「行為」，還是對自然的喜愛「感受」？

為了解開上述謎團，中研院人文社會科學研究中心廖培珊研究員，與院內經濟研究所蕭代基兼任研究員及陳樂昱研究員、環境變遷研究中心林傳堯研究員合作，展開了一項跨領域研究計畫。

研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（上）廖培珊博士，現任中研院人文社會科學研究中心研究員，研究領域為社會科學研究方法、主觀福祉、自然資源與環境社會學。
圖｜研之有物

該研究應用了 2020 年 6 月至 2021 年 2 月面訪全臺多地 1,839 位民眾的問卷資料，當中包含精心設計的「實際接觸自然」與「喜愛自然」問題，以及能評估人們正向感知程度的「快樂感」與「生活滿意度」提問，藉此分析喜愛自然的感受、親近自然的行為與主觀福祉的關聯。

此外，天氣及空氣品質的好壞，經常被視為影響人們從事戶外活動的關鍵因素。研究團隊特別納入來自中央氣象署的氣象資料（氣溫、降雨）、環境部監測的空氣品質指數（AQI），分析外在環境是否真的會左右我們親近自然的行為與感受。

看到這你可能會感到疑惑，為什麼會選用 2020-2021 年的問卷資料？這個時期剛好碰上新冠疫情，許多人被迫居家隔離，這難道不會干擾研究結果嗎？這就得從這份問卷的幕後故事談起。

研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（上）面訪調查流程。
圖｜研之有物（來源｜臺灣社會變遷基本調查）

另類臺灣之光！一份「有感」的環境議題問卷

本次研究使用的問卷出自中研院發起的「臺灣社會變遷基本調查計畫」，自 1984 年開始執行以來，每年會針對全臺民眾進行兩份不同主題的大規模面訪調查，調查主題包括：家庭與教育、工作與生活、宗教文化、社會階層、健康與醫療照護等；有些主題每五年會重複調查，來了解變遷趨勢。

該計畫也代表臺灣於 2002 年成功加入「國際社會調查計畫」（International Social Survey Programme, ISSP），並開始採用 ISSP 推出的年度調查主題。

剛好 2020 年的調查主題就是「環境議題」，在 60 個核心題項中，有兩題關於「自然環境帶來的心理感受」就是由廖培珊和中研院社會所林宗弘研究員共同設計。經過問卷小組討論、訪談測試、大會表決等層層關卡，終於成為全球社會調查學者參考的問卷題目，可說是另類的臺灣之光。

廖培珊語帶自信地說：「這篇論文的一大目標，就是要應用我們臺灣團隊自己提出的題目，看看結果如何。」這兩題被國際認可的題目，就是本研究使用的「實際接觸自然」與「喜愛自然」問題，如下所示。你也可以試著回答，看看你的答案與多數民眾是否相同：

研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（上）國際社會調查計畫 2020 年環境議題問卷中，以上兩題詢問「實際接觸自然頻率」、「喜愛自然程度」的問題，由中研院廖培珊、林宗弘研究員設計，用來分析自然環境帶來的心理感受。
圖｜研之有物（來源：Liao et al., 2025）

本文經授權轉載自研之有物 想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書