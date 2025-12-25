研之有物》想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel（上）

中央研究院「研之有物」專訪院內人文社會科學研究中心廖培珊研究員，在透過問卷面訪全臺多地 1,839 位民眾後，研究團隊驚訝地發現，實際接觸自然不一定會令人感到快樂，甚至還伴隨負面感受，而真正產生快樂的泉源就藏在你的內心深處。

◎ 研之有物

親近自然真的會心情愉快？

我們常聽到親近自然有益健康，大自然之美能讓我們心情愉快，進而達到舒壓、療癒身心的效果，但這種愉快感真的來自親近自然的行為嗎？中央研究院「研之有物」專訪院內人文社會科學研究中心廖培珊研究員，在透過問卷面訪全臺多地 1,839 位民眾後，研究團隊驚訝地發現，實際接觸自然不一定會令人感到快樂，甚至還伴隨負面感受，而真正產生快樂的泉源就藏在你的內心深處。

我們從大自然中獲得的快樂，是源自行為還是感受呢？

圖｜iStock

探索大自然啟動的快樂機制

臺灣的自然環境豐富，島嶼被大海環繞，陸地上高山綿延，只需短時間就能上山下海、享受戶外活動。

多數研究證實，親近自然有助維持身心健康，但卻少有人從個人心理出發，探討該行為所引發的「主觀感受」在當中扮演的角色。這就產生一個有趣的問題：

“能激發人們正向感知的，究竟是親近自然的「行為」，還是對自然的喜愛「感受」？”

為了解開上述謎團，中研院人文社會科學研究中心廖培珊研究員，與院內經濟研究所蕭代基兼任研究員及陳樂昱研究員、環境變遷研究中心林傳堯研究員合作，展開了一項跨領域研究計畫。

廖培珊博士，現任中研院人文社會科學研究中心研究員，研究領域為社會科學研究方法、主觀福祉、自然資源與環境社會學。

圖｜研之有物

該研究應用了 2020 年 6 月至 2021 年 2 月面訪全臺多地 1,839 位民眾的問卷資料，當中包含精心設計的「實際接觸自然」與「喜愛自然」問題，以及能評估人們正向感知程度的「快樂感」與「生活滿意度」提問，藉此分析喜愛自然的感受、親近自然的行為與主觀福祉的關聯。

此外，天氣及空氣品質的好壞，經常被視為影響人們從事戶外活動的關鍵因素。研究團隊特別納入來自中央氣象署的氣象資料（氣溫、降雨）、環境部監測的空氣品質指數（AQI），分析外在環境是否真的會左右我們親近自然的行為與感受。

看到這你可能會感到疑惑，為什麼會選用 2020-2021 年的問卷資料？這個時期剛好碰上新冠疫情，許多人被迫居家隔離，這難道不會干擾研究結果嗎？這就得從這份問卷的幕後故事談起。

面訪調查流程。

圖｜研之有物（來源｜臺灣社會變遷基本調查）



另類臺灣之光！一份「有感」的環境議題問卷

本次研究使用的問卷出自中研院發起的「臺灣社會變遷基本調查計畫」，自 1984 年開始執行以來，每年會針對全臺民眾進行兩份不同主題的大規模面訪調查，調查主題包括：家庭與教育、工作與生活、宗教文化、社會階層、健康與醫療照護等；有些主題每五年會重複調查，來了解變遷趨勢。

該計畫也代表臺灣於 2002 年成功加入「國際社會調查計畫」（International Social Survey Programme, ISSP），並開始採用 ISSP 推出的年度調查主題。

剛好 2020 年的調查主題就是「環境議題」，在 60 個核心題項中，有兩題關於「自然環境帶來的心理感受」就是由廖培珊和中研院社會所林宗弘研究員共同設計。經過問卷小組討論、訪談測試、大會表決等層層關卡，終於成為全球社會調查學者參考的問卷題目，可說是另類的臺灣之光。

廖培珊語帶自信地說：「這篇論文的一大目標，就是要應用我們臺灣團隊自己提出的題目，看看結果如何。」這兩題被國際認可的題目，就是本研究使用的「實際接觸自然」與「喜愛自然」問題，如下所示。你也可以試著回答，看看你的答案與多數民眾是否相同：

國際社會調查計畫 2020 年環境議題問卷中，以上兩題詢問「實際接觸自然頻率」、「喜愛自然程度」的問題，由中研院廖培珊、林宗弘研究員設計，用來分析自然環境帶來的心理感受。

圖｜研之有物（來源：Liao et al., 2025）



本文經授權轉載自研之有物 想從大自然獲得療癒力？喜愛自然比身歷其境更有 Feel

