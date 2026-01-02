自由開講》媒體識讀，真有那麼簡單？

◎ 蔡侑珊（You Shan Cai）

「媒體識讀」是現代公民在這發達的網絡時代須具備的技能，但「媒體識讀」有這麼簡單就能做到嗎？

「媒體識讀」指的是閱聽人能夠審查、判別、閱讀、分析媒體所發布內容的能力，閱聽人必須判斷媒體發布的內容哪些為真、哪些為假。這項能力使閱聽人從「被動接收資訊」轉為「主動思考資訊真實性」，減少受騙上當的機率。

台灣在2018年與2020年都曾發生過「衛生紙之亂」，2018年起因是媒體報導衛生紙將漲價，引起民眾瘋搶；2020年起因是有心人士透過網路群組指稱口罩與衛生紙原料相同，目前原料短缺，衛生紙將漲價，造成部分民眾猶如驚弓之鳥，衝賣場掃貨。試想原因，民眾收到消息，短時間內很難判定來源是否可靠，且在害怕買不到或買到較貴的恐懼心理驅使下，便容易出現這樣的搶購潮。

這些民眾或許已具備基本的媒體識讀概念，但在資訊快速傳播、情緒容易被煽動的情況下，仍可能受到媒體影響而做出非理性的判斷。當新聞標題過於聳動、誇大、引人注目，或透過社群媒體大量轉傳時，閱聽人往往會因來不及查證而受到影響。這也顯示媒體識讀並不是只是一項知識，而是一種需要長期培養的思考習慣。

「媒體識讀」並不是一項「聽過就會」的能力，而是需要透過教育、經驗累積與自我提醒來不斷練習。大家都會把媒體識讀說成一件簡單、容易做到的事，用「我們應該要怎麼做」來帶過，但培養查證來源、多方比對與理性思考等習慣，並不容易做到，更何況還需要長期積累、督促自己，只會更加困難。但只有這麼做，公民才能在資訊爆炸的時代中不被假消息牽著走，真正成為具備判斷力的現代公民。

在眾聲喧嘩的數位時代，我們不能只要求閱聽人自律，而忽略媒體本身的社會責任，以及教育體系對批判思考的培養。媒體識讀若要真正落實，唯有閱聽人、媒體與制度共同承擔責任，公民才能不再被假消息鼓動，真正建立起具備判斷力的公共社會。

