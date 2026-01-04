自由電子報
自由開講》AI時代教育 芬蘭經驗籲行減法

2026/01/04 11:00

◎ 楊智強

全球科技浪潮席捲下，教育界的焦點無可避免地投向AI與數位學習。然而，芬蘭非營利組織HundrED最新發布的《2026全球教育創新報告》（Global Collection 2026），卻向全世界發出了值得台灣社會與教育決策者深思的訊號：AI時代，教育最稀缺的資源不是先進的算力，而是「人」；全球教育最迫切的危機不是科技落後，而是「教師福祉與留任」。

這份橫跨52國的報告，映照出我們在追求教育現代化的道路上，可能存在的觀念盲點。報告明確指出，雖然AI正在重塑各行各業，但全球就業市場對「人際技能」的需求卻反向激增。機器無法複製的同理心、協作力與適應力，成為未來人才的關鍵指標。更重要的是，報告將「教師福祉與留任」列為最緊迫的危機，警告若不解決教師過勞與心理健康問題，任何創新都無法永續。

HundrED報告呼籲，減少非教學的行政干擾，讓教師有時間與精力專注於教學本業，並與學生建立更深層的連結。（圖取自freepik）HundrED報告呼籲，減少非教學的行政干擾，讓教師有時間與精力專注於教學本業，並與學生建立更深層的連結。（圖取自freepik）

HundrED報告呼籲各國實行「減法工程」，減少非教學的行政干擾，讓教師有時間與精力專注於教學本業，並與學生建立更深層的連結，這正是北歐等教育先進國家的成功秘訣。綜觀台灣教育部近年來諸多教育政策的推動，初衷固然良善，但若執行時未能充分考量第一線教師的承載力，反造成疊床架屋、指標冗多的「加法」現象。不僅使教師疲於奔命於填報與行政事務，更擠壓到現場教學引導學生思考、實踐素養教育的師生時間。

真正的教育創新，其核心應是「信任」與「夥伴關係」。當國際趨勢強調賦予教師專業自主性時，我們必須正視體制內是否存在消耗教師熱情的結構性問題。例如，近年來在校事會議等制度執行上，如何確保在保障學生權益的同時，也能維護教師的專業尊嚴與工作安全感。動輒面臨調查的環境，只會催生「防禦性教學」，讓教育的熱情與創意逐漸消退。

真正的教育創新，其核心應是「信任」與「夥伴關係」。（圖取自freepik）真正的教育創新，其核心應是「信任」與「夥伴關係」。（圖取自freepik）

芬蘭報告指出：「韌性不僅來自技術或資金，更來自人與人的連結。」台灣不缺教育硬體的預算，我們真正缺乏的，是對教育專業的尊重、對教育人力的投資。國際案例的成功，其共通點是致力於讓「老師更好教、學生更想學」，而非僅追求「數據更好看」的KPI。AI時代教育絕非將老師訓練成機器操作員，而是將時間與空間還給老師，讓他們有足夠的餘裕與心力，在校園中重新成為一個有溫度、能激發學生潛能的「人」。

筆者呼籲教育政策的戰略重心，應從「迷信技術救國」轉移到「尊重專業、投資人力」。唯有保障教師的福祉、重建信任文化，讓第一線的教育工作者得以心無旁騖地施展專業，台灣的教育才能真正培養出具備同理心與協作力，足以在全球AI浪潮中站穩腳跟的未來人才。

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

