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黑熊學院》避難背包 這樣準備更省力

準備避難包時，除了物資選擇很重要，還有四個原則要注意，包包揹起來才會更輕鬆。
黑熊學院

黑熊學院

2026/04/22 21:00

◎ 黑熊學院

黑熊學院教民眾如何輕鬆背避難包。（取自貼文）黑熊學院教民眾如何輕鬆背避難包。（取自貼文）

避難包好重？擺錯位置，重量差很多。

課堂上最常被問到的問題，除了物資優先選擇外，就是「包包怎麼揹」。

有些物資若擺在錯誤的位置，可能會導致重心不對、或是找東西找半天，又累又手忙腳亂

為了避免這種狀況，有四個原則可以記起來：

1.包不在大，適合則靈

合適的包包就像一個好的隊友能解決很多問題，我們可以選擇有胸揹帶、腰帶的背包（如登山包）。

包包也不是「越大越好」，挑選原則是與肩寬差不多揹起背包時不會撞到大腿後側為優先原則。

2.聰明收納物品不散落

常見物品如衣物，用摺的會非常佔空間。建議緊緊捲起，不僅可縮小體積，也可以減少摺痕，並且可裝進夾鏈袋打防水並防潮。

體積大的羽絨或針織保暖外套，可利用真空袋壓縮怕滲漏外洩的物品如牙膏、洗臉洗髮用品，可放入空水瓶，不但節省空間，也能防止弄髒其他物品。

3.擺放物資的優先順序很重要

不常用、且體積較大的物品，應放在包包最下層重量較重的東西應「靠近背部」擺放

會常使用的物品可以放在包包最上層、或另外放在腰包中，就不必每次都要重頭找過。

4.走更遠的秘訣在省力

調整肩帶、以及收緊包包上的束帶，將重量集中在腰帶上。同時調整胸帶，分散重量與壓力。調整的過程中，可以將身體稍微前傾，比較不會感到吃力

也可以直接到登山用品專賣店與店員討論，有實際揹過更知道什麼包包適合自己。

揹避難包要走得久，重點在「省力」，可調整肩帶與胸帶，以及收緊包包上的束帶；示意圖。（資料照）揹避難包要走得久，重點在「省力」，可調整肩帶與胸帶，以及收緊包包上的束帶；示意圖。（資料照）

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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