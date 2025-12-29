自由電子報
投書

自由開講》日常的惡：從孤狼事件看城市的疏離與制度斷層

2025/12/29 18:00

◎ 劉哲廷

那是一個被精準切割的傍晚。通勤人潮沿著地下通道流動，商圈的櫥窗仍然亮著，城市像往常一樣，沒有預感。直到煙霧、刀光、奔逃同時出現，日常被粗暴地撕開，暴力不再只是新聞標題，而是直接嵌入身體的經驗。人們後來反覆追問的，並不只是「發生了什麼」，而是「怎麼會走到這裡」。

媒體迅速拼湊出一個輪廓：年輕、失業、與家人斷聯、曾做過保全、租屋、旅社、裝備、路線。這些碎片很快被排列成一種可理解的敘事，彷彿只要把動機找出來，世界就能恢復秩序。然而，這樣的敘事也同時遮蔽了另一個更不安的問題──城市如何在長時間的忽視與斷裂中，默許了一個人一步步滑向不可逆的臨界點。

所謂「突發」往往只是最後一刻的爆裂；真正漫長的是之前那段無人回應的時間。圖為無差別攻擊後的北捷中山站景象。（資料照）所謂「突發」往往只是最後一刻的爆裂；真正漫長的是之前那段無人回應的時間。圖為無差別攻擊後的北捷中山站景象。（資料照）

這起事件的時間軸並不短。多次縱火、異常行為、移動路徑，並非毫無痕跡。它提醒我們，所謂「突發」往往只是最後一刻的爆裂；真正漫長的是之前那段無人回應的時間。制度習慣把注意力放在結果，卻對前兆缺乏敏感度。當治理只剩下事後的圍捕與追責，公共安全就被簡化為警力密度，而不是社會關係的修復能力。更令人不安的，是「孤狼」這個詞的便利性。它把複雜的社會失序，濃縮為個人的病理，讓我們得以迅速與之切割。於是，失業的脆弱、居住的不穩定、兵役與司法的交疊、勞動邊緣化的挫敗感，都被排除在討論之外。城市彷彿只需要一個反派，卻不必面對自身如何生產孤立。

事件之後，鏡頭轉向沉默的父母。沉默被解讀、被消費，卻很少被理解為另一種創傷。家屬的無言不是答案，而是邊界：它提醒社會停止把責任無限外推，也停止把悲劇簡化為家庭倫理的失敗。當我們急於找一個可以安放憤怒的位置，往往忽略了制度真正該承擔的角色。

20日台北車站鐵路警察持長槍加強緊戒。（資料照）20日台北車站鐵路警察持長槍加強緊戒。（資料照）

公共空間的安全，不能只靠更厚的防彈背心或更快的反應速度。它需要的是跨系統的預警、可被接住的求助、以及對邊緣狀態的持續關注。從就業到居住，從司法通緝到心理支持，治理如果仍然各自為政，漏洞就會在縫隙中長大。這不是為任何暴力行為辯護，而是拒絕用最省事的理解，換取最短暫的安心。城市的成熟，體現在它是否能在悲劇之前，看見那些逐漸消失的連結；也體現在悲劇之後，是否願意把焦點從獵巫，轉向修補。否則，下一次被撕開的，仍然會是我們以為穩固的日常。

（作者為自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

