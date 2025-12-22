名家分享~趙曉慧》定力，是台灣最強大的國防

讓世界看清誰是「文明人」：當對方在國會咆哮、在街頭製造混亂時，賴政府的冷靜與克制，是在向全球資本與盟邦釋放一個訊號——「無論外界多亂，台灣的法理與行政中樞始終穩定」。

◎ 趙曉慧

最近，許多人感到不安，覺得立法院的亂象、張文的恐攻與假訊息認知作戰，彷彿《零日攻擊》的劇本已經在現實中上演。

但我必須告訴大家：如果你看懂了局，你會發現這不是台灣的末日，反而是對手焦慮到極點的「毀滅式掙扎」。

事實上，賴清德政府不僅沒有被扳倒，反而正處於「漸入佳境」的戰略轉折點。

近日許多人感到不安，彷彿《零日攻擊》的劇本已經在現實中上演。（取自貼文）

1️⃣ 為什麼對手越來越瘋狂？因為他們「輸不起了」

在棋局中，當一方開始胡亂出牌、不計代價地掀桌子時，通常是因為他們的「正規戰」已經輸光了。

你看賴政府這一年：美日台關係不是只有「友好」，而是進入了史上最緊密的「命運共同體」階段。

從2025年美國NDAA 的實質軍援，到全球供應鏈對台灣的「非你不可」，台灣的地位從未如此穩固。

當中共發現「買下台灣」行不通，「嚇走外資」失敗了，他們能做的，就剩下串連島內的代理人，在立法院製造癱瘓，在民間製造恐慌。

美國總統川普正式簽署「2026國防授權法案（NDAA）」，軍援台灣最高10億美元，圖為海馬士多管火箭系統。（資料照）

這些亂象，本質上是他們對「台灣走向世界」這股趨勢的無能狂怒。

2️⃣ 定力，不是軟弱，而是最高階的「以柔克剛」

很多人在問：面對這種毀滅式攻擊，賴政府為什麼不「硬起來」？

這就是我一直強調的「智取」。在武士道或柔道中，面對瘋狂衝撞的對手，最強大的戰術不是對撞，而是「借力使力」。

讓世界看清誰是「文明人」：當對方在國會咆哮、在街頭製造混亂時，賴政府的冷靜與克制，是在向全球資本與盟邦釋放一個訊號——「無論外界多亂，台灣的法理與行政中樞始終穩定」。

張文19日在北車、中山商圈犯下震驚全國的隨機殺人案。（本報合成照）

這份穩定，換取的是國際社會對台灣更深層的保護與投資。

讓焦慮在對手身上消耗：毀滅式攻擊是非常耗能的。

當他們發現無論怎麼鬧，台灣的經濟依然在走高、國際地位依然在提升、賴清德的腳步依然穩健時，真正會崩潰的是那些「攻不進來」的人。

賴總統日前宣布「守護民主台灣國安行動方案」，揭示8年投入1.25兆元，建構先進防空系統「台灣之盾」、引進高科技AI防衛作戰體系。（資料照）

3️⃣ 為什麼「定力」能讓台灣贏？

定力，決定了這場長期抗戰的勝負。定力，能保住我們的「戰略空間」。

如果我們跟著起鬨、跟著憤怒，我們就落入了對方「製造社會失能」的陷阱。

相反地，當我們每個人都守住自己的崗位，板著臉做該做的事，對方的攻擊就像打在海綿上，毫無著力點。

這是一場「心智的過濾」。

那些散發毒素、販賣恐懼的聲音，會隨著時間被證明是噪音；而那些冷靜持重、看透局勢的「定錨者」，會成為這座島嶼最後的守護神。

台灣的經濟依然在走高，台股指數12月22日大漲。（資料照）

✅ 結語：看懂局的人，不需要恐慌

「零日攻擊」不可怕，可怕的是你失去定力而自亂陣腳。

目前的混亂，是舊勢力被歷史淘汰前的迴光返照。

只要我們看懂了這場「借刀殺人」與「智取」的賽局，守住那份「絕不屈服」的韌性，對方的每一次攻擊，都只會讓國際社會更堅定地站在台灣這一邊。

不要被咆哮聲嚇到。

立法院民進黨團彙整，本會期藍白「逕付二讀」法案高達卅五件，「憲訴法」等十六件已三讀通過，尚有不在籍投票、離島建設條例等十九件待三讀。（資料照）

真正的強大，是當對手快要瘋掉時，你依然能安靜地讀完一本書，冷靜的定調未來。

這局，我們穩如泰山。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

