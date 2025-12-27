自由電子報
健康醫療網》乳腺炎與乳癌症狀相似？如何辨別及檢查？醫師來解析！

非哺乳期也可能發生乳腺炎，但一般而言，更容易好發於哺乳期婦女，原因在於當乳汁未排空、乳頭有傷口導致細菌感染等都可能引起乳腺炎，尤其新手媽媽經驗較為不足，若餵哺及擠乳次數不夠或過度擠奶，也容易使乳腺阻塞導致發炎。
健康醫療網

健康醫療網

2025/12/27 08:00

◎ 健康醫療網

目前政府提供40至74歲女性每兩年一次的免費乳房攝影檢查補助，若為懷孕及哺乳期則可透過乳房超音波進行檢查。（取自貼文）目前政府提供40至74歲女性每兩年一次的免費乳房攝影檢查補助，若為懷孕及哺乳期則可透過乳房超音波進行檢查。（取自貼文）

乳癌是影響女性健康的疾病之一，當女性進入懷孕期間與哺乳期時，受到荷爾蒙水平急速變化影響，乳房腫脹現象增加，雖為正常生理變化，但也得小心部分不易察覺的腫瘤徵兆；惠心婦產科小兒科診所李瑞瑛醫師指出，無論是懷孕後期受荷爾蒙影響使得乳房正常增生，或哺乳期可能因乳汁排空不順造成乳腺炎，兩階段都可能會摸到乳房硬塊，這也引起部分媽媽擔憂是否為乳癌導致，但因觸診難以確切診斷，必要時應需進一步檢查。

哺乳期婦女乳汁未排空 醫：罹乳腺炎機率高

不過為什麼哺乳期容易有乳腺炎呢？李瑞瑛醫師解釋，其實非哺乳期也可能發生乳腺炎，但一般而言，更容易好發於哺乳期婦女，原因在於當乳汁未排空、乳頭有傷口導致細菌感染等都可能引起乳腺炎，尤其新手媽媽經驗較為不足，若餵哺及擠乳次數不夠或過度擠奶，也容易使乳腺阻塞導致發炎，雖依據每位產後哺乳婦女體質不同引起乳腺炎的機率有所差異，不過當出現乳腺炎時，主要臨床表現除了有硬塊或觸痛，也會出現紅、腫、熱、痛等症狀，而這也與發炎性乳癌症狀相似。

乳腺炎容易紅腫熱痛 與發炎性乳癌症狀相似

事實上，發炎性乳癌屬於較少見的乳癌類型，與其他的乳癌表現不同是沒有明顯硬塊，而是因癌細胞擴散迅速，導致廣泛性紅、腫、熱、痛等症狀；李瑞瑛醫師表示，發炎性乳癌因與乳腺炎症狀相似，使得臨床診斷容易混淆兩疾病，得透過乳房超音波等影像檢查找出病兆，若仍無法確定診斷時，則建議進一步切片，取出組織進行化驗，這也是較為準確的診斷方式。

乳房同位置摸到腫塊 應提高警覺就醫檢查

不過，乳癌早期症狀不明顯，無痛性腫塊可能是其中一個徵兆，然而，懷孕期間與哺乳期，乳房也可能會摸到硬塊，又該如何分辨呢？李瑞瑛醫師指出，一般而言，懷孕期間與哺乳期可能會在不同位置摸到硬塊，尤其哺乳期時，若有定時哺乳，順利排出乳腺中的乳汁，腫塊通常就會消掉，因此若發現是在同個位置一直摸到腫塊且遲遲未消，甚至感到紅、腫、熱、痛等症狀時，就應提高警覺，儘快就醫檢查。

35歲女哺乳引起乳腺炎 抗生素治療狀況穩定

一名35歲女性，生產後兩個月持續哺乳，因左邊乳房出現紅、腫、熱、痛等症狀就醫檢查，醫師進一步檢查排除乳癌可能性，確診為乳腺炎引起，且已嚴重至接近膿瘍狀態，因此給予抗生素治療，沒想到隔一個月後，這名媽媽又因右邊乳房腫脹不適再次就醫；李瑞瑛醫師提及，這名媽媽就診時，不僅處於高燒狀態，右乳因乳腺炎已惡化出現多個膿包，透過反覆抽吸膿液並給予抗生素治療，後續狀況穩定。

守護乳房健康 從定期檢查做起

乳房在女性經歷不同時期時表現多樣，因此定期檢查是重要一環，目前政府提供40至74歲女性每兩年一次的免費乳房攝影檢查補助，若為懷孕及哺乳期則可透過乳房超音波進行檢查；李瑞瑛醫師表示，哺乳婦女應定時擠奶，飲食上避免高油脂食物並多補充水分，保持良好作息，一般而言，有助於降低乳腺炎發生的風險，若發現乳房出現任何異狀時，必要時則應盡快就醫，透過觸診以及進一步的影像學檢查，以確保乳房健康。

本文授權轉載自健康醫療網／記者周辰瑞報導 乳腺炎與乳癌症狀相似？如何辨別及檢查？醫師來解析！

