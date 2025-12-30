自由開講》中國對台之「七重鎖定」論 恐將淪為「七重曲解」

◎ 袁冰凝

中國外交部長王毅聲稱台灣地位已被「七重鎖定」，我國外交部則指出中國所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，筆者僅就法律及事實面，來拆解中國的「鎖定」：

拆解一《開羅宣言》

《開羅宣言》屬於簽署國對於戰後意向性的約定文件，當時仍處於戰爭狀態，日本並未參與討論及同意，因此對日本並無任何法律拘束力。

拆解二《波茨坦公告》

《波茨坦公告》係對日本之最後通牒，包括要求日本立即宣布無條件投降，及實施《開羅宣言》之決定，當時日本並未簽署，即日本並無遵守該公告之義務。

拆解三《日本投降書》

《日本投降書》（降伏文書）主要是要求所有日軍部隊遵守《波茨坦公告》，向盟軍最高統帥投降，並釋放所有戰俘，雖然受降儀式完成軍事佔領與行政管理轉移，但未依照國際法原則，透過和平條約來確定領土主權的正式轉移，仍存在諸多爭議。

拆解四《舊金山和約》

《舊金山和約》條文內容雖載明日本「放棄」台灣與澎湖，但未提及台灣與澎湖主權的後續歸屬國家。

拆解五《聯合國大會第二七五八號決議》

《聯合國大會第二七五八號決議》僅決定中國在聯合國的代表權歸屬，隻字未提台灣，亦未將台灣的主權交予中華人民共和國。

拆解六《中日聯合聲明》

《中日聯合聲明》係確認中國與日本邦交正常化，及承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，屬於政治性聲明性質，不具備國際法上的絕對約束力。

拆解七《中美建交公報》

《中美建交公報》係美國承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，並「認知」台灣是中國一部分，但美國堅持其「一中政策」與中國的「一中原則」有所差異，況且公報之法律效力低於美國國內法《台灣關係法》。

綜上，中華民國台灣是主權獨立國家，對台灣實施有效統治，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，因此台灣絕非中華人民共和國的一部分。中國扭曲相關國際文件，聲稱台灣地位已被「七重鎖定」的論述，恐將淪為「七重曲解」，貽笑國際！



（作者為法務人員）

