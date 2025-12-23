自由電子報
自由開講》憲法不能沉睡：當憲法法庭重新站起來

2025/12/23 11:00

◎ 蔡育德

憲法法庭19日做出本年度第一號憲法判決，宣告現行《憲法訴訟法》中，有關調高憲法法庭評議人數的規定，在程序上存在重大瑕疵，於實體上違反權力分立原則，應屬違憲。（擷取自憲法法庭網站）憲法法庭19日做出本年度第一號憲法判決，宣告現行《憲法訴訟法》中，有關調高憲法法庭評議人數的規定，在程序上存在重大瑕疵，於實體上違反權力分立原則，應屬違憲。（擷取自憲法法庭網站）

在行政院院長卓榮泰明確表態不副署藍白版《財政收支劃分法》修正案後，長期以有違憲疑慮的憲法訴訟法為依據，主張不應召開憲法法庭的三名大法官——蔡宗珍、楊惠欽與朱富美，終於回到評議現場。憲法法庭也因此做出本年度第一號憲法判決，宣告現行《憲法訴訟法》中，有關調高憲法法庭評議人數的規定，在程序上存在重大瑕疵，於實體上違反權力分立原則，應屬違憲，並即刻失效。

這是一個遲來、卻必要的憲政時刻。

我們首先必須肯定憲法法庭以多數決作成的這項判決，也肯定原本即主張應持續召集憲法法庭、進行憲法審查職權的五位大法官——謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥大法官。正是這樣的堅持，使得憲法不致因政治僵局而被迫沉睡。

憲政法治的有效存在，從來不只是法學上的抽象命題，而是直接攸關人民權利的保障，更進一步關係到國家制度的穩定與安全。當國會多數濫用表決優勢、以法律形式掏空憲政秩序時，憲法法庭是否能即時行使其審查職權，正是民主防衛機制能否運作的關鍵

對於提出不同意見書的三位大法官，其法理立場固然可以理解，也應受到尊重；然而，身為公民，我們仍無法認同其整體作為。其一，選擇參與評議的時機本身或存有疑慮其二，之前他們自廢武功，拒絕行使憲法審查的職權，實質上已將憲法守護者的角色，自我降格至立法機關之下，這樣的自我定位，是否符合大法官在憲政體制中的角色期待，不無疑問

憲法法庭不是立法院的附屬機關，而是權力分立架構中，最後一道防線。大法官們應該要有這樣的認知，才是適格的大法官人選。基於制度信任與憲政責任，我們認為，這三位大法官應審慎思考是否仍適任其職。如其對自身職權範圍已有根本性否定（他們出具之不同理由書可為依據），應可主動請辭，交由總統重新提名新人選，並經立法院依法儘速同意後任命，讓憲法法庭回到完整、穩定且具有公信力的狀態。

當國會多數方濫用表決優勢、以法律形式掏空憲政秩序時，憲法法庭應即時行使其審查權，守護民主。（資料照）當國會多數方濫用表決優勢、以法律形式掏空憲政秩序時，憲法法庭應即時行使其審查權，守護民主。（資料照）

我們也期盼，憲法法庭能在未來的憲政風暴中，持續以堅韌與勇氣，擔負起中華民國憲法守護人的責任。民主制度可以有衝突，但不能沒有底線；政治可以對立，但憲法不能被擱置。

（作者為跨界治理顧問）

