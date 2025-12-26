自由開講》月砸4萬歐元做外宣：網紅公開錄音 揭密中共對台認知戰運作

◎ Lin

以金錢收編網紅 削弱台灣防衛信心

海外中國軍事網紅、YouTube頻道「說真話的徐某人」，20日公開長達43分鐘的錄音，揭露中共透過「中間人」招募海外網紅從事對台外宣的具體手法。

海外中國軍事網紅徐某人。（擷取自YouTube@說真話的徐某人）

錄音內容顯示，中國網紅「落日海盜」自稱具解放軍與情報體系背景，開出每月4萬歐元（約新台幣148萬元）高薪，要求徐某人長期製作批評台灣軍事與防衛能力的內容，目的在於動搖台灣社會信心，並刻意營造「中立、客觀」的包裝，讓訊息「潤物細無聲」的發酵。

請繼續往下閱讀...

認知戰分工明確 操作邊界清楚

錄音進一步揭示，中共的外宣並非零散行為，而是具備分工、層級與明確規範的系統性工程，不僅要求「小罵大幫忙」、不可觸及習近平，更鎖定台海戰爭與烏俄戰爭等議題，透過放大軍事不足、提供「內參」分析，同時對台灣與西方輿論產生心理影響。所謂「宣傳中國文化」只是表層包裝，核心仍是服務中共戰略需求。

威逼利誘並行 滲透網絡浮現

錄音中亦出現對其他知名反共網紅的試探與暗示，甚至帶有恫嚇意味，顯示中共在海外操作輿論時，並非只靠利誘，也同步運用關係、人身安全與家屬風險作為心理壓力工具。相關人士提及已在多國吸收不同領域網紅，反映滲透規模與深度不容低估。

中共在海外操作輿論時，並非只靠利誘，也同步運用關係、人身安全與家屬風險作為心理壓力工具。（路透檔案照）

揭露即是反制 民主社會的免疫力

此案最關鍵之處，不在於金額多寡，而在於完整呈現中共如何將「認知作戰」產業化、制度化，並試圖以「看似理性」的聲音瓦解台灣社會防衛意志。徐某人選擇公開錄音，本身即是對認知戰最直接的反制，也提醒台灣社會，真正的風險往往不是激烈叫囂，而是包裝成「專業分析」的長期滲透。

面對此類操作，提高媒體識讀能力、強化中共對台外宣手法的辨識，正是民主社會維持韌性的關鍵。揭穿手段、讓陽光照進來，本身就是最有效的防線。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法