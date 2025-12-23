自由電子報
矢板明夫觀點》網紅有沒有被阿共收買？看敢不敢批習大大

矢板明夫

矢板明夫

2025/12/23 17:00

◎ 矢板明夫

近日，多家主流媒體報導，一名長期旅居海外、以軍事與國際評論聞名的華語網紅 「說真話的徐某人」，公開了一段錄音，揭露曾有中國方面的中間人接觸過他，對方開出「每月 4 萬歐元」（約合新台幣 148 萬元）的條件，希望他配合進行對外宣傳。

中國知名軍事博主「徐某人」18日在X平台放出音檔，驚天爆料過去受到中共情報單位人士派出的「中間人」招募，在網路打輿論戰攻擊台灣。（取自X）中國知名軍事博主「徐某人」18日在X平台放出音檔，驚天爆料過去受到中共情報單位人士派出的「中間人」招募，在網路打輿論戰攻擊台灣。（取自X）

錄音內容相當直白。在某些議題上，可以「小罵大幫忙」，也就是在枝節問題上適度批評中國並不成問題，但有一道絕對不能碰的「紅線」，就是「不准批評習近平」。這則報導引發社會高度關注，也讓人不得不正視背後的現實。

我認為至少可以得出三個結論。

第一個結論，台灣網紅圈內一定早就有不少人被接觸過。這其實不難理解。中國連對歐洲網紅都願意砸下重金經營輿論，對於認知作戰最關鍵的戰場台灣，不可能什麼都不做。台灣與中國語言相通，而台灣又長期被北京視為核心利益之一。從成本效益來看，台灣網紅對中國而言，吸引力只會更高。

第二個結論，是金錢本身的誘惑。148 萬元台幣一個月，在台灣網紅圈幾乎是神話級的收入。現實情況是，多數台灣網紅若能月收突破 15 萬，就已經足以被視為成功者。當報酬放大十倍，再搭配「又不是不能罵中國」這種話術，必然會有人失守。

於是，我們開始看到一些網紅，在關鍵議題上，立場總是與北京保持高度一致。也有人在小事上偶爾批評中國，但一旦涉及台灣主權、民主價值或國際立場，立刻選邊站隊。這種「小罵大幫忙」的操作，若觀眾缺乏警覺，很容易被包裝所迷惑。

如何判斷誰可能已被收買？答案很簡單，就「看他敢不敢罵習近平」。（取自貼文）如何判斷誰可能已被收買？答案很簡單，就「看他敢不敢罵習近平」。（取自貼文）

第三個結論，也是最重要的辨識線索：如何判斷誰可能已被收買？答案很簡單，就「看他敢不敢罵習近平」。中國是一個高度集權的體制，許多人的前途與命運，牢牢掌握在習近平一個人手中。已被收買的海外御用文人，若公開批評習近平，真正承擔風險的，往往不是他本人，而是其背後的「上線」。

因此，當一個人能夠公開直指習近平志大才疏、目光短淺、沉迷個人崇拜、擅長整人卻不擅長治國，甚至毫不掩飾地給出最嚴厲的道德評價時，反而構成了一種清楚的判斷依據

「紅線」這麼清楚，希望有助於讓更多人分辨出哪些是在配合中共宣傳的聲音。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

