自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》不是只有兇手：演算法偏誤、公共空間與暴力事件的結構性風險

2025/12/28 19:00

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo）

19日發生於台北公共場所的暴力攻擊事件，再次震撼社會。每一次類似事件發生，我們往往急於追問「兇手是誰」、「動機為何」，卻較少停下來思考另一個更難、卻更重要的問題：在高度數位化與都市化的今日，暴力是如何被制度、空間與演算法共同放大的？

在數位時代，暴力不只存在於現場，也存在於資訊流中。多數社群平台與影音平台的推薦系統，設計目標是提高用戶的停留時間與互動率。這樣的商業邏輯並非邪惡，但其副作用卻十分明確——強烈情緒的內容，往往更容易被推播恐懼、憤怒、對立與仇恨，常比冷靜分析更「有表現」。

多數社群平台的設計目標是提高用戶的停留時間與互動率，這可能導致「強烈情緒」的內容增生，因為它比冷靜內容更吸睛。（路透檔案照）多數社群平台的設計目標是提高用戶的停留時間與互動率，這可能導致「強烈情緒」的內容增生，因為它比冷靜內容更吸睛。（路透檔案照）

當一個人長期處於這樣的資訊環境中，世界會逐漸被簡化為敵我對立的敘事。這並不等於演算法「製造兇手」，但在心理脆弱、社會支持不足的狀態下，這種資訊泡泡可能加速偏執與失控。暴力於是被看見、被重播、被討論，甚至在不經意間被模板化。

然而，資訊系統只是問題的一半。另一半，來自我們每天身處其中的公共空間。車站、捷運、醫院與商場，本質上是高度密集、情緒高度交錯的場所。它們承載的不只是交通與功能，更是壓力、焦慮、期待與挫折的匯聚點當空間設計只追求效率與人流最大化，卻忽略心理安全、可見性與即時支持，風險便會在日常中累積。

從公共安全的角度來看，空間並非中立。動線是否清楚、視線是否開闊、是否有可快速介入的工作人員與醫療支援，這些都會影響事件發生的機率與後果嚴重性。暴力從來不是瞬間發生，而是在「看不見的條件」中逐步成形。

公共空間承載的從不只是交通功能，更是壓力、焦慮、期待與挫折的匯聚點；示意圖。（歐新社檔案照）公共空間承載的從不只是交通功能，更是壓力、焦慮、期待與挫折的匯聚點；示意圖。（歐新社檔案照）

更值得警惕的是，當科技被引入治安與管理系統時，演算法偏誤也可能進一步放大不公平與風險。若資料本身帶有偏見，或決策過程缺乏透明與問責，系統不但無法預防暴力，反而可能錯置資源，甚至讓責任消失在一句「系統算的」之後。

真正的公共安全，不能只依賴更快的系統與更多的數據，而必須清楚回答三個問題：誰負責？依據是什麼？出錯時如何修正？只要缺乏明確的人類責任，制度就可能在無意間「吃掉人」。

面對這類事件，我們需要的不是恐慌式的監控升級，而是制度的成熟。當科技願意服從人的責任，城市才有可能真正變得更安全。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會 副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書