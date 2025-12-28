自由開講》不是只有兇手：演算法偏誤、公共空間與暴力事件的結構性風險

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo）

19日發生於台北公共場所的暴力攻擊事件，再次震撼社會。每一次類似事件發生，我們往往急於追問「兇手是誰」、「動機為何」，卻較少停下來思考另一個更難、卻更重要的問題：在高度數位化與都市化的今日，暴力是如何被制度、空間與演算法共同放大的？

在數位時代，暴力不只存在於現場，也存在於資訊流中。多數社群平台與影音平台的推薦系統，設計目標是提高用戶的停留時間與互動率。這樣的商業邏輯並非邪惡，但其副作用卻十分明確——強烈情緒的內容，往往更容易被推播。恐懼、憤怒、對立與仇恨，常比冷靜分析更「有表現」。

多數社群平台的設計目標是提高用戶的停留時間與互動率，這可能導致「強烈情緒」的內容增生，因為它比冷靜內容更吸睛。（路透檔案照）

當一個人長期處於這樣的資訊環境中，世界會逐漸被簡化為敵我對立的敘事。這並不等於演算法「製造兇手」，但在心理脆弱、社會支持不足的狀態下，這種資訊泡泡可能加速偏執與失控。暴力於是被看見、被重播、被討論，甚至在不經意間被模板化。

然而，資訊系統只是問題的一半。另一半，來自我們每天身處其中的公共空間。車站、捷運、醫院與商場，本質上是高度密集、情緒高度交錯的場所。它們承載的不只是交通與功能，更是壓力、焦慮、期待與挫折的匯聚點。當空間設計只追求效率與人流最大化，卻忽略心理安全、可見性與即時支持，風險便會在日常中累積。

從公共安全的角度來看，空間並非中立。動線是否清楚、視線是否開闊、是否有可快速介入的工作人員與醫療支援，這些都會影響事件發生的機率與後果嚴重性。暴力從來不是瞬間發生，而是在「看不見的條件」中逐步成形。

公共空間承載的從不只是交通功能，更是壓力、焦慮、期待與挫折的匯聚點；示意圖。（歐新社檔案照）

更值得警惕的是，當科技被引入治安與管理系統時，演算法偏誤也可能進一步放大不公平與風險。若資料本身帶有偏見，或決策過程缺乏透明與問責，系統不但無法預防暴力，反而可能錯置資源，甚至讓責任消失在一句「系統算的」之後。

真正的公共安全，不能只依賴更快的系統與更多的數據，而必須清楚回答三個問題：誰負責？依據是什麼？出錯時如何修正？只要缺乏明確的人類責任，制度就可能在無意間「吃掉人」。

面對這類事件，我們需要的不是恐慌式的監控升級，而是制度的成熟。當科技願意服從人的責任，城市才有可能真正變得更安全。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會 副理事長）

