自由開講》從民主韌性到憲政防衛：守護台灣主權的關鍵時刻

2025/12/22 18:00

◎ 陳財能

近年來中共對台統戰，轉向「由堡壘內部攻破」的新方針。（圖取自路透，本報合成）近年來中共對台統戰，轉向「由堡壘內部攻破」的新方針。（圖取自路透，本報合成）

台灣的民主生活及政治地緣風險已進入深水區。這不再只是藍綠白政黨之間的席次博弈，而是一場關乎中共對台灣國家生存的「憲政民主防衛戰」。

面對中共近年來轉向「由堡壘內部攻破」的統戰新方針，我們台灣人必須跳脫情緒性的口水戰，從制度與國安的高度，冷靜審視國會當前的亂象

一、憲政工具的武器化：制度性風險的隱憂

在成熟的民主國家，彈劾與預算審查是監督制衡的利器。然而，當這些工具被用來大規模架空行政權、癱瘓司法體系、掏空中央財政及削弱國防安全自主時，這就是形成「憲政武器化」的風險。

這風險已經反應在中共對台灣統戰，從早期的經濟滲透，轉向「法律戰（Legal Warfare）」與「認知戰（Cognitive Warfare）」。其核心目標是透過代理人摧毀台灣民主體系的六大根基：行政效率、司法獨立、立法秩序、財政穩健、國防自主及社會信賴。

二、彈劾總統，作為政治斬首的工具

自花蓮選出的土豪傅崐萁在2024年四月「晉見」中共政協主席王滬寧後，其政治行為及政黨政治，全非針對民主法治的守護，而是要將台灣的民主制度「從內部摧毀」。因此，彈劾總統賴清德，正是作為政治上的「斬首」行動，來總整過去一連串的摧毀行動

根據2019年「瑞典哥德堡大學V-Dem計畫」等國際學術研究，台灣連續多年被評為全球受境外假訊息影響最嚴重的國家。這不僅是資訊流的干擾，更是深層的結構性滲透

外國政府就關鍵政治議題散佈假訊息的指標評分，範圍為0到4，0表示「極為頻繁」，4表示「從不或幾乎不」。得分最低的兩個自由民主國家：拉脫維亞和台灣。（圖擷取自2019v-dem計畫）外國政府就關鍵政治議題散佈假訊息的指標評分，範圍為0到4，0表示「極為頻繁」，4表示「從不或幾乎不」。得分最低的兩個自由民主國家：拉脫維亞和台灣。（圖擷取自2019v-dem計畫）

事實印證，自2024年起至今二十個月，台灣和中國之間的政經交流，明顯出現「向中共領旨化」傾向。傅崐萁及國民黨高層等到中國後的立法提案，一再出現高度契合中共欲削弱台灣軍事防禦能量、財政韌性的長遠規劃與國際經貿的合作發展。

這種透過國會程序進行的「灰色地帶衝突」，比軍事演習更具威脅。它利用民主的開放性，試圖將台灣國會轉化為中共的「黨支部」。

三、台灣如何借鑑全球民主國家的防衛手段？

澳洲於2018年通過《外國干預法》（Foreign Interference Laws），正是為了應對中共對其政界與學術界的深度滲透。澳洲的經驗告訴我們：必須透過法律手段，要求任何代表外國利益的代理人透明化其資金與行動脈絡。

此外，烏克蘭在面對外部威脅時的社會團結，亦給予我們深刻啟示。防衛民主不只是軍隊的責任，更是公民社會的責任。我們必須警惕那些喊著「守護民主」口號、實則進行「威權復辟」的政客。當他們噴出反帝制、反獨裁的口水時，我們應當以更清醒的法治邏輯去檢核其行為：這些提案是讓台灣更強大，還是讓台灣在財政與國防上更依賴外部勢力？

結論：重築台灣民主的防護網

「民『主』少一點，就會出現『王』」。台灣人奮鬥數十年脫離中華獨裁體系，所建立的民主生活方式和法治主權國家，我們絕不能容許中共極權主義的「走狗內應」們，利用民主的果實來摧毀民主的根基

台灣人民應思考，國民黨近期的提案是讓台灣更強大，還是讓台灣在財政與國防上更依賴外部勢力；圖為國民黨團總召傅崐萁。（資料照）台灣人民應思考，國民黨近期的提案是讓台灣更強大，還是讓台灣在財政與國防上更依賴外部勢力；圖為國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

這是一場沒有煙硝的戰爭。我們呼籲台灣人凝聚國家認同，拒絕陷入極權醬缸的民族主義陷阱，堅定擁護以主權獨立與自由民主為核心的台灣價值

我們台灣人反抗中共統戰，並非反對民主監督，而是反對「以監督之名行賣國之實」。唯有守住國會這座堡壘，重築台灣民主的防護網，台灣人的民主生活方式及主權生存，才能在中共內外、全面性複合的統戰攻擊中，屹立不搖

（作者為花蓮人，台灣社監事暨台灣東社發言人）

