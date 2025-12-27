自由開講》國民黨對美政治的結構性誤判

◎ 嶼明

近年來，台灣政治出現一個值得嚴肅面對的現象：國民黨在對美國的判斷上，逐漸偏離國際現實主義的基本邏輯，並將台灣推向一條高風險、低回報的戰略路線。這不是意識形態之爭，也不是單純的政黨立場差異，而是一個涉及安全、制度與國際結構的對美政治誤判問題。

首先必須釐清一個基本事實：美國不可能接受台灣被中共納入勢力範圍。這不是情感選邊，也不是短期政策，而是結構性的國家利益。台灣在第一島鏈中的地緣位置、在全球半導體產業鏈中的關鍵角色，以及其民主制度所承載的象徵意義，三者共同構成美國印太戰略中不可替代的支點。對美國而言，台灣不是可交易的籌碼，而是牽動整體區域安全的結構性資產。

美國不可能接受台灣被中共納入勢力範圍，台灣不是可交易的籌碼，而是牽動整體區域安全的結構性資產。圖為美國白宮。（彭博資料照）

然而，國民黨近年的對外論述與政策主張，卻隱含一個危險前提：美國會為了避免衝突，而容忍台灣內部政治力量對中共的戰略靠攏。這是一個對美國底線的根本誤讀。美國或許能接受台灣的政黨輪替，能容忍民主制度中的吵鬧與不完美，但無法接受台灣在關鍵安全議題上自行削弱防衛意志與戰略可信度。

這正是誤判的核心所在。美國真正關注的，從來不是「誰執政」，而是「台灣是否仍然是一個可信的安全夥伴」。一旦某個主要政治力量，在國防、外交或對中政策上，持續淡化中共威脅、主張單方面讓步，甚至模糊台灣的安全承諾，美國就不可能視之為正常的民主選項，而必然將其納入風險評估的對象。

國民黨顯然低估了美國處理台灣問題的方式。美國並不需要、也不會直接介入台灣內政或選舉，因為那將損害其民主合法性與國際道德基礎。但這不代表美國沒有工具。相反地，美國長期透過國內法、行政授權、國會監督與安全合作機制，來規範自身與台灣的互動方式。這些制度工具，使美國能在不「干政」的情況下，對任何可能削弱台灣安全的行為施加實質影響。

國民黨在對美國的判斷上，逐漸偏離國際現實主義的基本邏輯，並將台灣推向一條高風險、低回報的戰略路線。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

換言之，國民黨若以為「美國不敢對台灣內部主要政黨施壓」，本身就是一種戰略誤算。美國不需要公開點名，更不需要政治喊話；外交冷處理、安全合作調整、國際訊號釋放，本身就足以傳達清楚的紅線。這些行動的對象不是政黨身分，而是行為風險。

更值得警惕的是，這種誤判不只影響國民黨自身，也會拉高整個台灣的戰略風險。當主要在野黨對美國的判斷，與美國自身的安全邏輯出現系統性落差時，外部世界看到的不是「多元民主」，而是「內部不穩定性」。這將削弱台灣在國際社會中的可預期性，反而增加中共對台施壓的操作空間。

因此，問題並不在於國民黨是否「親中」，而在於其是否真正理解美國的戰略結構與行為邏輯。現實主義從不要求小國挑釁強權，但它清楚指出：只有能夠維持安全可信度的政治行為者，才會被嚴肅對待。任何以為可以在美中之間模糊遊走、卻不承擔風險後果的策略，最終只會被視為不專業、不可靠。

總結而言，若國民黨認為美國是盟友則不應對美國有結構性誤判，這不只是路線選擇問題，更可能成為台灣整體安全架構中的破口。對一個自稱承擔國家責任的政黨而言，這是一個必須正視、也必須修正的根本問題。

（作者為開業建築師）

