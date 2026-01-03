自由開講》以公共財政與制度設計的分析釐清立委薪資與助理費的本質差異

◎ 楊聰榮

立法院立法委員的助理的薪資是不是立法委員薪資的一部分？答案顯然是否定的。以現行制度來看，立法院公費助理的薪資與相關費用，法律上被設計成立委執行職務所需的人事與辦公支出，而不是立委待遇或薪資的一部分。這中間的差別不只在於語意，而是牽涉到預算性質、法定用途、勞雇關係以及能不能被立委自由挪用或轉成私人所得的嚴肅界線。

立委的助理的薪資不是立法委員薪資的一部分，不能被立委自由挪用 。（資料照）

立委薪資與助理薪資雖然來源相同，但其預算性質截然不同。兩者都來自公帑沒有錯，但公帑的用途在法律與預算上會被分門別類。立委本人的待遇屬於對人的報酬，對應的是立委職務本身，公費助理費用則是為了完成立委職務所配置的資源，對應的是立委辦公室的人力配置與運作。

《立法院組織法》第32條把這個區隔寫得很清楚，該法一方面規定立委可以聘用公費助理8人至14人，同時明定立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務預算，而且公費助理依《勞基法》所生的相關費用均由立法院編列預算支應。這種寫法的核心意思就是，助理費是被立法明確定位為預算支應的必要費用，不是立委私人薪資的一部分。

助理的法律上雇主雖是立委，但這筆錢並不是立委的可自由處分所得。台灣的制度很特殊也很容易造成誤解，立委是公費助理的聘用者，公費助理與委員同進退，所以在勞動關係上，立委辦公室更像一個計畫主持人或單位主管角色，負責招募、指派工作、考核、決定薪資結構與人數配置。雇主的身分不等於錢就是雇主的，關鍵在於這筆錢在預算上仍是立法院編列的公款，屬於有特定用途的人事費。

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理反彈，跨黨派助理在立法院大門集結抗議。（資瞭照）

審計部在2025年12月11日赴立院司法及法制委員會的專題報告裡，把執行方式講得更具體，公費助理的酬金獎金是經造冊撥予助理，加班費是依加班時數清冊覈實撥款，健檢補助則須檢附單據核銷。這代表制度設計上是用直接給付助理與清冊核實來把錢的流向鎖在法定用途內，而不是先變成立委可自由運用的私人收入。

社會之所以會覺得助理薪水是立委薪資的一部分，主要有幾個結構性原因讓外界產生錯覺。額度概念是其一，助理費通常以每位立委為單位編列上限，看起來像是一包配給到立委名下的錢，審計部報告也呈現立法院以工作計畫公費助理編列大量人事費，作為全院公費助理酬金獎金加班費的預算來源。由立委決定如何分配則是另一個因素，實務上立委可以決定聘幾個人，各人領多少，誰是法案助理、行政助理或地方服務處助理等，這種彈性是為了因應各選區與問政風格不同，但彈性越大就越容易被誤認為等同立委可支配所得。

過去曾有先撥給立委再發給助理的歷史背景也是關鍵，雖然現行制度走向由機關依清冊直接撥付助理，但社會記憶與地方政治文化仍常把助理費想成民代的錢包延伸，近期關於修法把補助改為撥給立委統籌並主張免檢據核銷的爭議，也正是這種誤解與風險被放大的原因。

若用公共財政邏輯審視，助理費屬於目的性預算而非人身報酬。如果用財政監理的語言來說，立委待遇比較像對職務承擔者的給付，助理費則是對職務運作的投入，兩者的法定目的不同。助理費有幾個必然推論，助理費不能因為名義上分配給某位立委就變成立委的私人所得，它只能被用在法律與規範允許的用途上，主要是助理薪資、加班、依法雇主負擔的費用以及法律明文或立院另定要點允許的補助項目。

制度設計上是用直接給付助理與清冊核實來把錢的流向鎖在法定用途內，而不是先變成立委可自由運用的私人收入。圖為公督盟要求國民黨立委立即撤案、撤簽）。（資料照）

若出現虛報助理、虛報加班、冒名聘用再回捐等行為，問題本質不是薪水領多領少，而是把目的性預算轉成私人或不法利益，這就會觸及刑事與審計責任的討論核心，審計部也明確指出審核準據是法律、法定預算與機關規定，支出憑證則受政府支出憑證處理要點與誠信責任所約束。制度越接近錢先撥給立委統籌且免檢據核銷，就越容易在財政監理上被質疑是把目的性預算弱化成類待遇的灰色地帶，這也是近期修法爭議被放大、助理工會要求維持現行公費助理給付模式的重要背景。

立法院立法委員助理所領的薪水不是立法委員薪資的一部分。助理所領的薪水是立法院依法編列、為立委行使職權所需的人事預算，立委是聘用與管理者，但這筆錢在法制與審計邏輯上仍屬用途被鎖定的公帑，不能被視為立委可自由處分的私人所得。假如這些在法律上都是明確的，立法院法制局為什麼要出一個報告，把立法院的助理薪資說成是立法委員的薪資補貼，就變成了一個值得深究的問題。

（ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

