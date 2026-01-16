自由電子報
自由開講》中國真的有能力跨海攻擊台灣嗎？

2026/01/16 09:30

◎ 蕭錫惠

簡短結論必須先說清楚：中國目前確實有能力對台灣造成重大破壞，但沒有把握完成跨海登陸並長期佔領台灣。這兩者之間的巨大鴻溝，正是台海戰爭是否會發生、以及解放軍是否會慘敗的關鍵。

如果只談「攻擊能力」，中國具備多項手段。大量彈道飛彈與巡弋飛彈可在短時間內打擊台灣的機場、港口與關鍵基礎設施；空中與海上的封鎖——甚至是援引海警進行「灰色地帶」的隔離（Quarantine）——能干擾能源與民航，製造極大的經濟與心理壓力；網路戰則可能造成社會恐慌。這些能力足以讓台灣在戰爭初期承受劇烈衝擊，但必須強調的是：這些行動只能「開場」，無法決定戰爭的最終勝負。

中共有大量彈道飛彈與巡弋飛彈可在短時間內打擊台灣的機場、港口與關鍵基礎設施。圖為中共在軍演期間發射彈道飛彈。（路透檔案照）中共有大量彈道飛彈與巡弋飛彈可在短時間內打擊台灣的機場、港口與關鍵基礎設施。圖為中共在軍演期間發射彈道飛彈。（路透檔案照）

真正決定成敗的，是中國是否能完成跨海登陸並維持佔領。跨海登陸是人類軍事史上最複雜的行動。回顧二戰諾曼第登陸，盟軍面對的是僅30多公里的海峽，且擁有絕對制空權；而台灣海峽平均寬度達130公里，是前者的4倍以上。 加上氣候多變、洋流複雜，登陸點有限，這本身就是一道難以跨越的天然屏障。

此外，解放軍目前的「正規兩棲運力」嚴重不足，難以在第一波攻勢中將足夠的重型裝備送上岸。在現代衛星與雷達全時監控下，發動奇襲幾無可能。解放軍必須在飛彈尚未被有效反制、登陸艦隊尚未遭到重創、指揮鏈尚未被截斷的情況下強行渡海，任何一個環節的斷裂，都將導致災難性的後果。

更重要的是，登陸並不等於佔領。即使假設中國在極端情境下建立灘頭堡，真正的惡夢才正要開始。台灣高度都市化，人口密集，複雜的城鎮戰將成為主戰場；解放軍的補給線必須長期橫越海峽，極易遭到切斷；全民防衛與後備動員會不斷消耗進攻方；而美、日等國際力量介入的可能性極高。戰事每拖延一天，中國付出的不只是軍事成本，還包括經濟崩潰與政權動盪的風險。

中國軍隊面臨的最大限制，並非單純的技術或裝備，而是體制問題。高度政治化的指揮系統，使將領更在意「對上交代」，而非戰場實況；報喜不報憂的文化讓錯誤難以及時修正。解放軍已40餘年未經歷高強度現代戰爭，演習無法完全替代實戰的殘酷與混亂。加上中國社會對大量傷亡的承受力極低，一旦戰事陷入泥綽，對其政權合法性的衝擊將是致命的。

放軍目前的正規兩棲運力嚴重不足，在現代衛星與雷達全時監控下，發動奇襲幾無可能。圖為共軍閱兵參演部隊。（法新社檔案照）放軍目前的正規兩棲運力嚴重不足，在現代衛星與雷達全時監控下，發動奇襲幾無可能。圖為共軍閱兵參演部隊。（法新社檔案照）

那麼，為什麼中國仍不斷對台施壓？答案在於，它更希望以威嚇取代戰爭，以認知戰與政治分化取代真正的登陸決戰。因為他們比誰都清楚，實際動手的風險遠高於收益。透過製造恐懼讓台灣內部自我瓦解，才是其成本最低的選項。

若推演最壞情境，中國選擇不計代價強行登陸，結果不太可能是迅速勝利，而是一場高傷亡、高消耗、國際全面介入的長期潰敗。這樣的戰爭即使在軍事上勉強推進，也極可能在政治與經濟上拖垮發動者本身。

對台灣而言，最重要的結論有三個：第一，不必低估中國製造破壞的能力，但絕不應高估其跨海佔領的可行性；第二，關鍵不在於對稱的軍備競賽，而在於持續強化拒止型防衛與社會韌性；第三，只要台灣社會不崩潰、不投降，並維持與國際社會的緊密連結，中國就無法在不承擔政權崩潰風險的情況下達成目標。

總結而言，中國確實有能力讓台灣承受痛苦，但沒有能力在可承受的代價內吞下台灣。決定台海未來的，不只是軍力數字的對比，而是台灣能否撐住，以及世界是否看清這場豪賭的本質。

（作者為自由撰稿人）

