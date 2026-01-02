自由電子報
自由開講》美中AI電力誰領先? 川普與媒體論戰

2026/01/02 20:00

◎ 廖明輝

美中人工智慧競爭，近來出現一個過去不在鎂光燈下，卻愈來愈無法忽視的核心議題：電力。當《華爾街日報》直指中國憑藉全球最大電網與低廉電價，正在為AI建立結構性優勢時，川普立即在其真實社群平台發文反擊，宣稱美國每一座AI工廠都在自建發電設施，美國依然遙遙領先。這場口水戰表面是川普與媒體交鋒，實質卻顯示AI競賽已從「誰有最好晶片」，走向「誰撐得起整個系統」。

川普宣稱美國每一座AI工廠都在自建發電設施，美國電力依然遙遙領先。圖為加州聖路易斯奧比斯波的迪亞布羅峽谷電廠。（彭博檔案照）川普宣稱美國每一座AI工廠都在自建發電設施，美國電力依然遙遙領先。圖為加州聖路易斯奧比斯波的迪亞布羅峽谷電廠。（彭博檔案照）

輝達執行長黃仁勳近期提出「AI是五層蛋糕」說法，為這場爭論提供更清楚分析框架。第一層是能源，第二層是晶片，第三層是基礎設施，第四層是模型，第五層才是應用與社會氛圍。這個結構提醒我們，AI從來不是單點突破，而是長期、資本密集、極度依賴基礎建設的系統工程。若只看晶片，美國確實領先中國。高階GPU設計能力、軟硬體整合與生態系，短期內中國難以追上。但黃仁勳刻意把「能源」放在最底層，正點出真正風險所在。中國去年發電量已是美國兩倍，透過「東數西算」工程把西部廉價能源送往東部算力樞紐，資料中心電價甚至不到美國一半。讓中國即使在晶片效能落後情況下，仍能用「更多晶片更多電」逼近算力需求，代價是耗能，但若以成本來看其實划算。

雖然川普說法並非毫無根據。美國確實出現大型資料中心自建電廠、甚至討論小型核能趨勢，但這反映出電網老化、許可流程冗長下的產業自救。問題在於這仍然不是美國的全面現象，也不代表結構性優勢。自建電力意味更高資本支出、更複雜法規與更長建設期，對少數科技巨頭可行，對整體AI生態卻未必友善。把部分企業權宜之計包裝成國家全面領先，本質上只是川普慣用的誇大政治語言，而非事實。黃仁勳對美國的警告，反而比川普的自信更貼近現實。沒有穩定、低成本、可長期擴充能源，再多晶片補貼、再多AI口號，最後都會卡在電力與基礎設施。更何況，美國資料中心從選址到上線往往需要三到五年，中國卻能在高度集中決策下快速成形，這不是工程能力差距，而是制度取捨結果。

川普訴求AI工廠自建發電設施，但卻忽略電網老化與各州繁雜的監管程序。圖為美國加州高壓輸電塔。（彭博檔案照）川普訴求AI工廠自建發電設施，但卻忽略電網老化與各州繁雜的監管程序。圖為美國加州高壓輸電塔。（彭博檔案照）

對台灣而言，美中AI電力競賽尤其值得警惕。台灣在晶片製造具備世界級優勢，卻同時也是能源結構最脆弱經濟體。高耗能產業與AI算力需求同步成長，但電力來源單一、社會對能源議題高度對立，使任何新增電源都面臨極高政治成本。若台灣只講AI創新、算力中心與數位轉型，卻不願正視電力現實，未來可能只是AI代工角色，而無法成為AI平台的核心。美中誰在AI電力領先，答案並不簡單。美國在技術與生態仍佔優勢，中國則在能源規模與成本取得長期韌性。川普與媒體論戰，川普訴求AI工廠自建發電設施，但卻忽略電網老化與各州繁雜的監管程序。黃仁勳的價值，則在於把政治口號拉回系統現實，全面地檢視美國的能源建設是否足夠AI發展所需。對台灣來說，真正該問的是我們是否已經準備好為AI的未來，付出足夠且理性的能源決策代價。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

