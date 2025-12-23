自由電子報
自由開講》研究成果不是個人資產：高虹安論文案帶來的制度提醒

2025/12/23 09:30

◎ 陳裕翔

資策會控告新竹市長高虹安博士論文抄襲研究成果，並獲法院判決成立，這起事件若只被解讀為個人學術誠信問題，恐怕會錯失更重要的政策訊號。事實上，這是一堂關於「政府補助研究成果如何被使用」的現實課。在台灣，許多重要科技研究並非出自單一學者，而是由政府出資、法人機構執行、研究人員共同完成的團隊成果。這類研究的本質，從一開始就不是私人創作，而是公共資源的一部分。當研究人員日後將這些成果直接用於個人學位或職涯發展，若缺乏清楚規範與授權機制，爭議幾乎是必然的。

資策會控告新竹市長高虹安博士論文抄襲研究成果，指出研究是政府補助計畫的成果，依法與依約都屬於機構，而非研究人員。（資料照）資策會控告新竹市長高虹安博士論文抄襲研究成果，指出研究是政府補助計畫的成果，依法與依約都屬於機構，而非研究人員。（資料照）

本案的核心並不複雜：資策會主張，相關研究是政府補助計畫的成果，依法與依約都屬於機構，而非研究人員個人所有；法院也認同這一點。換句話說，這並不是在否定研究人員的努力，而是在強調「出錢的人與執行單位，對成果有管理與使用的權利」。就像政府委外蓋橋、寫系統，成果不會因為工程師或顧問參與其中，就自動變成個人資產。研究成果也是同樣的道理，只是過去在學術圈中，這一點常被忽略，甚至刻意模糊。

更值得社會理解的是，法院之所以認定問題嚴重，並非因為「有沒有引用」，而是因為博士論文大量沿用既有研究內容，連研究的核心方法與重點都幾乎原封不動地搬過去。對一般讀者來說，可以這樣理解：如果只是把過去的工作經驗整理成背景說明，問題不大；但如果把整份專案報告，換個封面當成個人作品，就已經超出合理範圍。這也是為什麼法院認為，這樣的使用方式已經「太多、太完整」，不能再被視為合理延伸。

未來政府在補助研究計畫時，應更清楚說明成果如何被後續使用，讓研究人員知道「怎麼用才不會出事」。圖為大學半導體專班上課實景。（陽明交大提供）未來政府在補助研究計畫時，應更清楚說明成果如何被後續使用，讓研究人員知道「怎麼用才不會出事」。圖為大學半導體專班上課實景。（陽明交大提供）

這起事件也反映出台灣科研政策的一個長期盲點：政府鼓勵研究人員進修、拿學位、提升國家整體學術能量，卻沒有同步建立清楚的「成果再利用指引」。多數研究人員並不清楚，哪些內容可以用、哪些需要申請授權、哪些應該改寫或重新研究，只能憑過往經驗與學界慣例行事。一旦進入高度競爭的學位或升遷體系，風險自然被低估，直到爭議爆發才發現制度其實早就留下漏洞。

這起案件應該成為改革的起點，而非單純的個案責難。未來政府在補助研究計畫時，應更清楚說明成果如何被後續使用，研究機構也應主動提供標準化的授權與轉化流程，讓研究人員知道「怎麼用才不會出事」。如果制度能夠事前說清楚，許多爭議其實可以避免。研究成果不是不能被延伸，而是需要在透明、清楚的規則下被使用。

高虹安論文案真正提醒社會的，不是誰抄了誰，而是台灣科研體系仍停留在「成果很多、規則不清」的階段。當公共資源投入愈來愈多，制度卻跟不上時，衝突只會一再發生。讓研究成果被好好使用，而不是變成風險來源，才是這起事件應該帶來的政策反思。

（作者為台北市資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

