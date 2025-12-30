自由電子報
評論 > 投書

自由開講》北京動作升級 台日安全向度再遭箝制

2025/12/30 09:30

◎ 再米

中國外交部於12月15日宣布，依據《反外國制裁法》對日本前統合幕僚長岩崎茂採取制裁措施，理由是其「公然同台獨分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則與中日政治文件精神，干涉中國內政、損害國家主權與領土完整」。中方措施包括凍結財產、禁止交易合作、簽證限制及禁止入境中國（含港澳）。

這一回合外交宣示看似針對個人，但背後反映的是北京對台日安全互動的高度敏感與政治威懾意圖。岩崎茂曾於今年3月受聘為我行政院政務顧問，象徵台日在安全與戰略層面更緊密的交流；對此，北京以抽象「台獨勾連」及一中原則之名做出反制，顯然不僅僅針對一位退休軍官本身，而是在向台、向日、向國際宣告其議題底線。

日本前統合幕僚長的岩崎茂被行政院聘為政務顧問的，中國外交部採取制裁措施，包括凍結財產、禁止交易合作、簽證限制及禁止入境中國（含港澳）。（資料照）日本前統合幕僚長的岩崎茂被行政院聘為政務顧問的，中國外交部採取制裁措施，包括凍結財產、禁止交易合作、簽證限制及禁止入境中國（含港澳）。（資料照）

這場風波的核心並非單純的外交事件，而是牽動台海戰略現實與區域安全秩序的再定位。台灣自蔡英文政府以來積極強化與日本的安全對話，尤其面對中國在台海周邊的軍事壓力與灰色地帶侵擾，此類交流對台日共同嚇阻戰略具實質意義。東京也逐漸在海上自衛隊部署、聯合演訓及防衛合作上展現更多戰略能量。這樣的安全互動並不等同「勾連台獨」，反而是維持地區穩定與防止衝突升高的務實策略。

然而北京以「一個中國原則」作為話語霸權，不僅將台灣視為不可分割的一部分，更試圖將他國的合理安全互動定性為「干涉內政」。這種立場不僅不利於兩岸和平，也使中日關係進一步陷入摩擦的惡性循環。在頻繁的軍事與外交碰撞中，北京似乎低估了國際社會對和平穩定架構的期待，反而在敏感議題上持續施壓，將原本可透過對話化解的分歧推向對抗的邊緣。

從另一個層面看，岩崎事件也暴露出中國對外政策在法律與政治操作上的彈性。所謂的《反外國制裁法》原是為反制他國制裁中國公民或企業而設，但如今被引用於個人制裁，這種政策工具的擴大適用，恐將使國際交往中更多無辜人士陷於地緣政治的灰色地帶。如此一來，中國在國際舞台上欲展現的「大國形象」，與其實際操作之間的落差日益擴大。

中國外制裁日本前統合幕僚長岩崎茂，是在向台、向日、向國際宣告其議題底線。圖為日本海上自衛隊。（法新社檔案照）中國外制裁日本前統合幕僚長岩崎茂，是在向台、向日、向國際宣告其議題底線。圖為日本海上自衛隊。（法新社檔案照）

對台灣而言，面對北京這樣的外交政治壓力，更需謹慎評估與夥伴國的交流步調。國際社會在面臨區域安全挑戰時，絕非簡單以某一原則框架即可處理。台灣與日本的互動，核心是共同維護海峽和平與防止衝突升級，而非政治對抗。唯有在重視事實與政策透明的基礎上推動實質合作，才能確保台海和平的長期穩定。

北京此次的制裁動作，對兩岸與區域安全將留下更深的歷史烙印——它強化了各方對區域安全結構現實的認知，也提醒我們，和平不是建立在單邊意志，而要靠互信與制度化對話。在這樣複雜多變的國際棋局裡，台灣需要更清晰、更有戰略深度的空間操作，而非被壓力所牽引。

（作者為退休人士）

