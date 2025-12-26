自由開講》政治閥門下的交流：雙城論壇的戰略布局

◎ K姊

近年來，雙城論壇在兩岸城市層級交流中持續運作，但其背後的政治意圖不容忽視。表面上，它是一個以交通、醫療、科技與城市治理為議題的市政交流平台，實則被北京納入對台統戰的整體布局。透過論壇，中共在不直接承認台灣主權、又不停止施壓的情況下，持續塑造「兩岸可以談、問題在台灣政府」的敘事，藉此在國際與國內展現政治主導力。

透過雙城論壇，中共持續塑造「兩岸可以談、問題在台灣政府」的敘事，藉此在國際與國內展現政治主導力。圖為2024年雙城論壇。 （資料照）





從中共的戰略角度看，雙城論壇具備低成本、高彈性的優勢。論壇以城市對城市為切入點，刻意去政治化，使兩岸互動似乎不涉及國家主權層級，藉此稀釋台灣作為主權實體的存在。另一方面，北京可以透過選擇性邀請地方政府、安排特定禮遇或議題，製造台灣內部分歧，將政治成本轉嫁給民間與地方。論壇的啟停與層級調整更像是一種政治閥門，可在強硬與釋放訊號間自由切換，形成可控的政治槓桿。

事實上，雙城論壇的實質成果有限，合作多停留在重複性高、可替代的市政議題。然而，北京始終強化論壇的政治儀式感，將其塑造成「台灣地方支持交流」的象徵。論壇論述圍繞民族情感與和平交流，實際上限制了台灣在對等條件下表達制度差異或主權立場的空間。中共對外宣傳則進一步放大此象徵，淡化台灣民意與制度現實，使論壇從交流平台轉化為政治展示場。

雙城論壇合作多停留在重複性高、可替代的市政議題，台北市長蔣萬安表示，雙城論壇細節仍在做最後確認。（資料照）

在資訊戰與制度層面，雙城論壇的模糊性讓其容易成為灰色地帶。為降低風險，台灣應強化資訊透明化，制度化風險評估，並去符號化處理交流本身，避免成為北京操作的政治象徵。同時，在國際上向盟友說明雙城論壇被統戰化的實例，能增強台灣在民主陣營中的可信度，也可與其他國家分享應對地方層級統戰的經驗。

雙城論壇的核心問題不在於交流本身，而在於交流是否建立在對等、尊嚴與清楚規則之上。當北京在軍事、法律與外交上全方位施壓，同時要求地方層級維持「若無其事的交流」，實際上是轉嫁政治成本。若台灣不重新評估論壇的戰略代價，付出的不只是行政資源，更可能逐步侵蝕話語權與制度邊界。交流應在雙方權力對等的前提下進行，避免其成為中共政治壓迫的工具。

（作者為自由業）

