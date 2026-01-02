自由開講》福建號行動對國際秩序的衝擊

◎ 張詠翔

日前，共艦「福建號」北上穿越台灣海峽，引發區域高度關注。這是北京近年持續操作台海「灰色地帶」的具體展現。在未宣示演訓、亦未進行實戰部署的情況下，刻意選擇高度政治敏感的國際航道通行，其目的在於，對台灣及周邊國家施加心理與政治壓力。福建號作為中共首艘採用電磁彈射系統的航艦，自誕生之初即被賦予濃厚的「大國象徵」任務，此次高調過峽，所釋放的政治訊號，明顯凌駕於實際戰力展示之上。

從軍事專業角度檢視，福建號尚未完成完整作戰能力建構，艦載機起降、彈射系統與指管整合仍處於測試與修正階段，距離形成穩定、可長期運作的航艦戰鬥群仍有相當距離。在此背景下選擇穿越台灣海峽，並非合理的戰術運用，而是刻意將一個尚未成熟的平台推向政治舞台。北京真正想傳達的訊息，並非「我已具備實戰能力」，而是「我可以隨時靠近你、逼近你」。中共透過象徵性軍事行動，製造不對稱的心理壓力，逐步將台海描繪成其可自由進出的勢力範圍，並為「內海化」敘事鋪路。

福建號北上過峽並未伴隨實兵演練，卻與共機擾台、海警船常態化巡弋形成節奏呼應，展現典型的灰色地帶操作模式。這類行動的核心目的，不在於立即改變軍事態勢，而是消耗對手的注意力與應對資源，同時測試各方反應門檻；只要外界未出現強烈反制，北京便可宣稱「一切如常」，進而逐步推高行動尺度。這是一種高度「制度化」的壓迫策略——透過反覆累積，使異常行為日常化，讓區域國家在不知不覺中被迫調降警戒標準。

台灣的國防體系即時掌握福建號動態，清楚說明其技術狀態與航行性質，將一場可能被渲染為「重大軍事威脅」的事件，拉回專業監控與制度化處理的層次。這種資訊透明的作法，不僅穩定國內社會，也向國際社會清楚傳達：台海並非瀕臨失控，而是中共刻意製造緊張。當事實被攤在陽光下，中共意圖營造「模糊與誇大主導敘事」的氛圍，便無法奏效。

福建號過峽所釋放的訊號，不僅指向台灣，同時被日本、美國及其他區域夥伴納入整體安全評估。過往經驗顯示，北京越是高調施壓，周邊國家的安全協作反而越趨緊密；從情報共享、聯合巡航到演訓常態化，中共欲營造的「孤立感」失效，反而轉化為更清晰的集體警覺與行動連結。

當北京反覆以灰色地帶手段測試國際反應，實質上是在試探：國際社會是否會默許其以實力凌駕規則，逐步改寫對國際航道、航行自由與海洋法秩序的既有認知。若此種操作被視為「正常現象」，不僅台海安全將受到侵蝕，全球供應鏈、主要航運通道與以規則為基礎的國際秩序，都將承受長期壓力。

中共試圖以象徵性軍事行動重塑認知邊界，在不開戰的前提下，逼迫周邊逐步適應其壓迫存在。然而，當台灣持續以冷靜監控與制度回應化解挑釁，民主國家彼此連結、共同揭露灰色地帶操作，這種壓迫不僅難以得逞，反而增加北京破壞現狀的政治與戰略成本。最終被檢驗的，是國際社會是否有能力守住規則，阻止中共以壓迫取代秩序成為新常態。

（作者為研究生）

