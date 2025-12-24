自由電子報
自由開講》北車之後，暴力會被複製嗎？ 制度是否看得夠早！

2025/12/24 08:30

◎ 范振家

北車隨機殺人事件造成4死多傷，其衝擊早已超越單一刑案，成為一場涉及公共安全治理、社會心理承受力與風險傳播的整體考驗。在事件影像迅速擴散、國內外輿論高度關注下，社會關注焦點也從「兇嫌是誰、為何犯案」，轉向更深層的問題：這樣的暴力是否可能被模仿，以及國家是否具備抑制連鎖風險的制度能力。

北車隨機殺人事件，社會關注焦點轉向更深層的問題：這樣的暴力是否可能被模仿，以及國家是否具備抑制連鎖風險的制度能力。圖為警方加強巡邏勤務。（資料照）北車隨機殺人事件，社會關注焦點轉向更深層的問題：這樣的暴力是否可能被模仿，以及國家是否具備抑制連鎖風險的制度能力。圖為警方加強巡邏勤務。（資料照）

從犯罪學與治安實務來看，「模仿效應」並非假設，而是早有研究支持的現象。當重大暴力事件同時具備高度曝光、清楚可複製的手段與強烈情緒張力，便可能對情緒不穩定或處於社會邊緣的人形成刺激。北車案正好符合這些條件：象徵性的犯案地點、完整流出的影像、具「劇場效果」的裝備與行動路線，再加上社群平台的快速傳播，使其在極短時間內成為可被複製的暴力範本。

更令人警惕的是，本案並非瞬間結束，而是橫跨數小時、多地點的連續行動，卻未被即時阻斷。這種「行動空窗」不只放大傷害，也可能向潛在模仿者傳遞錯誤訊號：制度反應存在遲滯與漏洞。一旦這種印象被反覆討論，制度的威嚇力便可能被削弱，反而提高模仿誘因。

北車隨機殺人事件不應只被記住為一場悲劇，更應成為制度修正的起點，否則下一次被侵蝕的，是對公共治理的信任。圖為有民眾前往北捷M7出悼念無辜死者。（資料照）北車隨機殺人事件不應只被記住為一場悲劇，更應成為制度修正的起點，否則下一次被侵蝕的，是對公共治理的信任。圖為有民眾前往北捷M7出悼念無辜死者。（資料照）

事實上，北車案發生後不到24小時，南部即出現疑似煙霧彈事件與網路威脅貼文，顯示模仿效應已從理論風險轉為實務壓力。即便部分事件最終證實為惡作劇，仍已消耗大量警力、加劇公共恐慌，形成「低成本、高擾動」的風險循環。

因此，僅呼籲社會冷靜並不足夠，真正關鍵在於是否具備即時辨識「個案轉為群體風險」的治理機制，包括跨案件的整合判斷、即時威脅評估的能力，以及穩定社會情緒的公共溝通。北車案不應只被記住為一場悲劇，更應成為制度修正的起點，否則下一次被侵蝕的，將不只是安全感，而是對公共治理的信任。

（作者為管理學博士）

