自由開講》孤狼測試社會安全與國安防線 台灣準備好了嗎？

◎ 申思

孤狼測試台灣的民防安全網與警察反應能力，血的的教訓應為殷鑑。

報載張文事件從15：40到18：50，從林森北路、長安東路、l縱火，再來到附近租屋處點火，再到捷運、M8到M7放煙霧彈，再者到中山站外大馬路高調放煙霧彈後，開始提刀砍人衝進誠品南西，最後跳樓。

請繼續往下閱讀...

張文一個人拿刀，就造成這麼大的動亂，若是一組4人，或是一小隊的第五縱隊，我們的警力，是否能對應？圖為網友拍下嫌犯身影。（網友提供）

先不論犯案動機，嫌犯雖是孤狼，卻是退伍軍人，攜帶制式的煙霧彈，還有殺傷力高的刀械，使用變裝掩護與誤導虛引，加上事前計劃周詳，儼然就是劇本已經寫好的準軍事行動，今天只有一個人拿刀，就造成這麼大的動亂，若是一組4人，或是一小隊的第五縱隊，我們的警力，是否能對應？我們的維安部署與軍隊動員，是否能搶在重大傷亡前到位？阻止邪惡、蕩寇安民？

一位20多年基層警察派出所資歷，受過特勤訓練的新北警官說，「我們在現場看到的，從來不是什麼高來高去的操作，而是制度、環節、人力、時間差一個一個疊加後，產生的結果，決不是沒努力，而是防線被穿透」，要考慮的是現場瞬息萬變的包括潮水而來的報案電話。

這位警官沉痛的說，政治口水、貼標籤最快，但於事無補，希望大家把力氣放在：我們的預警機制夠不夠？第一線人員的裝備、訓練、支援到不到位？制度上有沒有該補的漏洞？畢竟這才是現場第一線警力與民衆最希望看到的。

孤狼測試台灣的民防安全網與警察反應能力，希望大家把力氣放在：第一線人員的裝備、訓練、支援到不到位？圖為鑑識人員前往採證。（資料照）

歷時3小時餘，最後10分鐘才與警方遭遇，民眾要問，警察做了什麼？現場民眾又能做甚麼？

大家也要思考，藍白批評黑熊學員是盲目抗中，抹黑這些加強民防能量的作為，到底是幫台灣還是與台灣作對，政治與社會治安挑戰越來越大，要不要汲取這場痛苦的血的教訓並拿出行動，端看執政者智慧，時間真的不在台灣這邊。

（作者為前警政司法記者，任職於航空產業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法