李忠憲的思考》城市不是牢籠 而是意志的流動：閘門與安全的錯覺

柏林保留榮譽制並非因為天真，而是城市長年深思後所做出的務實選擇，其中最核心的理由，不是成本、不是文化，而是安全。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/12/22 21:00

◎ 李忠憲

台北火車站19日發生的無差別恐怖攻擊，真的讓人很擔心，也有人講這是第五縱隊或是冒名頂替進入台灣。

我常常在台北火車站出入，看到我朋友這樣說：其實我每次在台北車站的捷運走都覺得人潮太多，人流打結，有點恐怖。標示、方向都很不清楚。尤其節慶，如何應付突發狀況？很難想像。

台北捷運19日發生無差別恐怖攻擊事件，震驚社會。（資料照）台北捷運19日發生無差別恐怖攻擊事件，震驚社會。（資料照）

另外一個住在中南部的朋友回覆：我以爲這是我鄉巴佬才會有的擔憂，其實我也是常常這樣想。上個禮拜還和我女兒去Rosie快閃店，趕高鐵又想去吃某一間餐廳，結果就在台北火車站那個區域迷路。

以前我住在德國柏林的時候，許多朋友會來拜訪，第一次到柏林搭乘大眾捷運系統的人，往往會驚訝：這座歐洲大城的地鐵與城鐵居然沒有閘門、沒有票卡感應機，也沒有旋轉桿。月台與街道之間沒有任何物理阻隔，旅客買票後直接走進站搭車，全靠自覺，靠「榮譽」。

我在德國除了第一次在坐公車不知道要買票以外，從來沒有坐過黑車，雖然月票佔生活支出有一定的比率，分析一下也知道抓黑車的工作人員什麼時間固定會出現，但我都沒有用這些知識來幫自己省錢，真的很不像中國人。

我很長的一段時間，不知道德國人為什麼要這樣做？其他世界各國的城市大部分都沒有這樣，德國人是在假掰道德什麼？

後來德文比較好之後，能夠看一般的報紙，還有一些像漢斯馬丁這樣德國的朋友可以聊天，才知道為什麼？

本來我以為這是德國人高度自律的表現，或柏林人對個體自由的浪漫堅持。然而，柏林保留榮譽制並非因為天真，而是城市長年深思後所做出的務實選擇，其中最核心的理由，不是成本、不是文化，而是安全。

2000年，柏林地鐵Deutsche Oper站曾發生重大事故：一列滿載乘客的列車於車站起火，疏散過程驚險萬分。

歐洲大城的地鐵大部分沒有閘門及旋轉桿，不最核心的理由，不是成本、不是文化，而是安全。圖為柏林地鐵。（彭博檔案照）歐洲大城的地鐵大部分沒有閘門及旋轉桿，不最核心的理由，不是成本、不是文化，而是安全。圖為柏林地鐵。（彭博檔案照）

事故發生前，柏林政府其實正在討論是否在局部路線試裝閘門；事故發生後，相關計畫立即被撤回。原因很簡單：事故提醒政府，地鐵空間一旦被實體障礙物阻塞，逃生將變得更危險。

因此，今日柏林地鐵沒有閘門並非制度缺漏，而是吸取教訓後，刻意保留的逃生動線。

多年來，柏林交通主管機關與市政府代表在回應要求加裝閘門的提案時，反覆強調同一個理由：

閘門會阻擋大量人潮逃生，無法符合消防與疏散規範。

德國在公共交通建設上對逃生通道要求極高，任何施作都必須確保旅客能在危難時迅速離開月台與隧道空間。

某位柏林交通參議員辦公室的發言人就曾公開說過：「車站加裝閘門，必須重新處理逃生路線、消防要求與通道方向；而許多站體因為歷史限制根本做不到。」

換句話說，閘門不是不能加，而是加了會讓地鐵更危險。

柏林地鐵開通於1902年，許多車站仍保留原始結構，狹窄樓梯，單一出口，電梯直通月台，地面直接進站的出入口。

有些城市地鐵裝設閘門，多半不是為了安全，而是為了收費與治安管理。圖為紐約地鐵。（法新社檔案照）有些城市地鐵裝設閘門，多半不是為了安全，而是為了收費與治安管理。圖為紐約地鐵。（法新社檔案照）

如果要加裝閘門，為了遵守逃生規範與消防路線，車站必須大規模改造。榮譽制常被誤解成：「相信市民不逃票」，事實卻恰好相反。

榮譽制的邏輯是無閘門運輸效率高、逃生快速，成本節省，維修與空間設計彈性大，組織成員取締，不需要物理封鎖。

逃票者仍需面對高額罰款與抽查制度，這種混合形式比全閘門式控制更有效率，也更接近柏林的城市文化。

很多人會說：「柏林沒有閘門，那巴黎、倫敦、紐約呢？他們不是地鐵很舊、人口更多，也都裝閘門嗎？」但如果仔細看，這三個城市的背景恰恰證明了一件事：閘門多半不是為了安全，而是為了收費與治安管理。

簡單的一句話柏林地鐵榮譽制就是康德主義的表現，人是目的而不是工具，安全才是最重要的考量。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

