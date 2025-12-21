美台觀測站》整個社會一起療傷

台灣一直以來都是非常安全且穩定的環境，我們可以享受這樣子的平靜生活，彼此也一起營造出非常友善而且充滿人情味的社會。但是意外與災難總是會有發生的可能性，我們都要一起學習如何保護自己。

每次發生這種無差別攻擊事件，其實就是整個社會療傷的開始。

住海編：記得鄭捷案發生的那個晚上，到東海別墅買晚餐時都可以感覺到店家和客人的凝重氣氛，大家相視都只能嘆息一聲。正因爲是整個社會療傷的過程，一開始最不缺的就是各種解釋、高見、陰謀論、還是嚼舌根。我們自己當然也會有自己的想法，在學校甚至還修過相關的課，但我們都不是專家，現在也不缺多打幾個字表示自己通天文知地理，所以覺得還是別污染這個已經很混亂的資訊環境，也與其他的朋友共勉之。

每次發生這種無差別攻擊事件，就是整個社會療傷的開始。（取自貼文）

許多歐洲國家的官方「安全小手冊」一再提醒民眾：不要轉傳未確認影片、不要自行猜測行兇的動機、不要自要推測嫌疑人的身分，最好要等待警方或者官方的調查結果與說明。「恐慌的擴散」正是這類無差別攻擊行為最想要達到的目標。

如果大家想要轉分享什麼資訊，最好的資訊就是教導大家如何面對重大災害或者像這類事件的資訊。（例如：趕快逃跑就是最好的守則。還有很多資訊是教大家如果真的跑不了，該注意些什麼）



回到整個社會來看，也因為是社會的集體療傷，這時需要有人帶領大家做這件事。鄭捷案當時做這件事的是東海大學校長湯銘哲，因為鄭捷曾經短暫就讀過東海。湯校長當時給全校發了一篇「以愛化解仇恨」的公開信，我很為他那句話感動：「一夜之間我們都發現了在東海的每一個人，無論憂喜勝敗，都是我們的家人，我們愛著他們，卻也不夠愛他們。」

北捷與北車等處發生丟擲煙霧彈及隨機揮刀砍人連串恐擊事件，北捷警察加強巡邏提高警戒。（資料照）

我們要查明真相，為亡者傷者討公道。那位為了阻止兇手而犧牲的大哥是個英雄，我們要榮耀他。願神看顧逝者在袮手中，並醫治無辜傷者，賜予執法者智慧釐清真像，也撫慰心痛的每個台灣人。

同一時間我們所有公民該做的事情是，要去瞭解並演練如何應對各種危機狀況。

已經有許多人幫忙整理出來歐洲、日本、以及我們自己的安全手冊裡面談到的危機狀況應對模式。例如以近期政府所發放的小橘書《臺灣全民安全指引》裡面來說，就有跟大家談到緊急的止血，以及面對一些突發狀況的處置。我們都需要更多相關的資訊以及練習！

政府發放的小橘書《臺灣全民安全指引》，內容就有緊急的止血以及面對一些突發狀況的處置。（資料照）

