自由開講》高虹安為何要「低薪高報」助理費？ 民眾點破二審無罪荒謬邏輯

◎ 葉昱呈

新竹市長高虹安貪汙案最後翻盤為「偽造文書罪」，18日已回新竹市政府復職。（資料照）

隔壁的歐吉桑問我：「法院為什麼判高虹安詐領助理費無罪？」。

我說：「二審法官認為高虹安雖有『低薪高報』助理的薪水，產生大約十一萬元的差額（公積金），但高虹安另外自掏腰包給私聘助理的薪水加起來超過十五萬元，且認定助理費是給立委統籌運用的『實質補助』，意思是說這個錢就是給立委的，所以沒有構成貪污，只構成使公務員登載不實罪（偽造文書罪）」。

歐吉桑氣憤的說：「既然是給立委的錢，就光明正大的申請出來用就好，幹嘛還要大費周章偽造文書，『低薪高報』助理的薪水？是閒閒沒事做嗎？」。

我一時語塞，不知如何應答，想不到歐吉桑的邏輯，直接點破高院「認定高虹安明知浮報助理費違法，但不構成貪污助理費」之矛盾點。

《刑法》第二一四條：「使公務員登載不實罪」之構成要件之一，是行為人「明知不實」，具有直接犯罪故意，也就是說法官判決高虹安構成使公務員登載不實罪，即認定高已明知「低薪高報」助理的薪水是違法，且有施用詐術詐取立法院財務之嫌，因此上述判決結果讓社會大眾恍然大悟，原來是誤會一場，高虹安根本不需「猶抱琵琶半遮面」，冒著偽造文書罪的風險，以「低薪高報」的手法浮報助理費，大可直接「彈性勻用」拿助理費去髮廊洗頭、購買雙眼皮貼即可。

原本用來保護公帑的助理費制度，因個別法官的獨特見解，讓助理費被重新定義成「實質補助，彈性勻用」，罪名也從貪污重罪翻盤為偽造文書輕罪，恐讓人民對司法失去信任。

高院二審法官輕判高虹安，引發外界爭議；圖為高院刑事庭。（資料照）

（作者為公務員）

