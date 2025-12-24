自由電子報
自由開講》高虹安為何要「低薪高報」助理費？ 民眾點破二審無罪荒謬邏輯

2025/12/24 11:00

◎ 葉昱呈

新竹市長高虹安貪汙案最後翻盤為「偽造文書罪」，18日已回新竹市政府復職。（資料照）新竹市長高虹安貪汙案最後翻盤為「偽造文書罪」，18日已回新竹市政府復職。（資料照）

隔壁的歐吉桑問我：「法院為什麼判高虹安詐領助理費無罪？」。

我說二審法官認為高虹安雖有『低薪高報』助理的薪水，產生大約十一萬元的差額（公積金），但高虹安另外自掏腰包給私聘助理的薪水加起來超過十五萬元，且認定助理費是給立委統籌運用的『實質補助』，意思是說這個錢就是給立委的，所以沒有構成貪污，只構成使公務員登載不實罪（偽造文書罪）」。

歐吉桑氣憤的說既然是給立委的錢，就光明正大的申請出來用就好，幹嘛還要大費周章偽造文書，『低薪高報』助理的薪水？是閒閒沒事做嗎？」。

我一時語塞，不知如何應答，想不到歐吉桑的邏輯，直接點破高院「認定高虹安明知浮報助理費違法，但不構成貪污助理費」之矛盾點。

《刑法》第二一四條「使公務員登載不實罪」之構成要件之一，是行為人「明知不實」，具有直接犯罪故意，也就是說法官判決高虹安構成使公務員登載不實罪，即認定高已明知「低薪高報」助理的薪水是違法，且有施用詐術詐取立法院財務之嫌，因此上述判決結果讓社會大眾恍然大悟，原來是誤會一場，高虹安根本不需「猶抱琵琶半遮面」，冒著偽造文書罪的風險，以「低薪高報」的手法浮報助理費，大可直接「彈性勻用」拿助理費去髮廊洗頭、購買雙眼皮貼即可。

原本用來保護公帑的助理費制度，因個別法官的獨特見解，讓助理費被重新定義成「實質補助，彈性勻用」，罪名也從貪污重罪翻盤為偽造文書輕罪，恐讓人民對司法失去信任。

高院二審法官輕判高虹安，引發外界爭議；圖為高院刑事庭。（資料照）高院二審法官輕判高虹安，引發外界爭議；圖為高院刑事庭。（資料照）

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

