自由開講》「篩檢孤狼」是防止悲劇重演之重要課題

2025/12/23 10:30

◎ 陳祖輝

北捷連續攻擊案，震驚全國，一位27歲，對其身分與犯罪動機不詳的「孤狼」，再次敲醒台灣社會安全網的警鐘：要問的是，何時我們可以接住孤狼前的他？

從有限的媒體報導資料，這起事件算是計畫性作為之犯案，與網路生存遊戲的套路頗有類似，嫌犯將虛擬情境搬至現實，想印證的是自己的能力，同時也想主宰他人的生存與否。此「孤狼」型犯案，其動機複雜，並不是單一因素而為，更是多重交錯之社會與環境使然，導致引發其內心瘋狂失序的表演

北捷連續攻擊案已逝行兇者張文。（資料照，本報合成）北捷連續攻擊案已逝行兇者張文。（資料照，本報合成）

在心理學與犯罪學的觀察，這類的犯罪者屬於具有「反社會性人格」與「表達式殺人」之特徵犯罪者。因此「反社會」與想「表達」是隨機性殺人的基本表徵。在此吾人只想從三級預防的角度探討未來犯罪防治政策：

首先，在初級預防方面，如何鑑別出反社會性人格者社會安全網中誰是鑑別的單位資源在哪？法規有無漏洞？這都影響到，我們社安網能不能發覺到：孤獨、憤恨與不幸福的苗火。

回想一下，我們一生做健康檢查次數可能數十次，但心理健康檢測可能兩次不到。一次可能在學時做的測驗，另一次可能是網路上隨機的心理測驗。在初級預防方面，國人心理健康檢測嚴重不足，在學與出社會的心理健康檔案並未做成檔案庫，難以長期追蹤高關懷心理需要照護者，再加上我國關於心理衛生的法律《精神衛生法》主要以經醫療診斷的精神疾病患者為主，反社會人格違常心理患者並不列入該法。

為此，政府更推出《心理健康促進政策白皮書》，擘劃國家10年（2016-2025）的心理健康政策藍圖，提供15-45歲青壯世代每人3次免費心理諮商；提供24小時免付費心理諮詢與自殺防治服務；在各縣市布建社區心理衛生中心提供在地心理健康促進與諮詢服務。準此，該《白皮書》的資源目前使用了多少，有無篩檢到須注意安全動向之人，這裡存在很大的空白？再者，我國健康檢查，從來沒有將心理健康納入檢測範疇，因此難以在初級預防中，建立追蹤指標與安全防護對象

其次，在次級預防方面即早期篩檢與早期介入，這裡的篩檢應該聚焦在家庭、學校與工作場合。家庭階段並無強制力篩檢，介入必須等到問題發生才會介入，學校階段因為學校輔導機制堪稱有敏感和警覺度，早期介入與輔導是可行的，但多數學校在輔導方面也感到無力，因為案主的壓力來源可能指向家庭。工作階段更難以篩檢與介入，因為工作單位強調生產，若心理有壓力，只能設法尋求醫療單位協助，精神、身心科成為工作階段可能可以篩檢的單位。

但問題是，這三階段並未有一個整合平台可以通報，因此每個環節都是碎片化，缺乏整合性的安排與評估，為此潛在性的「孤狼」可以在社安網漏接與缺乏整合下，逐漸茁壯與尋求攻擊目標

心理健康篩檢應聚焦家庭、學校與工作場合，但並未有一個整合平台可以通報，導致孤狼可以在社安網漏接情況下，逐漸茁壯；示意圖。（圖取自shutterstock）心理健康篩檢應聚焦家庭、學校與工作場合，但並未有一個整合平台可以通報，導致孤狼可以在社安網漏接情況下，逐漸茁壯；示意圖。（圖取自shutterstock）

最後，在三級預防方面，強調治療與復健，我們高關懷的對象都一定會成為「孤狼」嗎？還是我們自詡的治療與復健對象，他們沒有比「孤狼」更狡猾或道德感更低，因此不會採取傷害別人，而多傷害自己較多？

到了整個心理復健終端，可能發現的是，「孤狼」根本不會落入社安網的保護網中，而他們可能更具能動性與高智慧，因此不易被發覺，甚至可能會被學校、工作單位視為優秀人才或高材生。所以，這三級預防皆破功，很難接住這些少數的人，我們寧願相信「他們」數量不多。

對此，吾人建議有三：

一、推行強制性心理健康測量

個人部分，每五年內應至少納入一次國人身體健康檢查內，做免費的心理測驗篩檢

學校部分，每年由學校進行測試一次。若不做健康檢查者，可請社工員關心並詳勸進行，若不配合，則註記，讓地方社會安全網執行單位加強注意。

二、建立國人心理健康檔案庫

定期進行風險評估，並私下告知各縣市社會局、衛生局與警政單位，加強對特定維安者，進行關注與監控。

三、利用網路平台，鼓勵國人定期自由測試與通報

參與測驗者均給予獎勵，發現有異狀者，可私下安排至特約醫院，進行進一步諮詢與治療。

整體而言，「孤狼」們其實是這社會欠缺有效機制，被漏接的對象。但是他們容易偽裝，且智商並不低，因此常常在智力測驗中屬於優質對象內，因此難以被篩檢出來；而「孤狼」們並不喜歡主動尋求心理諮商，因為他們沒有病識感，容易在網路世界內尋求同溫層，因此規勸他們走出現實該用何種方法，這部分可以再多加設計與思考。

總之，本次案件驚動全國，引發國際關注，是台灣輸不起的沉重。為此，政府不是只有加強警務監控而已，應該是思索心理衛生政策如何落實到個人層次心理健康長期被汙名化導致個人不願意接受心理測驗，以及各單位形式主義的漠視與輕蔑，都是錯過接住這些潛在的「孤狼」的原因

報導指出，本次受害者中，有位死者生前請旁人告知他的父母：「記得跟我爸媽說我很愛他們！」這句話聽起來，令人鼻酸。「孤狼」不允許別人幸福，此自私之惡，卻是整體社會冷漠與不作為所致，因此，沒有傷到自己，這是萬幸，但，如果不幸傷到自己呢？我們還可以安靜地當個旁觀者嗎？

有民眾在社群平台上闡述目擊攻擊案現場的過程。（圖擷取自Threads）有民眾在社群平台上闡述目擊攻擊案現場的過程。（圖擷取自Threads）

（作者為中央警察大學犯罪防治學系法學博士）

