自由開講》人工生殖法不應止步 請給「非婚伴侶」一條生養路

2025/12/27 08:30

◎ 王鐘銘

行政院11日通過《人工生殖法》修正草案，確定脫鉤代理孕母；圖為衛福部長石崇良。（資料照）行政院11日通過《人工生殖法》修正草案，確定脫鉤代理孕母；圖為衛福部長石崇良。（資料照）

行政院會12月11日通過《人工生殖法》修正草案，將適用對象擴大至已婚女同性配偶及單身女性，這是台灣追求生育平權路上的重要一步。然而，當媒體聚焦於代孕脫鉤的爭議，院版草案中還有一個容易被忽視但是重要性並不亞於其他議題的決定：排除非婚異性伴侶

衛福部國健署2024年5月預告的草案，曾經將沒有結婚但願意一起生活進而願意共同生養子女並承擔責任的異性伴侶納入——只要他們願意，法律就承認他們可以一起當爸媽。這項設計讓婚姻以外的成家方式第一次被納入法律承認的框架中。

署版草案中，第3條定義了「受術異性伴侶」，第14條規定了約定共同生養子女之異性伴侶的條件，第45條則給予受術異性伴侶子女明確的法律定位。

上一次我們談「伴侶」，是在多元成家法案初次提出時，後來有一段實踐過程，則是同婚過關前戶政機關的伴侶註記。只是同婚過關後，伴侶二字就慢慢淡出大眾視野

國際上已有許多國家以「民事結合」等彈性制度承認伴侶關係具有獨立於婚姻的價值。其中有些國家的伴侶制度之所以誕生，跟我們曾經有過的經驗類似，是把它當作同志婚姻尚未通過前的暫用或替代。然而不同的是，他們繼續往前走，讓伴侶跟婚姻同時成為社會重要基礎。

有些國家把伴侶制度，當作同志婚姻尚未通過前的暫用或替代。然同婚過關後，伴侶二字卻慢慢淡出大眾視野；示意圖。（路透檔案照）有些國家把伴侶制度，當作同志婚姻尚未通過前的暫用或替代。然同婚過關後，伴侶二字卻慢慢淡出大眾視野；示意圖。（路透檔案照）

我們的國家很可惜，從此止步。然而，家這件事情，比「領不領結婚證書」複雜很多，也比我們願意承認的樣貌，更加多樣。署版草案打算給非婚伴侶一個合法生養孩子的路，那是一個很實際、很務實、也很溫柔的前進

生活中可見，許多伴侶不想結婚，但住在一起多年，一起照顧家裡的貓狗、一起分房租、一起成為彼此的家人。法律上他們現在是陌生人，但生活裡不是。他們能一起生小孩嗎？

雖然院版草案暫時對這個問題給予否定，然而尚有機會。希望法案進入立法院之後，對於伴侶制度能夠有所著墨，讓這條走到一半就放棄的路，能夠繼續走

（作者為全球綠人台灣之友會理事長）

