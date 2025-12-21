許美華頻道》想要如常過日子 不能再忽視房間裡的大象

在中國威脅日益迫近、全世界自由民主聯盟跟台灣藍白立委都不演了的今天，我們的輕鬆日常真的應該要多一些警覺。我們還是要如常過日子，但是，台灣人不能再忽視房間裡的大象，那個每天都在威脅我們、要併吞我們的陰影，是真實存在的。

◎ 許美華

台灣社會長期以來過於放鬆的氛圍，可能正是造成我們缺乏危機感的嗎啡；示意圖。（歐新社）

我曾經走過很多國家，說實話，除了海島渡假勝地，台灣真的是我看過，社會最有互信、氣氛最放鬆、半夜走到哪裡都覺得沒問題的國家，沒有之一。

認識不少國外友人，他們都很喜歡台灣社會的氣氛，但更多外國朋友是覺得不可思議，尤其是像來自以色列、烏克蘭的朋友，都很驚訝台灣長久面對隔壁流氓武力威脅，為什麼整個社會可以活得如此淡定，甚至覺得沒什麼、無所謂？

請繼續往下閱讀...

之前經常被國外朋友問到這件事，我都很自豪的告訴他們，台灣面對地震颱風天災，加上對岸嚇了我們嚇了幾十年，台灣人已經練就天塌下來也沒在怕的民族性，「我們就是被一路嚇大的！」

過去對國外友人講起這些台灣社會的互信和放鬆，我是充滿自信和驕傲的，因為這就是台灣人面對艱險的內外情勢，還能一直找到活路、甚至打造出全世界不可缺少的半導體王國的重要原因。

但是，台灣社會太過放鬆的氣氛，可能正是造成我們缺乏危機感的嗎啡。

在過去這幾年，台灣社會被藍白聯手一路帶往中國傾斜，卻還是可以得到地方、國會的過半支持，大部分台灣人明明都不想當中國人，為什麼正在把台灣推向中國的藍白陣營，還有這麼多閉著眼睛投票的支持者？

其中很大的原因是，台灣人長久真的活得太安逸、太放鬆了，輕鬆的社會氣氛掩蓋了危機迫近的警鈴。

就在19日，台灣爆發了北車、中山捷運站的攻擊事件後，20日，國民黨立委翁曉玲、葉元之與林思銘，很巧的突然分批戴著口罩，出境前往中國廈門。檯面上是參加廈門台商協會成立33週年活動，但內情當然不單純。

國民黨立委翁曉玲（左）和葉元之（右）等人，在北捷連續攻擊事件隔天（1220），突然分批戴著口罩，出境前往中國廈門。（資料照，本報合成）

根據跟中國官方有互動的台商指出，中共對於行政院不副署法案、美國對台軍售、總統賴清德推出的國安法案深感擔憂，台灣局勢變化超出預期，急著找在野黨立委了解。名為探訪台商，其實是要確保中共對台工作「沒有意外」。

我還是對台灣社會的互信和輕鬆感到驕傲；但是，在中國威脅日益迫近、全世界自由民主聯盟跟台灣藍白立委都不演了的今天，我們的輕鬆日常真的應該要多一些警覺了。

我們還是要如常過日子，但是，台灣人不能再忽視房間裡的大象，那個每天都在威脅我們、要併吞我們的陰影，是真實存在的。

尤其是這次北車、中山捷運站的攻擊事件之後，我們更要防範各種可能造成社會不安的風險；未來這樣的事件，可能來自台灣社會內部，但更有可能是來自想要看到台灣社會動盪的對岸。

只有更多台灣人開始正視房間裡的大象，不再把歲月靜好視為理所當然，我們才有可能守住我們想要的生活，守住我們的自由。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法