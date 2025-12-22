自由開講》建立中長期災難創傷後心理照護機制 刻不容緩！

◎ 楊啟正

台北市共有十三個據點提供社區心理諮商門診及青壯世代心理健康支持方案，「社區心理衛生中心」也有支持服務；圖為台北市信義區社區心理衛生中心。（資料照）

筆者相信全國民眾仍處在19日捷運台北車站與中山站隨機殺（傷）人事件的震憾之中！而從上次花蓮馬太鞍堰塞湖的天災事件後，才短短不到幾個月的時間裡，又一次重創台灣民眾的身心！真的需要天佑台灣啊！

事實上，總統賴清德在他的臉書已特別提到，未來政府要努力的三個重要方向：

第一，傷者與家屬的醫療照顧與心理支持，政府會以中長期方式，陪伴受影響人民走出創傷。

第二，專案小組將全面追查犯案動機、背景與是否涉及共犯或金流，務必釐清真相，向社會交代。

第三，以此案件為鑑，強化機場、車站、捷運等人流密集場所的安全應變，同時讓快速部隊制度化、建立反恐警力作為。

其中第一個是「傷者與家屬的醫療照顧與心理支持，政府會以中長期方式，陪伴受影響人民走出創傷。」前者相信已積極在進行，然而筆者認為更重要的後者，卻是台灣多年來面對創傷事件後，仍需要持續努力的地方，而這亦很有可能是未來預防社會創傷事件發生，與當創傷發生後社會能有韌性復原的重要關鍵。

總統賴清德強調，政府會以中長期方式，陪伴受影響人民走出創傷。（擷取自臉書@賴清德）

從花蓮天災與台北捷運傷人事件，可以發現兩者的心理照護機制上有明顯異同之處：

首先，相似的是，兩地的心理專業團體與地方政府，皆在第一時間協力積極展開對受影響民眾（居民）的心理急救措施，例如：組織專業人員、設立前進工作站、撰寫大眾安心文宣等。這部分我想多收專業人員已有長期的概念與訓練。

然而，相異之處，還是在於兩災難創傷事件的本質不同，且影響的地區、對事件的預期性、當下民眾活動的特性等，皆明顯有異。這也實實在在地反映出災難創傷事件的複雜性！

也正因為如此，才顯得賴總統所說「以中長期方式，陪伴人民走出傷痛」的重要性。天災所造成瞬間集體式、大規模的人民生命財產損失，以及社會創傷事件造成人民隨時身歷其境，恐慌與懼怕的持續影響，皆需要政府有更整合式、長期性的規劃與準備。

舉例來說，面對集體性、區域式的天災影響，整體災後長期性社區（區域）心理健康韌性的建立，理應是中長期規劃的必要項目；然而面對突發、完全不可預測的社會攻擊事件，則或許更需要從面對事件時的演練，甚至是預防類似事件發生的教育與心理健設等，做為持續精進的重點。

筆者深信，未來遇到各式災難的可能性永遠都在，或許很多的作為不見得能很快被看見與得到掌聲！但紮根與做好最佳準備，絕對是不可或缺的當務之急。

總統賴清德表示，已要求內政部、警政署及各縣市警察機關，全面提升即時應處與保護民眾的能力，制度化反恐警力部署及訓練。（擷取自臉書@賴清德）

（作者為國立政治大學心理學系教授）

