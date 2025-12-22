自由電子報
自由開講》當隨機暴力發生在捷運站 我們該反思的不是只有治安

2025/12/22 10:30

◎ 郭冠廷

19日，台北車站與中山站一帶發生的隨機暴力事件，震撼了整個城市。人們在下班尖峰時刻穿梭於熟悉的捷運動線，卻在最日常的公共空間裡，感受到前所未有的不安

事件發生後，社會輿論很快聚焦在治安、防範與警力部署上。然而，若我們只停留在「如何不再發生下一次」，卻不去問「為什麼會走到這一步」，那麼這樣的反省，終究只是短暫的

19日北捷連續攻擊事件發生後，警方在台北車站嚴加戒備。（資料照）19日北捷連續攻擊事件發生後，警方在台北車站嚴加戒備。（資料照）

因為隨機暴力，從來不是一夕之間出現的。

它往往是長期累積的結果——心理困境未被接住、生活壓力無處傾訴、社會連結逐漸斷裂，最後在某一個公共空間全面潰堤。捷運站與車站廣場，正是城市情緒與壓力最集中的地方，當問題失控，最先爆發的，也往往是在這些人來人往的節點。

每一次這樣的事件，醫院都會成為最後一道防線。急診室瞬間湧入傷患，外科、加護病房與精神醫療體系全面動員，醫療人員在極短時間內承擔巨大的專業與心理壓力

但我們是否曾經想過：為什麼醫院總是只能在事情發生之後，才被看見？

長期以來，我們對醫療的期待，仍停留在「救命」、「治病」、「善後」。當社會出現危機，醫院自然被視為收拾殘局的地方，卻很少被賦予「預防」、「陪伴」與「經營健康」的角色。

然而，真正影響一座城市安全感的，從來不只是警力數量，而是整體健康狀態

心理健康並非只屬於精神科的議題，而是從基層醫療、社區關懷與長期追蹤開始；從一個人是否有人傾聽、是否能持續接受照顧、是否在生活失序前被接住開始。每一次治療中斷、每一個被系統遺漏的人，都是健康網絡的破口。

如果醫療體系只能等到人被送進急診室，才全面啟動，那麼它永遠只能追在問題後面跑。

醫院應被賦予「預防」、「陪伴」與「經營健康」的角色，才能有效阻止社會危機；示意圖。（資料照）醫院應被賦予「預防」、「陪伴」與「經營健康」的角色，才能有效阻止社會危機；示意圖。（資料照）

或許，我們該重新思考醫院在城市中的定位——它不只是處理疾病的場所，更應該是經營健康的核心節點。不只是治療已經發生的傷害，而是透過醫療、社區與公共系統的合作，降低危機發生的機率

當隨機暴力發生在捷運站，那不只是治安事件，而是一個清楚的警訊：我們的健康系統，還有太多人沒有被好好照顧。

如果我們真心希望城市更安全，或許該從一個更根本的問題開始——讓醫療，不只是在救命，而是在守住健康。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生）

