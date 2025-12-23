自由電子報
自由開講》披上白袍的無盡悲慟：酒駕累犯奪命 十年判決能否填補破碎的未來？

2025/12/23 12:30

◎ 陳琪

陳姓醫大生在醫院實習，並透過外送打工賺生活費，不料卻在一次騎行過程中遭酒駕、無照的吳男開車撞死。（陳父提供）陳姓醫大生在醫院實習，並透過外送打工賺生活費，不料卻在一次騎行過程中遭酒駕、無照的吳男開車撞死。（陳父提供）

近日有新聞報導指出，台中地院國民法庭針對苗栗吳姓男子酒駕撞死陳姓醫學大學生一案，做出了應執行十年徒刑的判決。這起案件之所以引發社會高度關注，不僅因為受害者是一位前途無量的準醫師，更因為死者父親，一位資深體育主播，選擇披上兒子來不及穿上的實習白袍出庭。那件白袍，原本象徵著救死扶傷的未來與榮耀，此刻卻成為了一位父親最沉痛的喪服，無聲地控訴著酒駕者如何殘忍地撕裂了一個家庭的所有希望。

十年刑期，在台灣現行司法實務中已屬重判，但對於那位淚訴「沒機會再愛他了」的父親而言，這遲來的正義，終究換不回孩子溫熱的生命。

這起悲劇最令人髮指之處，在於加害者吳姓男子並非單純的過失年僅二十二歲的他，雖無駕照，卻累積了高達十五項、總金額逾十七萬元的交通違規紀錄，包括闖紅燈、逼車、拒檢等惡行。這顯示出他長期以來對法律與他人生命安全的極度蔑視，視交通規則於無物已是其生活常態。

案發當晚，他酒後駕駛租賃的豪華休旅車，高速撞擊勤工儉學、正如火如荼跑外送的醫大生，甚至在肇事後選擇逃逸。在法庭上，他那句不是故意的、一時貪圖方便的辯詞，聽在受害者家屬耳裡顯得格外諷刺與蒼白。酒駕本身就是一種未必故意的殺人行為，當一個長期違規者選擇在酒精催化下握住方向盤時，他便已預見了可能發生的悲劇，卻依然選擇賭上別人的性命。

吳男無照駕駛撞死陳姓醫大生，並將肇事的高檔商旅車撞爛。（民眾提供）吳男無照駕駛撞死陳姓醫大生，並將肇事的高檔商旅車撞爛。（民眾提供）

此次判決由國民法官參與審理，最終定讞十年（酒駕致死九年、肇逃致死五年，合併執行），這在一定程度上反映了社會大眾對於酒駕零容忍的真實感情。過去，類似案件在職業法官手中，往往因被告有悔意、年輕等因素而獲得輕判，導致民眾對司法信任崩盤。國民法官的加入，讓法庭聽見了來自庶民的聲音：對於這種惡性重大、屢教不改的累犯，必須給予具備實質嚇阻力的懲罰。然而，吳男在法庭上試圖道歉時，陳父選擇轉身離席，這一幕令人心碎，也道出了修復式司法在極端惡行面前的侷限，有些傷痛是無法被廉價的對不起所撫平的。

此次判決由國民法官參與審理，最終定讞十年，這在一定程度上反映了社會大眾對於酒駕的零容忍；圖為肇事吳男。（民眾提供）此次判決由國民法官參與審理，最終定讞十年，這在一定程度上反映了社會大眾對於酒駕的零容忍；圖為肇事吳男。（民眾提供）

這十年的判決雖稍微撫慰了社會對於正義的渴求，但也暴露了台灣交通治理的系統性漏洞一個無照且欠繳巨額罰款的人，為何還能輕易租到車輛？為何在他犯下前十四次違規時，公權力沒能有效地剝奪他的駕駛工具或人身自由，直到他撞死人才來重判？陳姓醫大生失去了「所有未來的可能」，這是國家社會巨大的損失。這件染淚的白袍提醒我們，除了事後的嚴懲，我們更需要建立一套能在悲劇發生前，就將這些馬路不定時炸彈強制拆除的預防機制。否則，再多的十年判決，也無法阻止下一個心碎父親的出現。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

