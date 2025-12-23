自由開講》披上白袍的無盡悲慟：酒駕累犯奪命 十年判決能否填補破碎的未來？

◎ 陳琪

近日有新聞報導指出，台中地院國民法庭針對苗栗吳姓男子酒駕撞死陳姓醫學大學生一案，做出了應執行十年徒刑的判決。這起案件之所以引發社會高度關注，不僅因為受害者是一位前途無量的準醫師，更因為死者父親，一位資深體育主播，選擇披上兒子來不及穿上的實習白袍出庭。那件白袍，原本象徵著救死扶傷的未來與榮耀，此刻卻成為了一位父親最沉痛的喪服，無聲地控訴著酒駕者如何殘忍地撕裂了一個家庭的所有希望。

十年刑期，在台灣現行司法實務中已屬重判，但對於那位淚訴「沒機會再愛他了」的父親而言，這遲來的正義，終究換不回孩子溫熱的生命。

這起悲劇最令人髮指之處，在於加害者吳姓男子並非單純的過失。年僅二十二歲的他，雖無駕照，卻累積了高達十五項、總金額逾十七萬元的交通違規紀錄，包括闖紅燈、逼車、拒檢等惡行。這顯示出他長期以來對法律與他人生命安全的極度蔑視，視交通規則於無物已是其生活常態。

案發當晚，他酒後駕駛租賃的豪華休旅車，高速撞擊勤工儉學、正如火如荼跑外送的醫大生，甚至在肇事後選擇逃逸。在法庭上，他那句不是故意的、一時貪圖方便的辯詞，聽在受害者家屬耳裡顯得格外諷刺與蒼白。酒駕本身就是一種未必故意的殺人行為，當一個長期違規者選擇在酒精催化下握住方向盤時，他便已預見了可能發生的悲劇，卻依然選擇賭上別人的性命。

此次判決由國民法官參與審理，最終定讞十年（酒駕致死九年、肇逃致死五年，合併執行），這在一定程度上反映了社會大眾對於酒駕零容忍的真實感情。過去，類似案件在職業法官手中，往往因被告有悔意、年輕等因素而獲得輕判，導致民眾對司法信任崩盤。國民法官的加入，讓法庭聽見了來自庶民的聲音：對於這種惡性重大、屢教不改的累犯，必須給予具備實質嚇阻力的懲罰。然而，吳男在法庭上試圖道歉時，陳父選擇轉身離席，這一幕令人心碎，也道出了修復式司法在極端惡行面前的侷限，有些傷痛是無法被廉價的對不起所撫平的。

這十年的判決雖稍微撫慰了社會對於正義的渴求，但也暴露了台灣交通治理的系統性漏洞。一個無照且欠繳巨額罰款的人，為何還能輕易租到車輛？為何在他犯下前十四次違規時，公權力沒能有效地剝奪他的駕駛工具或人身自由，直到他撞死人才來重判？陳姓醫大生失去了「所有未來的可能」，這是國家社會巨大的損失。這件染淚的白袍提醒我們，除了事後的嚴懲，我們更需要建立一套能在悲劇發生前，就將這些馬路不定時炸彈強制拆除的預防機制。否則，再多的十年判決，也無法阻止下一個心碎父親的出現。

