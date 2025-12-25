自由電子報
照護線上》流感+RSV雙病毒夾擊 寶寶出現這些警訊別忽略！ RSV長效型單株抗體成為重要防護選擇 兒科醫師圖文解析

林口長庚醫院新生兒科主任江明洲醫師表示，許多孩子幾乎在兩歲前都會遇到 RSV，但真正影響重症風險的關鍵不是「會不會得」，而是「在多小的時候得」。在一歲以前感染，尤其是出生後的前三到六個月，因呼吸道結構尚未成熟，症狀更容易迅速惡化。
照護線上

照護線上

2025/12/25 08:00

◎ 照護線上

林口長庚醫院新生兒科主任江明洲醫師圖解 RSV長效型單株抗體對抗流感與RSV的效果。（取自貼文）林口長庚醫院新生兒科主任江明洲醫師圖解 RSV長效型單株抗體對抗流感與RSV的效果。（取自貼文）

隨著氣溫下降，各種呼吸道病毒再度在社區中活躍起來。今年流感疫情較往年提早升溫，加上腺病毒、新冠等病毒持續流行，使得許多家長在孩子出現流鼻水、咳嗽時便提高了警覺。林口長庚醫院新生兒科主任江明洲醫師表示，十月份流感疫苗開打後，門診中詢問度明顯增加，許多家長擔心孩子在這段季節交替時期會被各種病毒「輪流攻擊」。然而在眾多病毒中，對兩歲以下嬰幼兒最具威脅的，仍是呼吸道融合病毒（RSV）。

雖然多數人印象中的RSV好發於冬季，但台灣的流行趨勢全年都能看到RSV病例存在，只是在秋冬特別明顯。江明洲醫師指出，許多孩子幾乎在兩歲前都會遇到 RSV，但真正影響重症風險的關鍵不是「會不會得」，而是「在多小的時候得」。在一歲以前感染，尤其是出生後的前三到六個月，因呼吸道結構尚未成熟，症狀更容易迅速惡化。在台灣，RSV住院嬰幼兒中，每5位就可能有一位需要加護病房的治療。因此醫師強調，雖然 RSV 是大多數孩子成長過程中幾乎都會面對的病毒，但目標是盡量避免在一歲以內感染，讓孩子的呼吸道有更多時間發育成熟，才能降低重症與併發症的風險。

爸媽容易忽略！RSV初期像感冒，哪些症狀惡化警訊需要就醫？

RSV的麻煩之處，在於它的「偽裝能力」。感染初期往往像一般感冒，只出現流鼻水、鼻塞、咳嗽或發燒，因此家長容易低估。然而，孩子的狀況可能在短短三、四天內急轉直下。江明洲醫師說，約四成患者會從原本的上呼吸道症狀迅速惡化為下呼吸道感染，例如細支氣管炎及肺炎，這種情況往往須住院治療與觀察。RSV會與呼吸上皮細胞融合並誘發免疫反應，使呼吸道產生大量濃稠黏液。由於嬰幼兒的細支氣管本就狹窄，一旦受到阻塞，便容易出現喘鳴、呼吸困難、吃奶量驟減等現象。

感染RSV初期像一般感冒，只出現流鼻水、鼻塞、咳嗽或發燒，因此家長容易低估。（取自貼文）感染RSV初期像一般感冒，只出現流鼻水、鼻塞、咳嗽或發燒，因此家長容易低估。（取自貼文）

家長可以從一些細微但關鍵的變化，觀察孩子是否需要立即就醫。例如呼吸明顯變得急促、胸腹在吸氣時出現明顯內凹、鼻翼跟著呼吸張大等，這些都是孩子正在「用力呼吸」的警訊。若吃奶量突然下降到原本的一半以下，或出現嘴唇、手腳末端發紫，也代表可能已有缺氧現象，必須儘速送醫處理。

更值得注意的是，RSV的影響不只限於急性期。江明洲醫師提到，多項研究指出，一歲前感染RSV的孩子，未來發生氣喘或反覆喘鳴的風險顯著增加，甚至可能高出三至四倍。也因此，對嬰幼兒進行RSV預防，不只是避免住院，更是降低未來發生呼吸道敏感問題的關鍵。

目前臨床上仍沒有治療RSV的特效藥物，醫療照護多以支持性治療為主。若孩子因呼吸費力而無法順利喝奶，常需要以點滴補充水分，或在病況嚴重時改以鼻胃管餵食；若出現呼吸衰竭，甚至需要使用呼吸器協助。相較之下，預防遠比治療來得重要。

預防優於治療 RSV長效型單株抗體成關鍵防護

過去台灣主要針對高風險兒童提供RSV短效型單株抗體，然而短效型需要每個月回診施打，對家長與孩子都是負擔。江明洲醫師表示，新一代「RSV長效型單株抗體」讓預防方式變得更方便。RSV長效型單株抗體在出生後即可施打，只需一次即可提供半年以上的保護，國外資料甚至觀察到保護力持續接近一年的效果。

RSV長效型單株抗體在出生後即可施打，只需一次即可提供半年以上的保護。（取自貼文）RSV長效型單株抗體在出生後即可施打，只需一次即可提供半年以上的保護。（取自貼文）

RSV長效型單株抗體不僅適用於高風險兒童，也可供一般健康足月嬰兒自費施打。值得留意的是，在台灣RSV住院的嬰幼兒中，約九成是健康足月非高風險的嬰兒，這也說明RSV並不是只有高風險兒童家庭才要重視。

RSV孕婦疫苗 vs 長效型單株抗體：差在哪？怎麼選擇？

近年亦有孕婦RSV疫苗可讓寶寶在出生後有一定程度的保護；而RSV長效型單株抗體則是在寶寶出生後直接給予明確劑量的抗體，使保護效果能立即啟動。江明洲醫師指出，兩者並非彼此排斥，而是基於不同機制所提供的防護來源。RSV孕婦疫苗的保護是透過媽媽體內產生的抗體，再經由胎盤傳遞給胎兒，但實際傳遞量會隨母體抗體濃度、接種時機及是否提前生產等因素而有所差異；若生產時間較早，或胎盤傳遞的抗體量不足，寶寶出生後的防護力可能不如預期。

相較之下，長效型單株抗體是直接給予寶寶既定且足量的抗體，因此保護力得到得更為明確且快速，並能透過一次施打提供長達半年以上的防護。江明洲醫師表示，對希望讓孩子在從新生兒到一歲以前這段最容易出現重症的階段都擁有持續保護的家庭而言，在出生後安排施打長效型單株抗體，可作為延續並加強防護的重要方式。

RSV孕婦疫苗與RSV長效型單株抗體差異。（取自貼文）RSV孕婦疫苗與RSV長效型單株抗體差異。（取自貼文）

很多孩子在出生後不久就會面臨第一個「群體生活」──月子中心、托嬰環境、甚至家中若有哥哥姐姐，都會提高病毒暴露風險。因此無論孩子在夏天或冬天出生，越早建立保護越好，能減少住院、減少家庭照護壓力，也避免打亂原本的生活與工作安排。江明洲醫師強調：「不要等到孩子喘到喝不下奶、家長抱著衝急診時才後悔。」在病毒全年存在的情況下，提前理解風險、抓住預防時機，才能真正守護嬰幼兒的安全。

本文經授權轉載自【照護線上】流感+RSV雙病毒夾擊 寶寶出現這些警訊別忽略！RSV長效型單株抗體成為重要防護選擇 兒科醫師圖文解析

