照護線上》記憶減退，不能等！ 把握阿茲海默症黃金治療期，新型抗類澱粉蛋白標靶治療解析，神經專科醫師圖文懶人包

失智症是一種認知功能受損並影響日常生活功能的疾病，多數為漸進式惡化。其中，最常見的類型是阿茲海默症，屬於退化性失智症。第二常見的是血管性失智症，為中風或腦血管病變引起。
照護線上

照護線上

2025/12/24 08:00

◎ 照護線上

雙和醫院失智症中心顧問醫師暨臺北醫學大學醫學院胡朝榮院長說明阿茲海默症黃金治療期。（取自貼文）雙和醫院失智症中心顧問醫師暨臺北醫學大學醫學院胡朝榮院長說明阿茲海默症黃金治療期。（取自貼文）

「阿茲海默症已進入可藥物治療的時代，這是非常重要的里程碑！」雙和醫院失智症中心顧問醫師暨臺北醫學大學醫學院胡朝榮院長指出，隨著新型抗類澱粉蛋白標靶治療的問世，延緩失智惡化不再遙不可及。他強調，民眾若發現自己或家人有記憶減退、認知功能變差的狀況，應盡快接受檢查，「越早介入治療，效果越明顯，維持穩定的時間越長！」

記憶力衰退不見得是老化！ 失智症多漸進性惡化

失智症是一種認知功能受損並影響日常生活功能的疾病，多數為漸進式惡化。其中，最常見的類型是阿茲海默症，屬於退化性失智症。第二常見的是血管性失智症，為中風或腦血管病變引起。除此之外，還有幾類常見的失智症，包括額顳葉型失智症、路易體失智症、外傷性腦損傷後失智等。

胡朝榮院長說明，阿茲海默症的病理變化主要在於腦部沉積大量類澱粉蛋白（amyloid-β）與Tau蛋白（Tau protein）。類澱粉蛋白沉積物會引發一連串神經細胞損傷與死亡，導致腦部萎縮。隨後，Tau蛋白則在神經細胞內糾結堆積，進一步破壞腦神經結構與訊息傳遞，導致病友出現記憶力衰退、判斷力下降與其他認知功能障礙。

阿茲海默症的病理變化主要在於腦部沉積大量類澱粉蛋白（amyloid-β）與Tau蛋白（Tau protein）。（取自貼文）阿茲海默症的病理變化主要在於腦部沉積大量類澱粉蛋白（amyloid-β）與Tau蛋白（Tau protein）。（取自貼文）

精準診斷 精準辨識腦中毒性蛋白質堆積

在進入治療前，精確診斷至關重要。胡朝榮院長指出，臨床上可以透過正子斷層掃描、腦脊髓液檢測來偵測腦部的類澱粉蛋白堆積：

●正子斷層掃描：利用放射性示蹤劑，觀察腦中澱粉蛋白沉積的分布與含量。

●腦脊髓液檢測：透過腰椎穿刺，取得少量腦脊髓液，測量類澱粉蛋白與Tau蛋白濃度。

新型抗類澱粉蛋白標靶治療有效清除異常蛋白 延緩疾病進展

現今阿茲海默症已可使用劃時代的標靶藥物的治療，胡朝榮院長說明，新型抗類澱粉蛋白標靶治療是經過特殊設計的單株抗體，可穿過血腦障壁進入腦部，與異常堆積的類澱粉蛋白結合，並啟動免疫細胞的吞噬作用，以減少對神經細胞的損害。

現今阿茲海默症已可使用劃時代的標靶藥物治療，如新型抗類澱粉蛋白標靶治療。（取自貼文）現今阿茲海默症已可使用劃時代的標靶藥物治療，如新型抗類澱粉蛋白標靶治療。（取自貼文）

輕度認知障礙是黃金治療時期！ 醫：標靶藥物介入「時機」很重要

胡朝榮院長進一步補充，新型抗類澱粉蛋白標靶治療適用於輕度認知障礙或輕度失智症的病友，雖已出現輕微的認知問題，但日常生活功能正常，甚至可以照常工作，是接受治療、清除毒性蛋白的「黃金期」。若以常見的簡易智能量表（Mini-Mental State Examination, MMSE）評估（滿分為30分），建議分數在20分以上時開始介入治療，能獲得較佳的療效。

除此之外，接受新型抗類澱粉蛋白標靶治療前，需先進行一系列關鍵檢查，以評估治療的適應性，包含：透過正子斷層掃描及腦脊髓液檢測，確認腦中是否有類澱粉蛋白的異常堆積；APOE ε4基因檢測，避免用藥後出現嚴重副作用；腦部核磁共振檢查，排除其他腦部問題。

提醒民眾，若發現家人、朋友或自己出現短期記憶減退，例如記不住新資訊、學新東西特別吃力等情形，應盡快至神經內科就醫，及早接受評估與檢查，讓腦部在受損的輕微階段開始治療，爭取更長的穩定期與生活品質！

阿茲海默症臨床分期。（取自貼文）阿茲海默症臨床分期。（取自貼文）

本文經授權轉載自【照護線上】記憶減退，不能等！ 把握阿茲海默症黃金治療期，新型抗類澱粉蛋白標靶治療解析，神經專科醫師圖文懶人包

