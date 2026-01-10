自由電子報
綠學院》COP30番外篇：熱帶雨林永續基金倡議分析

巴西認為，熱帶雨林提供全球碳匯、生物多樣性、水循環調節等功能，是全世界共享的公共財（Global Public Good），因此全球應共同負擔保護成本，而不是只有巴西負擔。
綠學院

綠學院

2026/01/10 15:00

◎ 柳婉郁

連續五年綠學院都出一篇當年COP進展分析及預判的文章，今年（2025）上架的《本以為是最後一屆，看完結局秒翻轉的COP30貼身觀察》竟然預告還有第二篇，什麼原因讓大國缺席之下，沒有實質進展的COP30還有亮點可寫！？

是一個在正式談判之外的焦點，由主辦國巴西所提出的熱帶雨林永續基金（Tropical Forests Forever Facility, TFFF）倡議。巴西總統盧拉（Lula）希望藉此讓世界直接看見氣候變遷對雨林的影響，並找回全球南方（Global South）在氣候議題上的發言權。

沒有人會否認森林在全球減碳與提升氣候韌性中扮演關鍵性的角色。只是目前國際公約使用傳統公益贊助方式，要已開發國家承諾捐助，只要一個國家耍流氓，大家就跟著皮皮不交錢，你也拿他沒辦法。巴西認為，熱帶雨林提供全球碳匯、生物多樣性、水循環調節等功能，是全世界共享的公共財（Global Public Good），因此全球應共同負擔保護成本，而不是只有巴西負擔。

因此，目標應該是透過穩定且永久的（perpetual）金融來源，確保全球熱帶森林可被長期保護，而非依賴目前國際公約使用的方式。整合了傳統投資與公益精神，熱帶雨林永續基金提出募集資金進行投資，目標集資1,250億美元，資金來源包括已開發國家的政府投入、慈善機構及部分私部門資金。把這些錢先拿去資本市場投資，獲利所得除了分潤出資國/者之外，也保證一定比例用於雨林保護，只要開發中國家能維持熱帶雨林不被砍伐，「按公頃付費」每年都能獲得固定收益。

五個熱帶雨林永續基金倡議特色

這個想法本身並不是什麼創新，就是我們有時會在產品包裝上看到的「1%給地球」（1% for the Planet），也很像是你在Kickstarter等群眾募資網站看到募資者承諾要把你出的錢的一部分拿去做指定的事情。他的創新之處在於把這個想法用在全球尺度的雨林生態維護倒是第一次見，企圖改寫全球森林金融格局。以下我們整理五個該倡議的特色，尤其與碳交易的異同之處：

特色一：獎勵「存量」而非「流量」

你可以把碳權想像成流量，熱帶雨林永續基金倡議想像成存量，為了達到減碳的目標，你得控制碳排放（也就是流量），也得控制碳匯不會減少（也就是存量）。

例如，在國際碳信用機制（例如 Article 6.4 的 Paris Agreement Crediting Mechanism, PACM）下，原本就很乖、從不砍樹的國家反而拿不到錢，因為他們「沒有改進空間」，應該要兼顧科學完整性、社會正義、地方治理與可操作性，避免一味追求碳權數量。

再者，申請森林與土壤等碳權的成本較高，且對永久性與洩漏性的高標準又容易導致自然碳匯被排除。如果規則過於嚴苛，可能導致自然方式解量（NCS）難以進入碳市場；相反，如果規則太寬鬆，又可能導致減碳無效。

特色二：計價單位不同，看「面積」不看「碳」

到這裡你看懂了，熱帶雨林永續基金倡議的思維較為偏向確保碳儲量持續存在，而碳權則著重在要有新增的吸存量，你需要證明外加性才能得到碳權，換言之如果我不做，這裡會釋放多少噸二氧化碳？或者我做了，這裡會減少多少碳排放（或增加多少碳匯），然後把這些「減少排放或增加吸收的二氧化碳」拿來買賣。熱帶雨林永續基金不管那麼多，直接看公頃數！只要衛星拍到這片森林還在，每公頃每年就付固定金額。好處是容易監測，很難造假。樹在就給錢，樹不在就不給。

特色三：基金運作模式像「1%給地球」

該基金計畫將本金拿去投資低風險資產如國債，把投資賺來的報酬支付給擁有熱帶雨林的國家如巴西、印尼、剛果等。只要本金不動，這筆錢就能永久產生現金流，讓雨林國家有穩定的年收入，而不必每年等待援助。不過這種投資想法正是《三隻小豬ESG投資暗黑童話》中的豬大哥「把賺到的錢拿來用在對地球友善的事業上」抄近路策略，很容易引發爭議。例如所謂低風險資產可能意味著投資美國國債，而這時一定會有人認為投資一個對氣候變遷毫無作為的國家是沒有道德的決策，這類爭議將會讓負責投資基金的團隊動彈不得。

特色四：避免碳市場波動風險

由於不以碳權為核心交易商品，不會讓雨林成為另一個資本炒作的對象；在確保生態價值的同時，也能減少潛在弊端。近年碳市場因品質爭議而造成價格崩落，這讓巴西認為，基金應集中在保護森林本身，而非市場商品化。

特色五：20%強制分配給原住民地區

該基金規定，分潤撥給出資國/者的報酬中，至少20%須直接流向「原住民與在地社區」，因為數據顯示，由原住民管理的領地，森林砍伐率最低。因此如何將基金報酬直接撥款給原住民地區，而非透過中央政府或大型國際組織層層往下傳，確保資金能真正用於保護森林，也是未來的挑戰。

建議你回頭看綠學院相關的論述，頁面下方替你按照時間順序整理好跟此議題有關的全系列專欄文章，可以避免把各種名為基金、實際上作法很不相同的金融工具搞混，更好地理解熱帶雨林永續基金倡議企圖談的金融投資理念。

本文經授權轉載自【綠學院】COP30番外篇：熱帶雨林永續基金倡議分析

