名家分享~James Jseng》恐怖攻擊還是隨機殺人？ 面對變異世界的生存之道

北捷連續攻擊事件中，行兇者張文的目的不是為了殺人，如果是，他手上的刀早就可以達到目的，不用準備那麼多的煙霧彈，汽油彈，土製炸彈，他要的是透過暴力手段製造民眾跟社會的恐慌，而不是人命。
名家分享

名家分享

2025/12/21 12:30

◎ James Jseng

張文一連串的攻擊行動，要的不是人命，是民眾跟社會的恐慌。（取自貼文）張文一連串的攻擊行動，要的不是人命，是民眾跟社會的恐慌。（取自貼文）

1219的張文攻擊事件，隨著行兇者的墜樓身亡，不得已只能暫時畫下句點，但在我們為無辜犧牲者哀悼的同時，如何釐清這次的事件的層級，缺失與民眾需要從中吸取的教訓，會是同一時間需要立即進行的重要議題。

我們從民眾最切身的問題講起，無論這是一次隨機案件，或是台灣未來隨時可能面對內部動亂或對外戰爭，如何生存，永遠都是民眾最需要知道的第一課題

坊間歷年各種民防教學，針對民眾面對群眾攻擊事件的避難有許多版本，歸納到最後，大概就是RHF：逃跑、隱蔽、攻擊三個步驟，但，這實在無法一體適用，英文也對普及有所限制，如果你問我，其實就只有一個字，「跑」

你可以只記得這個字就好，反正就是先離開再說。這一次，大家看到畫面，捷運站裡面想要出手制止的英雄，不幸遇害了，南京西路圍觀的群眾，一直到兇手持刀跑了過去才願意離開，這一切，都在告訴我們，行兇者的動機不明，武器不明，目的不明，警察都還需要七八個人去圍捕，一般老百姓，唯一的選擇，就是離開，跑

但跑不是只有單純一個面向，他會呈現三個思考層次：

一、離開危險區域

或許是因為好奇，或許也是為了確定危險性高或低的需要，我們當然會去看，去觀察，以這次的例子而言，一百公尺的距離是起碼的界線，永遠跟危險區域維持一百公尺，會讓你至少還保持有逃命的空間。

二、逃跑動線觀察

以一個專家來說，他們能夠做到事先的預警，吃飯永遠都坐在安全梯門口附近，我們一般人沒有辦法這麼專業，但至少，要自己練習思考一下，例如這一次的狀況，就絕對不應該是往誠品大樓裡面跑進去從空曠空間竄逃進去封閉空間，等於把自己變成籠子中的老鼠，還好第二波攻擊行兇者放棄了汽油彈，否則真的不知道會造成多大的悲劇。

三、每一個人都必須要有良好的逃跑能力

這不只是現場的問題，而是我們每一個人，都必須要保持具有跑的能力。不管你是男是女，今年幾歲，在學校裡，每個班級都還是有那種一衝刺就會跌倒的人，因為缺乏肌力，更有不少無法負荷起碼四百公尺加速心肺能力的高齡或女性，這樣的狀況，你就必須思考自己要如何進行避難，或者，進行基本的訓練，讓自己慢慢擁有這樣的能力

所以，只要記一個字，跑，但環繞著他，你卻擁有一整個避難的概念，而且，還要從平常做起。

說完個人，我們回到這次的事件，究竟是恐怖攻擊，還是隨機殺人？

簡單來說，恐怖攻擊是指：「為了達成政治、宗教、種族或意識形態目的，透過暴力手段製造社會恐慌，藉此脅迫政府或民眾的行為。」

所以，依這樣的原則，專業單位在定義是否為恐怖攻擊，就會看有沒有留下文字影像，提出主張，遂行他們的政治、宗教、種族或意識形態目的，這一點，這次到目前為止並沒有發現。

再來，透過暴力手段製造社會恐慌，這一點，吻合目前我們所看見，因為行兇者的目的很明顯不是為了殺人，如果是，他手上的刀早就可以達到目的，不用準備那麼多的煙霧彈，汽油彈，土製炸彈，他要的是民眾跟社會的恐慌，而不是人命新聞裡說他要模仿鄭捷，但其實他的野心更大，他想要的，就是超越鄭捷。

張文在北捷投擲煙霧彈與汽油彈。（本報合成照）張文在北捷投擲煙霧彈與汽油彈。（本報合成照）

最後一點，藉此脅迫政府或民眾，顯然我們也沒有看見，而且，也因為台灣長期的社會安全鬆弛狀態，他想要的恐慌，脅迫，動亂，一件也沒有達成，從畫面上來看，民眾的漠然跟無知，完全讓他的企圖毀於一旦

我們歸納以上所見，這是一次失敗且未成形的恐怖攻擊，有所準備的連續殺人事件，雖然行兇者看起來裝備齊全，長期準備，甚至早就租好第二攻擊點附近的旅館，事發前還進行一連串的滅跡跟欺敵行為，但，仔細檢視他所持有的物品，就只是一個低階生存遊戲玩家的入門裝備，所規劃的過程，中國仿製一顆650元的煙霧彈根本就沒有達到預期效果，因為余姓英雄出手阻擋而意外點燃的汽油彈，也打亂了他一廂情願的所有安排。

而後續讓他傷害更多人命的，是從17：23到18：37的這一個小時，警勤指揮系統的資訊紊亂長期沒有類似狀況的毫無防備，從看到第一顆煙霧彈在捷運站內引爆開始，到一個小時之後，嫌犯在逃，現場遺留有大量汽油彈燃燒痕跡，鄰近的鬧區街頭，卻依舊無法有基本巡邏警力的巨大問號，這一個小時裡，有太多的關鍵時刻，只要適時出現一個員警，只要有一把槍，結果就會非常不同

張文19日犯案時間軸。（取自貼文）張文19日犯案時間軸。（取自貼文）

看到這次行兇者的諸多幼稚舉動，只為了一個沒有人知道，根本連理由都沒寫的目的，卻在台北街頭付出血的代價，更是令人為三條生命的付出扼腕、嘆息。

我們每一個人都有責任，民眾要懂得跑，公務人員要懂得通報，這不在台灣過去的基因裡，但卻必需成為台灣以後不斷的練習。

本文經授權轉載自James Jseng臉書

