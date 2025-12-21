名家分享~James Jseng》恐怖攻擊還是隨機殺人？ 面對變異世界的生存之道

北捷連續攻擊事件中，行兇者張文的目的不是為了殺人，如果是，他手上的刀早就可以達到目的，不用準備那麼多的煙霧彈，汽油彈，土製炸彈，他要的是透過暴力手段製造民眾跟社會的恐慌，而不是人命。

◎ James Jseng

張文一連串的攻擊行動，要的不是人命，是民眾跟社會的恐慌。（取自貼文）

1219的張文攻擊事件，隨著行兇者的墜樓身亡，不得已只能暫時畫下句點，但在我們為無辜犧牲者哀悼的同時，如何釐清這次的事件的層級，缺失與民眾需要從中吸取的教訓，會是同一時間需要立即進行的重要議題。

我們從民眾最切身的問題講起，無論這是一次隨機案件，或是台灣未來隨時可能面對內部動亂或對外戰爭，如何生存，永遠都是民眾最需要知道的第一課題。

坊間歷年各種民防教學，針對民眾面對群眾攻擊事件的避難有許多版本，歸納到最後，大概就是RHF：逃跑、隱蔽、攻擊三個步驟，但，這實在無法一體適用，英文也對普及有所限制，如果你問我，其實就只有一個字，「跑」。

你可以只記得這個字就好，反正就是先離開再說。這一次，大家看到畫面，捷運站裡面想要出手制止的英雄，不幸遇害了，南京西路圍觀的群眾，一直到兇手持刀跑了過去才願意離開，這一切，都在告訴我們，行兇者的動機不明，武器不明，目的不明，警察都還需要七八個人去圍捕，一般老百姓，唯一的選擇，就是離開，跑。

但跑不是只有單純一個面向，他會呈現三個思考層次：

一、離開危險區域

或許是因為好奇，或許也是為了確定危險性高或低的需要，我們當然會去看，去觀察，以這次的例子而言，一百公尺的距離是起碼的界線，永遠跟危險區域維持一百公尺，會讓你至少還保持有逃命的空間。

二、逃跑動線觀察

以一個專家來說，他們能夠做到事先的預警，吃飯永遠都坐在安全梯門口附近，我們一般人沒有辦法這麼專業，但至少，要自己練習思考一下，例如這一次的狀況，就絕對不應該是往誠品大樓裡面跑進去，從空曠空間竄逃進去封閉空間，等於把自己變成籠子中的老鼠，還好第二波攻擊行兇者放棄了汽油彈，否則真的不知道會造成多大的悲劇。

三、每一個人都必須要有良好的逃跑能力

這不只是現場的問題，而是我們每一個人，都必須要保持具有跑的能力。不管你是男是女，今年幾歲，在學校裡，每個班級都還是有那種一衝刺就會跌倒的人，因為缺乏肌力，更有不少無法負荷起碼四百公尺加速心肺能力的高齡或女性，這樣的狀況，你就必須思考自己要如何進行避難，或者，進行基本的訓練，讓自己慢慢擁有這樣的能力。

所以，只要記一個字，跑，但環繞著他，你卻擁有一整個避難的概念，而且，還要從平常做起。

說完個人，我們回到這次的事件，究竟是恐怖攻擊，還是隨機殺人？

簡單來說，恐怖攻擊是指：「為了達成政治、宗教、種族或意識形態目的，透過暴力手段製造社會恐慌，藉此脅迫政府或民眾的行為。」

所以，依這樣的原則，專業單位在定義是否為恐怖攻擊，就會看有沒有留下文字影像，提出主張，遂行他們的政治、宗教、種族或意識形態目的，這一點，這次到目前為止並沒有發現。

再來，透過暴力手段製造社會恐慌，這一點，吻合目前我們所看見，因為行兇者的目的很明顯不是為了殺人，如果是，他手上的刀早就可以達到目的，不用準備那麼多的煙霧彈，汽油彈，土製炸彈，他要的是民眾跟社會的恐慌，而不是人命，新聞裡說他要模仿鄭捷，但其實他的野心更大，他想要的，就是超越鄭捷。

張文在北捷投擲煙霧彈與汽油彈。（本報合成照）

最後一點，藉此脅迫政府或民眾，顯然我們也沒有看見，而且，也因為台灣長期的社會安全鬆弛狀態，他想要的恐慌，脅迫，動亂，一件也沒有達成，從畫面上來看，民眾的漠然跟無知，完全讓他的企圖毀於一旦。

我們歸納以上所見，這是一次失敗且未成形的恐怖攻擊，有所準備的連續殺人事件，雖然行兇者看起來裝備齊全，長期準備，甚至早就租好第二攻擊點附近的旅館，事發前還進行一連串的滅跡跟欺敵行為，但，仔細檢視他所持有的物品，就只是一個低階生存遊戲玩家的入門裝備，所規劃的過程，中國仿製一顆650元的煙霧彈根本就沒有達到預期效果，因為余姓英雄出手阻擋而意外點燃的汽油彈，也打亂了他一廂情願的所有安排。

而後續讓他傷害更多人命的，是從17：23到18：37的這一個小時，警勤指揮系統的資訊紊亂跟長期沒有類似狀況的毫無防備，從看到第一顆煙霧彈在捷運站內引爆開始，到一個小時之後，嫌犯在逃，現場遺留有大量汽油彈燃燒痕跡，鄰近的鬧區街頭，卻依舊無法有基本巡邏警力的巨大問號，這一個小時裡，有太多的關鍵時刻，只要適時出現一個員警，只要有一把槍，結果就會非常不同。

張文19日犯案時間軸。（取自貼文）

看到這次行兇者的諸多幼稚舉動，只為了一個沒有人知道，根本連理由都沒寫的目的，卻在台北街頭付出血的代價，更是令人為三條生命的付出扼腕、嘆息。

我們每一個人都有責任，民眾要懂得跑，公務人員要懂得通報，這不在台灣過去的基因裡，但卻必需成為台灣以後不斷的練習。

