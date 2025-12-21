自由電子報
名家分享~李宗穎》看懂「民間灰色作戰」劇本

例如，大罷免大失敗，憲法法庭被癱瘓，藍白國會毀憲亂政，政府回擊的蒼白無力....這一切，好不容易有了轉機，社會才剛恢復了些許元氣，馬上就出現北捷煙霧彈恐怖攻擊？ 所以，這不像是巧合，更像是一種令人脊椎發涼、極具節奏感的戰術鋪陳。
名家分享

名家分享

2025/12/21 09:30

◎ 李宗穎

當煙霧在台北捷運升起，我們的心防準備好了嗎？

（昨晚（12/19）的貼文獲得不少迴響，現在補上一版更完整的論述。）

台北捷運19日發生隨機砍人案，正值社會才剛恢復了些許元氣，馬上就出現恐怖攻擊？。（資料照）台北捷運19日發生隨機砍人案，正值社會才剛恢復了些許元氣，馬上就出現恐怖攻擊？。（資料照） 若以灰色作戰的邏輯推演，重點從來不會在單一事件，而在於不斷累積的社會疲勞，與信心流失

例如，大罷免大失敗，憲法法庭被癱瘓，藍白國會毀憲亂政，政府回擊的蒼白無力....這一切，好不容易有了轉機，社會才剛恢復了些許元氣，馬上就出現北捷煙霧彈恐怖攻擊？

所以，這不像是巧合，更像是一種令人脊椎發涼、極具節奏感的戰術鋪陳。

細數這幾天，台灣海內外幾個高度敏感的變化：

美國出資300億台幣實質軍援台灣，連續通過好幾個友台法案，憲法法庭癱瘓一年終於恢復運作，行政院秘書長面對藍委的造謠強辯，修理得他們全部無言以對。然而，台灣承諾的國防特別預算，卻在國會遲遲無法通過。

白天的立法院前，高分貝抗議賴清德總統「獨裁」「帝制」？ 怪了，台灣真的獨裁，你們哪來的命，拿著麥克風咆哮？對著電視鏡頭鬼叫？

晚上的台北捷運，乘客被殺害，還丟了個煙霧彈。物理上，煙霧沒殺傷力，只是障眼法。心理上，卻破了全台灣的心防。

名家分享~李宗穎》看懂「民間灰色作戰」劇本北捷連環殺人案，嫌犯丟擲的煙霧彈，在心理上，卻破了全台灣的心防。（資料照）
 一、【外部的「美國隊長之盾」 vs 台灣無止盡的政治內耗】

從地緣政治的視角觀察，美方近期動作頻頻。除了行之有年的《國防授權法》（NDAA），更透過《印太安全補充撥款法案》法制化強化對台支持。台灣國防特別預算尚卡在國會，美方已先行啟動「總統撥款權」（PDA），提供總額約台幣300億元的實質軍援，內容涵蓋戰傷醫療、後勤補給，城鎮戰訓練。

有沒有即視感？

這就是現實版的「美國隊長之盾」，旨在吸收台灣可能受到的武力衝擊，確保國家安全韌性「不碎裂」。

川普18日簽署2026財政年度「國防授權法案」，包含多項強化台灣防衛能力的條款（美聯社檔案照）川普18日簽署2026財政年度「國防授權法案」，包含多項強化台灣防衛能力的條款（美聯社檔案照） 台灣提出每年約1500億元、8年合計1.25兆元的國防特別預算，目的在於補齊國防缺口，至今卻卡在國會。同一時間，中共對日、對台的軍事摩擦明顯升高；而在中東、東南亞及拉丁美洲，多起代理人戰爭已進入實質交火階段。這正是為何在國防預算尚未立法之前，美國必須搶先提供實質支援，提前介入戰前訓練與後勤準備。

『美國出招護台，中國出招毀台！』這不是政治口號，是正在發生的現實。

然而，當國際盟友紛紛遞出這面盾牌，國內畫面卻極其諷刺。

台灣「前有盾牌護身，後有內鬼背刺」的強烈反差，正是民間灰色作戰最想看到的戰果：『讓一個國家在關鍵時刻，即便手握神器，卻連握穩盾牌，保護自己的力氣都沒有！』

二、【溫水煮青蛙：心理減敏、無痛感的集體麻痺】

「民間灰色作戰」最隱晦的殺招，在於其「無痛感」。讓整個社會在不自覺中被減敏感，對異常習以為常，最終陷入集體麻痺。

把時間軸拉長，用更高角度來看這些脈絡：台中兩百多起墜樓事件、新光三越大爆炸（竟然砸死澳門特警）、跨境犯罪入侵、台中爆發非洲豬瘟浩劫。

更可怕的是，敵對國家的特警、詐騙集團，進出台灣一切合法。簡直是輕輕鬆鬆、游餘有餘。市井小民每每經過大爆炸地點、墜樓星巴克，卻總是匆匆忙忙、連滾帶爬。

台中新光三越2月13日發生氣爆事故，造成多人傷亡事件！。（資料照）台中新光三越2月13日發生氣爆事故，造成多人傷亡事件！。（資料照） 但幾個月過去，大家又全忘記了。

這些「獨立事件」併入國際局勢的時間軸，這就是割破台灣國家安全網的銳利刀鋒。這種不自覺的自我麻痺，正是『溫水煮青蛙』最可怕之處！

三、【恐懼的放大器：真相真空與斷線的意志】

台北捷運，狹窄人多的車廂，突如其來的暴力，標靶並不是人體，而是社會民心。全國民眾內心深處那份「對安全的理所當然」，瞬間破滅。

大家更要注意的是：當恐攻兇手已死亡，法律與社會最需要的「真相」便陷入了永久的真空。在灰色作戰的劇本裡，兇手的死不是終點，而是另一場心理戰的起點。當真相斷線，流言、猜忌與陰謀論就會瘋狂填補這個真空，讓我們在捷運上懷疑鄰座，在網路上彼此指責。

這種因「看不見真相」而產生的集體焦慮，才是灰色作戰毒害最大之處。

現代戰爭早已不限於飛彈大砲，而是激化分裂的輿論戰。軍火強大如美國，都曾在結構性滲透與社會對立下陷入內耗，更何況是世上資訊戰最嚴重的台灣？

當社會開始質疑「國家是否安全」，將自我防衛扭曲成政治對立，甚至輕率對領袖貼上「獨裁」標籤時，我們更需要保持冷靜理智。

比暴力更危險的，是讓整個社會失去對彼此的信任。

全球所有恐怖攻擊只有一個目的：『讓人心生恐懼，癱瘓自己！』

國眾兩黨立法院黨團日前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。（資料照）國眾兩黨立法院黨團日前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。（資料照）

最後我想說：【心防，才是民主社會最堅固的防禦工事】

一個國家的防線，從來不是部署在灘頭的飛彈。再堅固的「美國隊長之盾」，如果持盾的人不願繼續守護彼此，也只是一塊沉重的廢鐵。

民主國家最堅固的防線，始終是人民的冷靜、判斷力與強大心防。摧毀一個穩定健全的社會只需要製造恐慌；毀掉一座城市只需要幾處煙霧；守護一個國家，卻需要全民的鋼鐵意志。

所有的恐攻、政治亂象，都是為了讓我們在恐懼中互鬥，在混亂中自廢武功。

兇手選擇了毀滅，但我們要選擇守護。真相或許殘缺，但我們的心防不能有缺口。

美國的軍援是盾，而我們內心的冷靜才是劍！保持冷靜理性，才能制敵在先。不讓恐慌得逞，不讓內鬼背刺。

敵人並不怕我們的飛彈，他們只怕台灣人「清醒」。

希望這些文字，可以陪著大家看穿民間灰色作戰的邪惡劇本，更加堅定守住自己的心防。

名家分享~李宗穎》看懂「民間灰色作戰」劇本民主國家最堅固的防線，始終是人民的冷靜、判斷力與強大心防。圖為新版《台灣全民安全指引》手冊。（資料照）

這是一場人心守衛戰，我們絕不退讓！

台灣，我們自己扛！

（作者為國際供應鏈與策略分析獨立顧問）

本文經授權轉載自李正臉書

