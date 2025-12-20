自由開講》訓練全民心理健康急救 因應北捷傷人事件的心理創傷

◎ 張書森／臺大健康行為與社區科學研究所教授

黃意婷／成大職能治療學系助理教授

張瓈文／華人心理治療研究發展基金會諮商心理師

北捷傷人事件帶來巨大的影響與心理衝擊，大眾可以如何了解與因應？威脅生命或身心安全的「創傷事件」，包括嚴重的暴力事件、交通事故、恐攻與戰亂、目睹悲劇，以及大型的自然災害等，可能讓人陷入極大的痛苦。即使不是精神心理專業人員，每個人都能透過「心理健康急救」，依照「傾聽給鼓勵」的行動原則，在關鍵時刻提供當事人必要的心理支持。

台北捷運中山站外19日晚間發生持刀砍人、多人傷亡案，警方獲報趕往封鎖現場蒐證，並出動霹靂小組全副武裝戒備，在商場周邊巡查維安。（中央社資料照）

關鍵行動一「傾」：包含「接觸」、「評估」並「協助」處理危機

● 主動「接觸」對方表達關心。例如說：「你還好嗎？我有點擔心」、「最近發生這些事情可能會讓人很不安，你還好嗎？」

● 透過開啟對話與互動來「評估」對方是否處於創傷危機。創傷不僅限於親身經歷，「間接接觸」（如反覆觀看事件的細節）也可能造成心理創傷。當事人在初期常會出現焦慮、失眠、食慾不振，或是感到憤怒與愧疚，這都是很合理的情緒反應，多數人會在一個月內逐漸平復，但若這些情緒持續惡化，或出現以下徵兆，則可能演變成「急性壓力疾患」或「創傷後壓力疾患」（PTSD），此時會需要協助當事人尋求專業醫療或諮商協助：

○ 過度警覺（變得非常易怒、受驚嚇、無法入睡或隨時處於戒備狀態，日常生活受到嚴重影響）

○ 重回現場感（不斷做惡夢、出現閃回flashbacks，或無法控制地想起痛苦回憶）

○ 逃避行為（刻意避開與事件相關的人、事、物或談話，或開始使用酒精、藥物來逃避痛苦）

社會一旦發生高關度注的重大案件後13天內，就是「模仿犯（copy cat）」出現的高風險期，民眾和治安單位都應加強警覺即時遏阻。（資料照）

○ 出現自殺念頭

● 若你在意外事件的現場，你可以這樣「協助」處理危機：

○ 自我照顧：把自己的安全與情緒穩定列為優先。（例如先確認現場是否有火源、殘骸或武器等？如果自己處於情緒或壓力過大的狀態，先照顧好自己，並尋找其他合適的人來幫忙。）

○ 維護安全與安定感：協助當事人遠離車流或媒體，提供讓他們感到安心的物品（如飲水、毯子），並保持沉穩、耐心的態度。

○ 誠實溝通：提供準確的資訊，不知道的就說不知道，不要給予未確認的訊息或無法兌現的承諾。

關鍵行動二「聽」：傾聽，並以非評判性的方式溝通

● 多聽少說：耐心傾聽，即使對方反覆敘述同一個細節。讓對方知道，在這種情況下有這些情緒反應是完全可以理解的。

● 避開雷區：不要強迫對方說話或打探細節，避免說「別哭了」、「冷靜點」或「往好處想」，因為創傷無法單靠意志力克服。不要淡化或比較，避免說「這本來可能更糟」或拿別人的經歷來比較。

衛福部啟動心理健康支持方案，且不限年齡、從寬認定，協助民眾穩定情緒、降低心理衝擊。（衛福部提供）

關鍵行動三「給」：給予支持、資訊及希望感

● 讓對方知道你會一直提供支持（如創傷後常見的情緒反應），並提供專業協助的相關資訊。

● 讓對方知道當下雖然很困難，但在獲得支持的情況下會慢慢變好的希望感。

關鍵行動四「鼓」：鼓勵當事人尋求適當的專業協助

● 專業協助包含身心科、心理諮商、各地心衛中心或安心專線1925等服務。你可以提供對方相關服務地點及聯絡方式，也可以和對方一起搜尋相關資訊。

捷運北車站M7出口民眾獻花合掌悼念。（記者塗建榮攝）

● 如果對方還沒有想要求助也沒問題，可以讓對方知道當他們準備好的時候，可以再次跟你聊聊。

關鍵行動五「勵」：鼓勵當事人尋求其他支持

● 例如當事人的朋友、家人，以及自助方案，例如做自己喜歡的事情、休息、避免飲酒等。

人人都可以受訓成為「心理健康急救員」，適時適當地安頓自己並陪伴受衝擊的親友、同儕甚至陌生人，除了提供立即性的支持，也適時幫助對方得到專業協助，共同創建具備心理韌性的社區與社會。

